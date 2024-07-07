Окажет ли Панама сопротивление Колумбии?

7 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Колумбия и Панама. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

Команда набрала семь очков по итогам трех туров и ни разу не проиграла, закончив стадию с разницей мячей 6-2.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Кофейщики» сыграли вничью с Бразилией (1:1).

Эта мировая прервала победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Джефферсон Лерма.

Состояние команды: в последних 26 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и шести ничьих.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.

Панама

Турнирное положение: Панама вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Уругваем, США и Боливией.

Команда набрала шесть очков, уступив победителю Уругваю три балла, и закончила стадию с разницей мячей 6-5.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив обыграл Боливию (3:1).

Этот успех оформил его победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему центральноамериканцы и вышли в плей-офф.

Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Адальберто Карраскилья.

Состояние команды: в последних шести матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Панама проиграла дважды при четырех победах.

Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

Хосе Фахардо — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Панама выиграла

в трех из четырех последних матчей Панамы забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.20, победа Панамы — в 11.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Только они сами забивали больше 2,5 голов в четырех из шести этих поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей Панамы был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Панамы.

Ставка: обе команды забьют за 2.30.