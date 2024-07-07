Окажет ли Панама сопротивление Колумбии?

Колумбия
Турнирное положение: Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.
Команда набрала семь очков по итогам трех туров и ни разу не проиграла, закончив стадию с разницей мячей 6-2.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки «Кофейщики» сыграли вничью с Бразилией (1:1).
Эта мировая прервала победную серию коллектива в 10 поединков, которые пришлись как на официальные, так и товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Джефферсон Лерма.
Состояние команды: в последних 26 матчах в разных турнирах, а также товарищеских встречах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и шести ничьих.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом игры, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.
Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.
Панама
Турнирное положение: Панама вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Уругваем, США и Боливией.
Команда набрала шесть очков, уступив победителю Уругваю три балла, и закончила стадию с разницей мячей 6-5.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки коллектив обыграл Боливию (3:1).
Этот успех оформил его победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему центральноамериканцы и вышли в плей-офф.
Не сыграют: травмированых игроков нет, дисквалифицирован — Адальберто Карраскилья.
Состояние команды: в последних шести матчах, которые пришлись на Кубок Америки и контрольные поединки, Панама проиграла дважды при четырех победах.
Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.
Хосе Фахардо — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Панама выиграла
- в трех из четырех последних матчей Панамы забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.20, победа Панамы — в 11.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 2.00.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Только они сами забивали больше 2,5 голов в четырех из шести этих поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей Панамы был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Панамы.
Ставка: обе команды забьют за 2.30.