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    БАТЭ привычно разделается со «Сморгонью»

    «Сморгонь» — БАТЭ. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — БАТЭ
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    Андрей Панюков
    6 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Сморгонь» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сморгонь» — БАТЭ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Июля 2024 года

    Сморгонь

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 17:00 БАТЭ

    БАТЭ

  • Борисов
    •

    «Сморгонь»

    Турнирное положение: «Сморгонь» привычно сражается за сохранение прописки в высшем дивизионе. На данный момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сморгонь» в 14 матчах чемпионата отличилась 19 голами. Зато в свои ворота пропущено уже 27 мячей.

    Сморгонь — БАТЭ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: команде крайне натужно даются победы. Их в активе «Сморгони» всего лишь 3 в 14 матчах.

    В предыдущем туре команда уступила «Неману» (1:2). А вот до того «Сморгонь» учинила разгром «Слуцку» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь однажды. В этих поединках она забила 10 мячей при 10 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особо выгодно. Правда, гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

    Матчи против БАТЭ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Сморгонь» уступила.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только последняя виктория над борисовцами случилась еще 17 лет назад.

    БАТЭ

    Турнирное положение: Борисовцы скатились до уровня середняка лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем БАТЭ в 14 матчах чемпионата добыл всего лишь 5 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

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  • 03/07/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла разжиться заветными баллами. Дома борисовцы уступили минскому «Динамо» (0:2).

    До того команда Игоря Криушенко переиграла «Динамо-Брест» (3:1). А вот «Неману» борисовцы уступили с минимальным счетом.

    Вообще же, БАТЭ в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Криушенко выглядит не столь уверенно. Да и отставание от медальной зоны увеличилось до 12 очков.

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    Плюс ко всему, БАТЭ все никак не может найти свою игру. Пусть оборона и дает результативные сбои в среднем раз за матч.

    Причем борисовцы в трех последних очных поединках со «Сморгонью» не забивали не менее 2 голов за матч. Да и в нынешней диспозиции подопечные Криушенко выглядят монолитнее оппонента.

    Нет сомнений, что БАТЭ едет в гости за тремя очками. Кого же еще обыгрывать, как не традиционно удобного соперника?!

    Статистика для ставок

    • «Сморгонь» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • БАТЭ обыграл «Сморгонь» в 5 последних очных поединках

    • БАТЭ проиграл в 2 своих последних выездных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.92 и 1.89.

    Прогноз: Борисовцы при всех своих проблемах выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

    Номинальные гости имеют неплохой кадровый подбор атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа БАТЭ за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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    «Сморгонь» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. БАТЭ привычно разделается со «Сморгонью»
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