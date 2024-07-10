«Лудогорец» добьется крупной победы в Лиге чемпионов?

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Лудогорец» — «Динамо» Батуми. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Батуми, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» выиграл титул, набрав 82 очка. От ближайшего конкурента — команды «Черно Море» отрыв победителей составил 7 пунктов.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Болгарии стартует 21 июля, «Лудогорец» в 1 туре на своём поле примет ЦСКА София.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: «Лудогорец» в Лиге чемпионов сезона 2023/2024 дошёл до второго отборочного раунда, переиграв «Балкани» из Косово (4:0 — победа дома, 0:2 — проигрыш в гостях), но уступив словенской «Олимпии» (1:1 — дома, 1:2 — в гостях).

Прогнозы и ставки на футбол

В Лиге Европы «Лудогорец» смог обыграть «Астану» в рамках третьего отборочного раунда (5:1 — победа дома, 1:2 — проигрыш в гостях). Однако в заключительном квалификационном раунде чемпион Болгарии уступил «Аяксу» (1:4 — дома и 1:0 — в гостях).

Потом было участие в групповом этапе Лиги конференций, в основной сетке «Лудогорец» занял 2 место в кампании с «Фенербахче» (Турция), «Спартак» Трнава (Словакия) и «Норшелланном» (Дания).

Таким образом «Лудогорец» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где не смог справиться с сопротивлением швейцарского «Серветта» (0:1 — дома и 0:0 — в гостях).

«Динамо» Батуми

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Грузии «Динамо» Батуми завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Динамо» Тбилиси. Действующий чемпион набрал 74 очка, что на 3 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.

Последние матчи: В чемпионате Грузии 2024 «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Выше в чемпионате расположились «Иберия 1999», «Торпедо» Кутаиси и «Дила».

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Батуми играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский коллектив проиграл албанской «Тиране» (1:2 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).

Статистика для ставок

Победная серия «Лудогорца» составляет 4 матча

Новый сезон в чемпионате Болгарии стартует 21 июля

Ранее «Лудогорец» и «Динамо» Батуми не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа «Динамо» Батуми — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.19 соответственно.

Прогноз: В том что «Лудогорец» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Грузии.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Как показывает практика последних игр, включая контрольные игры «Лудогорца», в которых чемпион Болгарии забил 12 голов в четырёх матчах. Наш вариант сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.