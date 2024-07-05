Поднимется ли «Палмейрас» на вершину?

Гремио
Палмейрас
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе восемь забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.
Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он одолел «Флуминенсе» (1:0).
Этот успех оформил мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Андре Энрике, Жардиэл, Жоната Роберт, Мила, Диего Коста, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: победа в прошлом туре прервала безвыигрышную серию, которую имел «Гремио», в шесть поединков при четырех поражениях и двух ничьих.
Франко Кристальдо и Густаво Нунеш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 18 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.
Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго», а также на два очка опережает третий в таблице «Ботафого», у которого 24 пункта.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Коринтианс» (2:0).
Этот успех позволил коллективу реабилитироваться после поражения от «Форталезы» (0:3) в предыдущем туре чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл один раз при семи победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме гостей, которая позволяет им бороться за чемпионский титул, отставая всего на один балл от лидера «Фламенго».
Эстевао — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Гремио» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Гремио» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.30, победа «Гремио» — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.15 и 1.70.
- 2.57Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Байя — Жувентуде: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
- 2.11Куяба — Ботафого: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает сыграть решающую роль.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из семи их последних матчей.
Ставка: «Палмейрас» победит за 2.25