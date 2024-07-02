2 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыны сенсационно выиграли свою группу. Команда в итоге опередила Бельгию, Словакию и Украину.

При этом Румыния в 3 турах набрала лишь 4 зачетных баллов. Да и лишь стартовый поединок с украинцами команда провела блестяще (3:0).

Последние матчи: Бельгийцам команда Эдварда Иорданеску уступила со счетом 0:2. А вот ничья со Словакией (1:1) вывела румын на 1 строчку.

Вообще, в 5 своих последних матчах Румыния победила всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Вот только в двух своих последних матчах румыны выглядели не столь монолитно. Да и ярко выраженного бомбардира в составе команды нет.

Не сыграют: Никушор Банку — дисквалифицирован.

Ориентировочный состав: Ницэ — Рацю, Драгусин, Буркэ, Сореску — М. Марин, Р. Марин, Станчу — Ман, Михэйлэ, Дрэгуш.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В двух своих последних поединках румыны и близко не напоминали себя в матче украинцами. Да и в созидательном плане у команды не все так гладко.

Вот только дисквалификация Банку заставит тренерский штаб делать перестановки в обороне. Да и в плане спортивной агрессии румынам нужно прибавлять.

Нет сомнений, что Румыния не собирается отсиживаться в тылах. Да и пора бы лидерам команды Ману и Михэйлэ проявить свои лучшие качества.

Нидерланды

Турнирное положение: Голландцы групповой турнир провели не столь уверенно. В своей группе команда заняла лишь 3 место.

При этом Нидерланды набрали 4 очка, пропустив вперед Австрию и Францию. Забив 4 мячей в ворота соперников, «оранжевые» пропустили столько же.

Последние матчи: В поединке с Австрией голландцы откровенно неудачно действовали в обороне. Ряд ошибок привел к обидному поражению (2:3).

А вот в матче с Францией команда проявила себя выгодно (0:0). Да и встреча с Польшей завершилась победой (2:1).

В 5 своих последних матчах Нидерланды выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо.

Состояние команды: Голландцы и близко не демонстрируют свой потенциал. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.

Притом, что Нидерланды традиционно успешно противостоят румынам. Из 5 последних очных поединков «оранжевые» выиграли 4 раза при одной коллизии.

Неудачный поединок с Австрией обнажил проблемы турок в обороне. Да и в атаке голландцы выглядят не столь уверенно.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с позиции силы. Да и Мемфис Депай с партнерами явно постараются быстро найти бреши в обороне румын.

Статистика для ставок

Нидерланды в 4 последних очных поединках обыгрывали румын

Румыния почти 17 лет не может одолеть голландцев

И те, и другие на Евро в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 8.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.86.

Прогноз: Состав голландцев начинен сильными атакующими исполнителями.

Обе команды явно постараются поднатореть в плане реализации, да и забивать в их составах есть кому.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40