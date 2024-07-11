«Шкендия» зацепиться за победу в матче?

Ноа
Шкендия
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.
Ноа — Шкендия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.
«Шкендия»
Турнирная таблица: В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» стала серебряным призёром, набрав 64 очков. Ровно столько же баллов завоевала «Штруга», которая и стала в итоге чемпионом.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Шкендия» провела 5 товарищеских матчей: победы над «Дритой» (4:0), «Тираной» (1:0) и «Тиквес» (1:0) и поражения от «Партизани» (1:2) и «Лапи» (0:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Шкендия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Македонский клуб не смог одолеть «Хаверфордвест Каунти» из Уэльса.
Статистика для ставок
- «Ноа» провёл товарищеский матч против «Войводины» (2:3)
- Товарищеские матчи «Шкендии»: 3 победы и 2 ничьи
- Ранее «Ноа» и «Шкендия» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 4.20, а победа «Шкендии» — в 3.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.85 соответственно.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Шкендия» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на форе македонского коллектива.
Ставка: Победа «Шкендии» с форой (0) с коэффициентом 2.31.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.