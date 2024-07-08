«Сан-Хосе Эрткуйэкс» снова проиграет?

8 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит откровенно блеклый сезон. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» отстает от 13 позиции на 6 очков. Да и пропускает команда многовато: 56 мячей в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» уступил «Сент-Луис Сити» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Хосе Эрткуэйкс» потерпел 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 17 пропущенных.

Плюс не выигрывает команда уже почти 2 месяца. Да и 6 последних поединков не принесли «эрткуэйкс» зачетных баллов.

Не сыграют: Даниэль — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эрткуэйкс» ужасающе выглядят в обороне. Да и серия последних неудач лишь усугубила турнирное положение команды.

Матчи против «Чикаго Файр» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем паче, в трех последних очных встречах они были сильнее.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет. Команда ныне расположилась на скромной 13 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Притом, что «Чикаго Файр» имеет проблемы в обороне. В 21 поединке чемпионата в воротах команды побывало 39 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Чикаго Файр» переиграл «Филадельфию Юнион» (4:3).

До того команда проиграла «Сиэтл Саундерс» (1:2). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился досадной коллизией (2:4).

В пяти последних матчах «Чикаго Файр» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Чейз Гаспер, Тобиас Салквист, Эндрю Гутман, Карлос Теран — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Чикаго Файр» выглядит не столь уверенно. Да и лазарет команды переполнен.

При этом «Чикаго Файр» уже давненько не обыгрывал «эрткуэйкс». Последняя виктория случилась еще 6 лет назад.

Причем команда выиграла лишь в 5 матчах текущего чемпионата из 21. Да и проиграли чикагцы уже 10 раз.

И уж точно номинальные гости будут стараться взять три очка. Чикагцы выглядят куда монолитнее столь слабого оппонента.

Статистика для ставок

«Чикаго Файр» уже 6 лет не может обыграть «эрткуэйкс»

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» проиграл в 6 своих последних матчах

До последней виктории чикагцы проиграли дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

Прогноз: Чикагцы явно сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

«Чикаго Файр» давненько не обыгрывал «Сан-Хосе Эрткуэйкс», да и в последних матчах соперник выглядел невыразительно.

Ставка: Победа «Чикаго Файр» за 3.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.60