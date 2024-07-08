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    «Лос-Анджелес Гэлакси» продлит серию фиаско «Миннесоты Юнайтед»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, регулярный чемпионата МЛС, 8 июля 2024 года

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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле примет «Миннесоту Юнайтед». Матч пройдет 8 июля, начало — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Июля 2024 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Миннесота Юнайтед

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Калифорния с 40 набранными баллами идет третьим в Западной конференции и на три пункта отстает от лидера.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 11 встреч из 22 проведенных, семь раз сыграл вничью и четыре раза уступал, разница мячей составляет 42:29.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «галактикос» потерпели домашнее фиаско в дерби от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 1:2. И этим фиаско они прервали свою длительное победное шествие.

    Не сыграют: Испанский хавбек Рикард Пуч будет отбывать дисквалификацию, а уругвайский полузащитник Гастон Бругман травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в прошлом туре лидеру конференции. Но перед этим коллектив выиграл четыре поединка кряду и в трех случаях виктории были с разницей в два и более мячей.

    А за предыдущие десять встреч команда уходила с поля без забитого гола только в одном случае.

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: Коллектив из города Сент-Пол с 29 очками идет восьмым на Западе и на два очка опережает десятую строку, которая уже не дает право на плей-офф.

    «Миннесота Юнайтед» выиграла восемь матчей из 21 проведенного, пять раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла, забила 34 гола, а пропустила на мяч больше.

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    • Последние матчи: «Гагары» в прошлом туре потерпели домашнее фиаско от «Ванкувера» со счетом 1:3, до этого было поражение в гостях от «Портленда» со счетом 2:3.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и главной потерей является отсутствие финского форварда Теему Пукки.

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    Состояние команды: Сейчас у «Миннесоты Юнайтед» 6-матчевая безвыигрышная серия, которая началась мировой, а продолжилась пятью проигрышами подряд. А выиграть команда смогла лишь один поединок из девяти предыдущих. И в трех встречах данного отрезка она уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • В шести предыдущих очных встречах эти команды неизменно огорчали друг друга

    • Семь из шести очных поединков носили верховой характер

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Миннесоты Юнайтед» только раз за последние семь очных игр

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1.64, победа «Миннесоты Юнайтед» — 4.60, ничья — 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.77 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на уверенную викторию «Лос-Анджелес Гэлакси», который на данном этапе просто сильнее своего предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» с форой (-1) за 1.98.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами и верховой исход, ведь в последнее время между собой эти команды играют результативно.

    Ставка: ТБ 3,5 + обе забьют за 2.26.

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес Гэлакси» продлит серию фиаско «Миннесоты Юнайтед»
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