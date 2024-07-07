«Неман» уверенно переиграет минчан

7 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Минск» и «Неман». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Минск» — «Неман», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Минск»

Турнирное положение: Минчанам предстоит непростая борьба за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Минск» в 14 матчах чемпионата не победил ни разу. Да и забила команда всего 8 мячей, и это худший показатель в лиге.

Последние матчи: В двух своих последних матчах команда потерпела поражения. Да и по игре минчане выглядят крайне бледно.

В предыдущем туре минчане минимально уступили «Слуцку» (0:1). А вот до того команда дома проиграла дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Минск» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит откровенно слабо. Да и в плане реализации у минчан имеются огромные проблемы.

Матчи против гродненцев для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Минск» проиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Вот только «Неман» минчане не могут обыграть уже 2 года.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы явно намерены побороться за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» в 14 матчах чемпионата добыл 10 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Дома гродненцы переиграли хиленькую «Сморгонь» (2:1).

До того команда уступила минскому «Динамо» (1:2). Да и в Кубке Белоруссии «Неман» лишь в дополнительное время переиграл «Юни Минск» (2:0).

Вообще же, «Неман» в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне прилично. Да и отставание от 2 места составляет всего 2 очка.

Плюс ко всему, мозырянам трудновато даются победы. Зато в двух своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

Причем «Неман» неизменно обыгрывал минчан в 4 последних очных поединках. Да и Павел Савицкий явно способен прибавить в плане реализации.

Нет сомнений, что гродненцы постараются не отстать от дуэта лидеров. Да и по игре «Неман» выглядит в разы мощнее оппонента.

Статистика для ставок

Минчане еще ни разу не победили в текущем чемпионате

«Неман» обыграл минчан с 4 последних очных поединках

«Минск» забивает реже всех в лиге — всего 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.01 и 1.81.

Прогноз: Гродненцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

Номинальные гости явно намерены побороться за золотые медали, и наверняка будут максимально активны у ворот соперника.

Ставка: Фора «Немана» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.25