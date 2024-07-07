ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Криштиану РоналдуИрония судьбы. Мбаппе может поставить точку в европейской карьере Роналду Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля Юлиан НагельсманДневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться
  • 08:39
    • Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024
    Все новости спорта

    Окажет ли Панама сопротивление Колумбии?

    Колумбия — Панама. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Америки, 7 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки 2024 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Панамы Календарь Кубка Америки-2024
    Прогноз и ставки на Колумбия — Панама
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Муньос
    7 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Колумбия и Панама. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

    Команда набрала семь очков по итогам трех туров и ни разу не проиграла, закончив стадию с разницей мячей 6-2.

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Кофейщики» сыграли вничью с Бразилией (1:1).

    Эта мировая прервала победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Джефферсон Лерма.

    Состояние команды: в последних 26 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и шести ничьих.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

    Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.

    Панама

    Турнирное положение: Панама вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Уругваем, США и Боливией.

    Команда набрала шесть очков, уступив победителю Уругваю три балла, и закончила стадию с разницей мячей 6-5.

  • Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • Де Лигт может оказаться в «МЮ», за Шерки бьются «ПСЖ» и «Боруссия» Д, Та в шаге от перехода в «Баварию»
  • 01/07/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив обыграл Боливию (3:1).

    Этот успех оформил его победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему центральноамериканцы и вышли в плей-офф.

    Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Адальберто Карраскилья.

    Состояние команды: в последних шести матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Панама проиграла дважды при четырех победах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

    Хосе Фахардо — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Панама выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Панамы забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.20, победа Панамы — в 11.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Только они сами забивали больше 2,5 голов в четырех из шести этих поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей Панамы был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Панамы.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Костюк — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Штруфф — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Колумбия — Панама: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Окажет ли Панама сопротивление Колумбии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры