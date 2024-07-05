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    Поднимется ли «Палмейрас» на вершину?

    «Гремио» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Палмейрас»
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    Рафаэл Вейга («Палмейрас»)
    «Гремио» на своем поле примет «Палмейрас» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Июля 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 01:00 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе восемь забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он одолел «Флуминенсе» (1:0).

    Этот успех оформил мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Андре Энрике, Жардиэл, Жоната Роберт, Мила, Диего Коста, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: победа в прошлом туре прервала безвыигрышную серию, которую имел «Гремио», в шесть поединков при четырех поражениях и двух ничьих.

    Франко Кристальдо и Густаво Нунеш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 18 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.

    Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго», а также на два очка опережает третий в таблице «Ботафого», у которого 24 пункта.

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  • 01/07/2024

    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Коринтианс» (2:0).

    Этот успех позволил коллективу реабилитироваться после поражения от «Форталезы» (0:3) в предыдущем туре чемпионата Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл один раз при семи победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, которая позволяет им бороться за чемпионский титул, отставая всего на один балл от лидера «Фламенго».

    Эстевао — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Гремио» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Гремио» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.30, победа «Гремио» — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает сыграть решающую роль.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из семи их последних матчей.

    Ставка: «Палмейрас» победит за 2.25

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