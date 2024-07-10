«Локомотив» и «Партизан» будут забивать

Локомотив
Партизан
«Локомотив»
Турнирное положение: Михаилу Галактионову приходится строить фактически новую команду. Ряд ведущих исполнителей покинули стан железнодорожников в нынешнее межсезонье.
При этом «Локомотив» сыграл уже три контрольных поединка. В них москвичи выиграли 2 раза при одной коллизии.
Локомотив — Партизан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Галактионова победила. Железнодорожники переиграли тульский «Арсенал» (2:1).
После того «Локомотив» сенсационно уступил «Родине» (0:1). А вот с «Балтикой» москвичи справились более чем уверенно (4:1).
В 5 своих последних матчах «Локомотив» победил 4 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 11 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. При этом свой шанс может получить ряд молодых игроков.
Поединки с «Партизаном» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных встреч «Локомотив» выиграл 2 раза при одном паритете.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Недооценки сербов Галактионов уж точно не допустит.
«Партизан»
Турнирное положение: Белградцы провели неудачный минувший сезон. «Партизан» занял лишь 2 место в чемпионате Сербии.
При этом «Партизан» аж на 18 очков отстал от «Црвены Звезды». Да и в нынешнее межсезонье результаты команды хромают на обе ноги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Белградцы разгромно уступили ЦСКА (0:3).
До того «Партизан» в серии пенальти переиграл московское «Динамо». Основное время завершилось со счетом 2:2.
В 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербы явно намерены прервать свою серию неудач. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.
В трех спаррингах сербы не пропускали менее 2 голов за матч. Да и вообще, оборона «гробарей» слишком часто допускает результативные сбои.
При этом «Партизан» не выигрывал в 4 своих последних матчах. Да и последний спарринг с «армейцами» еще раз наглядно обнажил все проблемы в игре команды.
Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник не выглядит столь монолитно.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл в 2 из 3 спаррингов текущего межсезонья
- «Партизан» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Локомотив» из 3 очных встреч еще ни разу не проигрывал «гробарям»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.47Сакраменто Репаблик — Сиэтл Саундерс: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Прогноз: «Локомотив» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.
Белградцы имеют заметные проблемы в обороне, да и москвичи явно способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.48