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    «Шкендия» зацепиться за победу в матче?

    «Ноа» — «Шкендия». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Шкендия»
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    АИК — «Шкендия»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Ноа» — «Шкендия». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Шкендия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:00 Шкендия

    Шкендия

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

    Ноа — Шкендия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.

    «Шкендия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» стала серебряным призёром, набрав 64 очков. Ровно столько же баллов завоевала «Штруга», которая и стала в итоге чемпионом.

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    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Шкендия» провела 5 товарищеских матчей: победы над «Дритой» (4:0), «Тираной» (1:0) и «Тиквес» (1:0) и поражения от «Партизани» (1:2) и «Лапи» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Шкендия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Македонский клуб не смог одолеть «Хаверфордвест Каунти» из Уэльса.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» провёл товарищеский матч против «Войводины» (2:3)

    • Товарищеские матчи «Шкендии»: 3 победы и 2 ничьи

    • Ранее «Ноа» и «Шкендия» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 4.20, а победа «Шкендии» — в 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Шкендия» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на форе македонского коллектива.

    Ставка: Победа «Шкендии» с форой (0) с коэффициентом 2.31.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.

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    «Ноа» — «Шкендия»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шкендия» зацепиться за победу в матче?
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