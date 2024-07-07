1-й таймВенесуэла — КанадаОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саломон РондонВенесуэла — Канада. Онлайн Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
  • 00:43
    • Франция прошла в полуфинал Евро-2024, победив по пенальти Португалию
  • 22:49
    • Официально: Изидор стал игроком «Зенита»
  • 21:44
    • «Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка
  • 21:38
    • Испания победила Германию в дополнительное время и стала первым полуфиналистом Евро
  • 21:17
    • Педри на Евро-2024 больше не сыграет
  • 20:58
    • Португалия — Франция: стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024
  • 20:38
    • Гауфф уверенно вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    «Неман» уверенно переиграет минчан

    «Минск» — «Неман». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Неман Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Минск» — «Неман»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Савицкий
    7 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Неман». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Минск» — «Неман», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Минск»

    Турнирное положение: Минчанам предстоит непростая борьба за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Минск» в 14 матчах чемпионата не победил ни разу. Да и забила команда всего 8 мячей, и это худший показатель в лиге.

    Последние матчи: В двух своих последних матчах команда потерпела поражения. Да и по игре минчане выглядят крайне бледно.

    В предыдущем туре минчане минимально уступили «Слуцку» (0:1). А вот до того команда дома проиграла дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит откровенно слабо. Да и в плане реализации у минчан имеются огромные проблемы.

    Матчи против гродненцев для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Минск» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Вот только «Неман» минчане не могут обыграть уже 2 года.

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы явно намерены побороться за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Неман» в 14 матчах чемпионата добыл 10 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

  • Роналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире?
  • Многие звездные ветераны намерены играть за свои сборные и после Евро-2024
  • 04/07/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Дома гродненцы переиграли хиленькую «Сморгонь» (2:1).

    До того команда уступила минскому «Динамо» (1:2). Да и в Кубке Белоруссии «Неман» лишь в дополнительное время переиграл «Юни Минск» (2:0).

    Вообще же, «Неман» в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне прилично. Да и отставание от 2 места составляет всего 2 очка.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Плюс ко всему, мозырянам трудновато даются победы. Зато в двух своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

    Причем «Неман» неизменно обыгрывал минчан в 4 последних очных поединках. Да и Павел Савицкий явно способен прибавить в плане реализации.

    Нет сомнений, что гродненцы постараются не отстать от дуэта лидеров. Да и по игре «Неман» выглядит в разы мощнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • Минчане еще ни разу не победили в текущем чемпионате

    • «Неман» обыграл минчан с 4 последних очных поединках

    • «Минск» забивает реже всех в лиге — всего 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.01 и 1.81.

    Прогноз: Гродненцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

    Номинальные гости явно намерены побороться за золотые медали, и наверняка будут максимально активны у ворот соперника.

    Ставка: Фора «Немана» -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Венесуэла — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Калинская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Руне — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пуй — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фис — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.22
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сморгонь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Минск» — «Неман»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. «Неман» уверенно переиграет минчан
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры