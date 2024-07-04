ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай ШапаренкоТоп-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Непробиваемый Кошта, незабивные французы и слезы Роналду
    Все новости спорта

    «Хьюстон Динамо» продлит свою беспроигрышную серию?

    «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, регулярный чемпионата МЛС, 4 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон Динамо»
    4 июля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Начало — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 04 Июля 2024 года

    Реал Солт Лэйк

  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Хьюстон Динамо

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Юта на текущий момент с 37 набранными очками идет на третьем месте в Западной конференции и на три пункта отстает от лидера.

    «Реал Солт-Лейк» выиграл десять встреч из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей составляет 40:23.

    Последние матчи: «королевский клуб» в прошлом туре на своем поле проиграл «Лос-Анджелес Галакси» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине второго тайма. И этим фиаско он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» потерпел только одно поражение за девять минувших встреч. Также за данный отрезок времени коллектив по четыре раза побеждал и расписывал мировые. И за весь этот период команда уходила с поля без забитого гола только в двух случаях.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: Команда из штата Техас с 30 очками идет на шестой месте в Западной конференции и на балл отстает от четвертой позиции.

    «Хьюстон Динамо» в текущем чемпионате добился восьми викторий, шесть раз играл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 27:23.

  • Топ-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам
  • Среди них есть даже представители сборных Румынии и Украины
  • Сегодня

    • Последние матчи: К этой игре «апельсины» подходят после двух выигрышей кряду. В этот удачный для себя период они поочередно одолели на выезде «ДС Юнайтед» 4:1 и на своем поле «Шарлотт» 1:0.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» к данной игре подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив расписал три мировые и добился трех выигрышей. А проиграла команда только раз за минувшие восемь встреч. И за весь этот 8-матчевый период команда неизменно отличалась в воротах соперников.

    Статистика для ставок

    • «Реал Солт-Лейк» не может обыграть «Хьюстон Динамо» в шести последних очных противостояниях, дважды проиграв за это время

    • В четырех из пяти минувших очных играх забивали обе стороны

    • В шести из девяти предыдущих матчах между собой они играли вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Солт-Лейк» — 1.80, победа «Хьюстон Динамо» — 4.40, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим в первую очередь на обмен забитыми мячами, ведь в последнее время в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: И также еще здесь поставим с Х на гостей, так как они уже давно не проигрывали предстоящему противнику.

    Ставка: Х2 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Норри — Диас Акоста
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Путинцева — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дрейпер — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Возняцки — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эванс — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Голубич — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валмиера — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коллинз — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. «Хьюстон Динамо» продлит свою беспроигрышную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры