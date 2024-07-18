Форталеза
Витория Салвадор
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» пока никак не может запрыгнуть в топ-6. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Форталеза» лишь на один балл отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 15.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Форталеза» нанесла поражение «Фламенго» (2:1).
Причем в двух последних турах команда побеждала. Вот только реализация откровенно провисает: всего 16 забитых мячей в 15 матчах.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла четырежды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Форталеза» поправила свои турнирные дела. Да и оборона достаточно надежна: пропущено 15 мячей в 15 матчах.
Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла трижды при одной коллизии.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборона соперника дает сбои уж слишком часто.
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в бразильской Серии А. Команда ныне расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Витория» откровенно слабо обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Витория» с минимальным счетом уступила «Ботафого».
До того команда одолела «Крисиуму» (2:1). А вот чуть ранее ей не удалось сдержать атаки «Коринтианса» (2:3).
В пяти своих последних матчах «Витория» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.
Не сыграют: Камутанга, Юри Кастильо, Родриго Андраде — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» не особо преуспевает. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь 3 очка.
При этом «Витория» проиграла в 9 матчах чемпионата из 16. А вот с реализацией не все так безнадежно: 18 точных ударов.
Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Сразу несколько стержневых игроков находятся в клубном лазарете.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться баллами. Да и последняя очная встреча завершилась минимальной победой «Витории».
Статистика для ставок
- «Форталеза» имеет действующую двухматчевую победную серию
- «Форталеза» в среднем пропускает ровно гол за матч
- «Витория» имеет одну из самых ненадежных оборон в чемпионате — 25 пропущенных мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.
- 1.89Пюник — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.57ХИК — Паневежис: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Форталеза» нынче пребывает в отличных кондициях, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Хозяева постараются поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15