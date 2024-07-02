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    Голландцы обеспечат голевой спектакль

    Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.10) в матче Евро-2024 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Нидерланды
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    Хави Симонс
    2 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 02 Июля 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 19:00 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
    •

    Румыния

    Турнирное положение: Румыны сенсационно выиграли свою группу. Команда в итоге опередила Бельгию, Словакию и Украину.

    При этом Румыния в 3 турах набрала лишь 4 зачетных баллов. Да и лишь стартовый поединок с украинцами команда провела блестяще (3:0).

    Румыния — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Бельгийцам команда Эдварда Иорданеску уступила со счетом 0:2. А вот ничья со Словакией (1:1) вывела румын на 1 строчку.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Румыния победила всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Вот только в двух своих последних матчах румыны выглядели не столь монолитно. Да и ярко выраженного бомбардира в составе команды нет.

    Не сыграют: Никушор Банку — дисквалифицирован.

    Ориентировочный состав: Ницэ — Рацю, Драгусин, Буркэ, Сореску — М. Марин, Р. Марин, Станчу — Ман, Михэйлэ, Дрэгуш.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: В двух своих последних поединках румыны и близко не напоминали себя в матче украинцами. Да и в созидательном плане у команды не все так гладко.

    Вот только дисквалификация Банку заставит тренерский штаб делать перестановки в обороне. Да и в плане спортивной агрессии румынам нужно прибавлять.

    Нет сомнений, что Румыния не собирается отсиживаться в тылах. Да и пора бы лидерам команды Ману и Михэйлэ проявить свои лучшие качества.

    Нидерланды

    Турнирное положение: Голландцы групповой турнир провели не столь уверенно. В своей группе команда заняла лишь 3 место.

    При этом Нидерланды набрали 4 очка, пропустив вперед Австрию и Францию. Забив 4 мячей в ворота соперников, «оранжевые» пропустили столько же.

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    • Последние матчи: В поединке с Австрией голландцы откровенно неудачно действовали в обороне. Ряд ошибок привел к обидному поражению (2:3).

    А вот в матче с Францией команда проявила себя выгодно (0:0). Да и встреча с Польшей завершилась победой (2:1).

    В 5 своих последних матчах Нидерланды выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо.

    Состояние команды: Голландцы и близко не демонстрируют свой потенциал. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.

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    Притом, что Нидерланды традиционно успешно противостоят румынам. Из 5 последних очных поединков «оранжевые» выиграли 4 раза при одной коллизии.

    Неудачный поединок с Австрией обнажил проблемы турок в обороне. Да и в атаке голландцы выглядят не столь уверенно.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с позиции силы. Да и Мемфис Депай с партнерами явно постараются быстро найти бреши в обороне румын.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды в 4 последних очных поединках обыгрывали румын

    • Румыния почти 17 лет не может одолеть голландцев

    • И те, и другие на Евро в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 8.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.86.

    Прогноз: Состав голландцев начинен сильными атакующими исполнителями.

    Обе команды явно постараются поднатореть в плане реализации, да и забивать в их составах есть кому.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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