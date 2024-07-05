Жодинцы начнут без раскачки

Торпедо-БелАЗ
Славия Мозырь
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: Жодинцы только-только потеряли лидерство. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо-БелАЗ» в 14 матчах чемпионата отличилось всего 17 голами. Зато пропустили жодинцы всего 6 мячей.
Торпедо-БелАЗ — Славия Мозырь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до последней коллизии торпедовцы выиграли 5 раза подряд. Да и вообще, команда явно способна реально побороться за чемпионство.
В предыдущем туре торпедовцы минимально уступили солигорскому «Шахтеру». А вот до того была обыграна «Ислочь» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации жодинцы явно способны поднатореть.
Матчи против «Славии» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торпедо-БелАЗ» победил 2 раза при 3 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «Славии» команда не проигрывает уже 9 лет.
«Славия»
Турнирное положение: Мозыряне способны побороться за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Славия» в 14 матчах чемпионата добыла всего лишь 6 побед. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 20 забитых мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Дома мозыряне расписали паритет с «Гомелем» (0:0).
До того команда Ивана Биончика минимально переиграла «Нафтан». А вот поединок с «Минском» завершился потерей двух очков (1:1).
Вообще же, «Славия» в 5 последних матчах добыла всего одну победу. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Биончика выглядит вполне прилично. Да и отставание от 3 места составляет 7 очков.
Плюс ко всему, мозырянам трудновато даются победы. Зато в двух своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.
Причем «Славия» в двух последних очных встречах подписывала мировые с торпедовцами. Плюс нынешняя серия без поражений составляет 5 матчей.
Нет сомнений, что мозыряне постараются добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться сугубо в тылах гости точно не планируют.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают больше гола за матч
- «Славия» уже 9 года не может обыграть жодинцев
- «Торпедо-БелАЗ» пропустило в чемпионате меньше всех — 6 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.46.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.72 и 1.38.
- 2.37ЦСКА — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Торпедовцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.
Номинальные хозяева явно намерены побороться за золотые медали, и наверняка начнут матч активно.
Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» в 1 тайме за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.43