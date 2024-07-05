Жодинцы начнут без раскачки

5 июля в 15-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Славия». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Славия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы только-только потеряли лидерство. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 14 матчах чемпионата отличилось всего 17 голами. Зато пропустили жодинцы всего 6 мячей.

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Последние матчи: до последней коллизии торпедовцы выиграли 5 раза подряд. Да и вообще, команда явно способна реально побороться за чемпионство.

В предыдущем туре торпедовцы минимально уступили солигорскому «Шахтеру». А вот до того была обыграна «Ислочь» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации жодинцы явно способны поднатореть.

Матчи против «Славии» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торпедо-БелАЗ» победил 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «Славии» команда не проигрывает уже 9 лет.

«Славия»

Турнирное положение: Мозыряне способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Славия» в 14 матчах чемпионата добыла всего лишь 6 побед. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 20 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Дома мозыряне расписали паритет с «Гомелем» (0:0).

До того команда Ивана Биончика минимально переиграла «Нафтан». А вот поединок с «Минском» завершился потерей двух очков (1:1).

Вообще же, «Славия» в 5 последних матчах добыла всего одну победу. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Биончика выглядит вполне прилично. Да и отставание от 3 места составляет 7 очков.

Плюс ко всему, мозырянам трудновато даются победы. Зато в двух своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

Причем «Славия» в двух последних очных встречах подписывала мировые с торпедовцами. Плюс нынешняя серия без поражений составляет 5 матчей.

Нет сомнений, что мозыряне постараются добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться сугубо в тылах гости точно не планируют.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают больше гола за матч

«Славия» уже 9 года не может обыграть жодинцев

«Торпедо-БелАЗ» пропустило в чемпионате меньше всех — 6 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.72 и 1.38.

Прогноз: Торпедовцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены побороться за золотые медали, и наверняка начнут матч активно.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» в 1 тайме за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.43