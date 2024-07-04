4 июля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Начало — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: Коллектив из штата Юта на текущий момент с 37 набранными очками идет на третьем месте в Западной конференции и на три пункта отстает от лидера.

«Реал Солт-Лейк» выиграл десять встреч из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей составляет 40:23.

Последние матчи: «королевский клуб» в прошлом туре на своем поле проиграл «Лос-Анджелес Галакси» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине второго тайма. И этим фиаско он прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» потерпел только одно поражение за девять минувших встреч. Также за данный отрезок времени коллектив по четыре раза побеждал и расписывал мировые. И за весь этот период команда уходила с поля без забитого гола только в двух случаях.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: Команда из штата Техас с 30 очками идет на шестой месте в Западной конференции и на балл отстает от четвертой позиции.

«Хьюстон Динамо» в текущем чемпионате добился восьми викторий, шесть раз играл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 27:23.

Последние матчи: К этой игре «апельсины» подходят после двух выигрышей кряду. В этот удачный для себя период они поочередно одолели на выезде «ДС Юнайтед» 4:1 и на своем поле «Шарлотт» 1:0.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Хьюстон Динамо» к данной игре подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив расписал три мировые и добился трех выигрышей. А проиграла команда только раз за минувшие восемь встреч. И за весь этот 8-матчевый период команда неизменно отличалась в воротах соперников.

Статистика для ставок

«Реал Солт-Лейк» не может обыграть «Хьюстон Динамо» в шести последних очных противостояниях, дважды проиграв за это время

В четырех из пяти минувших очных играх забивали обе стороны

В шести из девяти предыдущих матчах между собой они играли вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Солт-Лейк» — 1.80, победа «Хьюстон Динамо» — 4.40, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.09 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим в первую очередь на обмен забитыми мячами, ведь в последнее время в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

Прогноз: И также еще здесь поставим с Х на гостей, так как они уже давно не проигрывали предстоящему противнику.

Ставка: Х2 за 2.08.