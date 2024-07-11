«Шкендия» зацепиться за победу в матче?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Ноа» — «Шкендия». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Шкендия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.

«Шкендия»

Турнирная таблица: В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» стала серебряным призёром, набрав 64 очков. Ровно столько же баллов завоевала «Штруга», которая и стала в итоге чемпионом.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Шкендия» провела 5 товарищеских матчей: победы над «Дритой» (4:0), «Тираной» (1:0) и «Тиквес» (1:0) и поражения от «Партизани» (1:2) и «Лапи» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Шкендия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Македонский клуб не смог одолеть «Хаверфордвест Каунти» из Уэльса.

Статистика для ставок

«Ноа» провёл товарищеский матч против «Войводины» (2:3)

Товарищеские матчи «Шкендии»: 3 победы и 2 ничьи

Ранее «Ноа» и «Шкендия» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 4.20, а победа «Шкендии» — в 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Шкендия» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на форе македонского коллектива.

Ставка: Победа «Шкендии» с форой (0) с коэффициентом 2.31.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.