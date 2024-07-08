ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Джулианна Пенья5 главных проблем женского ММА Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
    Все новости спорта

    «Сан-Хосе Эрткуйэкс» снова проиграет?

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр». Ставка (к. 3.16) и прогноз на футбол, МЛС, 8 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сан-Хосе Эрткуйэкс»
    8 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 08 Июля 2024 года

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе Эрткуэйкс 03:30 Чикаго Файр

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит откровенно блеклый сезон. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» отстает от 13 позиции на 6 очков. Да и пропускает команда многовато: 56 мячей в 21 поединке.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» уступил «Сент-Луис Сити» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Хосе Эрткуэйкс» потерпел 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 17 пропущенных.

    Плюс не выигрывает команда уже почти 2 месяца. Да и 6 последних поединков не принесли «эрткуэйкс» зачетных баллов.

    Не сыграют: Даниэль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эрткуэйкс» ужасающе выглядят в обороне. Да и серия последних неудач лишь усугубила турнирное положение команды.

    Матчи против «Чикаго Файр» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем паче, в трех последних очных встречах они были сильнее.

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет. Команда ныне расположилась на скромной 13 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Притом, что «Чикаго Файр» имеет проблемы в обороне. В 21 поединке чемпионата в воротах команды побывало 39 мячей.

  • Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса
  • О главных событиях двадцать второго игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Чикаго Файр» переиграл «Филадельфию Юнион» (4:3).

    До того команда проиграла «Сиэтл Саундерс» (1:2). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился досадной коллизией (2:4).

    В пяти последних матчах «Чикаго Файр» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Чейз Гаспер, Тобиас Салквист, Эндрю Гутман, Карлос Теран — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Чикаго Файр» выглядит не столь уверенно. Да и лазарет команды переполнен.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Чикаго Файр» уже давненько не обыгрывал «эрткуэйкс». Последняя виктория случилась еще 6 лет назад.

    Причем команда выиграла лишь в 5 матчах текущего чемпионата из 21. Да и проиграли чикагцы уже 10 раз.

    И уж точно номинальные гости будут стараться взять три очка. Чикагцы выглядят куда монолитнее столь слабого оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго Файр» уже 6 лет не может обыграть «эрткуэйкс»

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проиграл в 6 своих последних матчах

    • До последней виктории чикагцы проиграли дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

    Прогноз: Чикагцы явно сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    «Чикаго Файр» давненько не обыгрывал «Сан-Хосе Эрткуэйкс», да и в последних матчах соперник выглядел невыразительно.

    Ставка: Победа «Чикаго Файр» за 3.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фриц — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Норри — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сморгонь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Попырин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гойяс — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка (3.16), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сан-Хосе Эрткуйэкс» снова проиграет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры