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    «Жувентуде» вновь удачно сыграет дома?

    «Жувентуде» — «Гремио». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Гремио»
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    «Жувентуде»
    «Жувентуде» на своем поле примет «Гремио» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 7 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Июля 2024 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 22:00 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
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    «Жувентуде»

    Турнирное положение: Клуб из города Кашиас-ду-Сул с 16 набранными очками идет сейчас на 13 позиции и на четыре пункта опережает зону вылета.

    «Жувентуде» выиграл четыре игры из 13 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей составляет 15:19.

    Последние матчи: К данному поединку «попугаи» подходят после двух поражений подряд. В этот период они поочередно уступили на выезде «Форталазе» 1:2 и «Байе» 0:2. Перед этим же они одержали домашнюю викторию над «Фламенго» 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жувентуде» за минувшие четыре поединка проиграл в трех из них, но каждый раз уступая в гостях. Также еще один поединок за это время коллектив выиграл. Всего же у него три виктории за восемь предыдущих игр и четыре фиаско. А не забила команда только в одном матче из десяти последних.

    «Гремио»

    Турнирное положение: Клуб из города Порту-Алегри с 11 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего лишь на один пункт.

    «Гремио» в текущем первенстве отпраздновал только три виктории, два раза сыграл вничью и потерпел семь фиаско, забил десять голов при 14 пропущенных.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «мушкетеры» на своей территории поделили очки с «Палмерасом», сыграв 2:2. А туром ранее они переиграли в домашнем поединке «Флуминенсе» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Гремио» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив отпраздновал одну викторию и дважды сыграл вничью. Перед этим же команда проиграла в четырех встречах подряд, но каждый раз с разницей в один мяч. А не забивала она только в двух играх из девяти предыдущих.

    Статистика для ставок

    • «Жувентуде» дома в этом чемпионате еще не проигрывал, выиграв четыре матча из шести

    • «Гремио» в текущем первенстве на выезде еще не побеждал, набрав лишь очко в пяти поединках

    • «Гремио» обыграл «Жувентуде» в четырех из шести минувших очных противостояний при двух мировых

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жувентуде» — 2.50, победа «Гремио» — 3.05, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.64 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим с 0 форой на «Жувентуде», ведь он в текущем чемпионате дома выступает великолепно, а вот «Гремио» в гостях в этом первенстве пока выступает очень слабо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Жувентуде» с форой 0 за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в поединке будет забито хотя бы несколько голов, ведь данные клубы в своих последних отрезках забивали почти в каждом матче.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.82.

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    «Жувентуде» — «Гремио»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. «Жувентуде» вновь удачно сыграет дома?
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