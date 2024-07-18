«Тре Пенне» из Сан-Марино на своем поел примет мальтийскую «Флориану» в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 18 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тре Пенне» — «Флориана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тре Пенне»

Турнирное положение: «Тре Пенне» — является 5-кратным чемпионом Сан-Марино и постоянным участником еврокубков.

В прошлом сезоне коллектив финишировал третьим в регулярном чемпионате и затем выиграл плей-офф, благодаря чему и получил билет в Лигу конференций.

Последние матчи: В первом матче на Мальте «небесно-голубые» проиграли со счетом 1:3. Причем забить они смогли первыми в этом поединке. Всего же в отрезке последних десяти игр во всех турнирах они проиграли шесть раз при всего одной победе.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За всю историю выступлений на евроарене «Тре Пенне» ни разу не преодолел ни одного этапа. В 22 проведенных поединках у команды 21 фиаско и одна победа. В прошлом году коллектив начал с Лиги чемпионов, где проиграл 1:7 исландскому «Брейдаблику», затем в Лиге конференций дважды был бит латвийской «Валмиерой» — 0:3 и 0:7.

«Флориана»

Турнирное положение: «Флориана» — один из самым сильных и титулованных команд на Мальке. У нее в активе 26 чемпионских титулов.

В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в таблице, проиграв пять баллов победителю первенства.

Последние матчи: «Зеленые» смогли победить на своем поле в первом матче этих команда со счетом 3:1, пропустив при этом первыми. И данная виктория стала для команды только четвертой за предыдущие девять игр с учетом всех турниров.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В евротурнирах «Флориана» выступает часто, но никогда не проходила больше одного соперника. В прошлом сезоне коллектив уже на первой стадии квалификации уступил дорогу молдавскому «Петрокубу», сыграв дома 0:0 и проиграв в гостях 0:1.

Статистика для ставок

«Тре Пенне» на евроарене проиграл 21 матч из 22 проведенных

У «Флорианы» за семь предыдущих еврокубковых встреч три фиаско, две победы и две ничьи

В первом матче этих команд викторию одержала «Флорина» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Флорианы» — 1.14, победа «Тре Пенне» — 18.00, ничья — 7.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.61 соответственно.

Прогноз: «Тре Пенне» на своей территории наверняка сможет сыграть получше, чем в гостях. Так что хозяева вполне смогут удержать фору +2 гола.

Рекомендуемая ставка: победа «Тре Пенне» с форой (+2) за 2.00.

Прогноз: И также не ждем от команд особой прыти в атаке и ставим здесь не на особо результативный исход.

Ставка: ТМ 3,0 за 2.09.