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    «Локомотив» и «Партизан» будут забивать

    «Локомотив» — «Партизан». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Партизан»
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    Наир Тикнизян
    10 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Партизан». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Июля 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 15:30 Партизан

    Партизан

  • Белград
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Михаилу Галактионову приходится строить фактически новую команду. Ряд ведущих исполнителей покинули стан железнодорожников в нынешнее межсезонье.

    При этом «Локомотив» сыграл уже три контрольных поединка. В них москвичи выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Локомотив — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Галактионова победила. Железнодорожники переиграли тульский «Арсенал» (2:1).

    После того «Локомотив» сенсационно уступил «Родине» (0:1). А вот с «Балтикой» москвичи справились более чем уверенно (4:1).

    В 5 своих последних матчах «Локомотив» победил 4 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. При этом свой шанс может получить ряд молодых игроков.

    Поединки с «Партизаном» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных встреч «Локомотив» выиграл 2 раза при одном паритете.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Недооценки сербов Галактионов уж точно не допустит.

    «Партизан»

    Турнирное положение: Белградцы провели неудачный минувший сезон. «Партизан» занял лишь 2 место в чемпионате Сербии.

    При этом «Партизан» аж на 18 очков отстал от «Црвены Звезды». Да и в нынешнее межсезонье результаты команды хромают на обе ноги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Белградцы разгромно уступили ЦСКА (0:3).

    До того «Партизан» в серии пенальти переиграл московское «Динамо». Основное время завершилось со счетом 2:2.

    В 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербы явно намерены прервать свою серию неудач. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

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    В трех спаррингах сербы не пропускали менее 2 голов за матч. Да и вообще, оборона «гробарей» слишком часто допускает результативные сбои.

    При этом «Партизан» не выигрывал в 4 своих последних матчах. Да и последний спарринг с «армейцами» еще раз наглядно обнажил все проблемы в игре команды.

    Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник не выглядит столь монолитно.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл в 2 из 3 спаррингов текущего межсезонья

    • «Партизан» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Локомотив» из 3 очных встреч еще ни разу не проигрывал «гробарям»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.

    Прогноз: «Локомотив» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Белградцы имеют заметные проблемы в обороне, да и москвичи явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.48

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