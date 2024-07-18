18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Витория». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» пока никак не может запрыгнуть в топ-6. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Форталеза» лишь на один балл отстает от 6 позиции. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 15.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Форталеза» нанесла поражение «Фламенго» (2:1).

Причем в двух последних турах команда побеждала. Вот только реализация откровенно провисает: всего 16 забитых мячей в 15 матчах.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла четырежды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Форталеза» поправила свои турнирные дела. Да и оборона достаточно надежна: пропущено 15 мячей в 15 матчах.

Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла трижды при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборона соперника дает сбои уж слишком часто.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в бразильской Серии А. Команда ныне расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Витория» откровенно слабо обороняется. В 16 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Витория» с минимальным счетом уступила «Ботафого».

До того команда одолела «Крисиуму» (2:1). А вот чуть ранее ей не удалось сдержать атаки «Коринтианса» (2:3).

В пяти своих последних матчах «Витория» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: Камутанга, Юри Кастильо, Родриго Андраде — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» не особо преуспевает. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь 3 очка.

При этом «Витория» проиграла в 9 матчах чемпионата из 16. А вот с реализацией не все так безнадежно: 18 точных ударов.

Вот только в кадровом аспекте у команды не все так гладко. Сразу несколько стержневых игроков находятся в клубном лазарете.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться баллами. Да и последняя очная встреча завершилась минимальной победой «Витории».

Статистика для ставок

«Форталеза» имеет действующую двухматчевую победную серию

«Форталеза» в среднем пропускает ровно гол за матч

«Витория» имеет одну из самых ненадежных оборон в чемпионате — 25 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

Прогноз: «Форталеза» нынче пребывает в отличных кондициях, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Хозяева постараются поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15