БАТЭ привычно разделается со «Сморгонью»

6 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Сморгонь» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сморгонь» — БАТЭ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сморгонь»

Турнирное положение: «Сморгонь» привычно сражается за сохранение прописки в высшем дивизионе. На данный момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Сморгонь» в 14 матчах чемпионата отличилась 19 голами. Зато в свои ворота пропущено уже 27 мячей.

Последние матчи: команде крайне натужно даются победы. Их в активе «Сморгони» всего лишь 3 в 14 матчах.

В предыдущем туре команда уступила «Неману» (1:2). А вот до того «Сморгонь» учинила разгром «Слуцку» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь однажды. В этих поединках она забила 10 мячей при 10 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особо выгодно. Правда, гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

Матчи против БАТЭ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Сморгонь» уступила.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только последняя виктория над борисовцами случилась еще 17 лет назад.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовцы скатились до уровня середняка лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем БАТЭ в 14 матчах чемпионата добыл всего лишь 5 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла разжиться заветными баллами. Дома борисовцы уступили минскому «Динамо» (0:2).

До того команда Игоря Криушенко переиграла «Динамо-Брест» (3:1). А вот «Неману» борисовцы уступили с минимальным счетом.

Вообще же, БАТЭ в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Криушенко выглядит не столь уверенно. Да и отставание от медальной зоны увеличилось до 12 очков.

Плюс ко всему, БАТЭ все никак не может найти свою игру. Пусть оборона и дает результативные сбои в среднем раз за матч.

Причем борисовцы в трех последних очных поединках со «Сморгонью» не забивали не менее 2 голов за матч. Да и в нынешней диспозиции подопечные Криушенко выглядят монолитнее оппонента.

Нет сомнений, что БАТЭ едет в гости за тремя очками. Кого же еще обыгрывать, как не традиционно удобного соперника?!

Статистика для ставок

«Сморгонь» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

БАТЭ обыграл «Сморгонь» в 5 последних очных поединках

БАТЭ проиграл в 2 своих последних выездных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.92 и 1.89.

Прогноз: Борисовцы при всех своих проблемах выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

Номинальные гости имеют неплохой кадровый подбор атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа БАТЭ за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04