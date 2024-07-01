1 июля в 5-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Пахтакор». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Ферганцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает чуть более гола за матч: 13 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 9 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Локомотив» Ташкент (1:1).

До того команда минимально уступила «Насафу». А вот встреча с «Сурханом» завершилась ничейным исходом (1:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь уверенно. Да и голы даются ферганцам весьма натужно.

Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.

Несомненно, команда постарается вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках она одолела ташкентцев.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы нынешний сезон откровенно проваливают. На данный момент «Пахтакор» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Пахтакор» выиграл всего лишь в 5 матчах чемпионата из 12. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких добыла три очка. Ташкентцы минимально одолели «Бунедкор».

До того команда опростоволосилась в матче с АГМК (2:4). А вот встреча с «Навбахором» завершилась ничьей (0:0).

При этом «Пахтакор» весьма неплох в плане реализации — 19 забитых мячей. Да и Драган Черан отличился уже 7 голами в чемпионате.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда Шацких явно не блещет. Да и победы ташкентцам даются с заметной натугой.

Причем «Пахтакор» уже 2 года не может обыграть ферганцев. Тем не менее, команда вполне способна вклиниться в чемпионскую гонку.

Потери очков стали неприятной тенденцией. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде крайне сложно.

Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Черан и компания намерены вернуться в гонку за золотые медали!

Статистика для ставок

«Пахтакор» уже 2 года не обыгрывает «нефтяников»

Ферганцы не побеждают 3 матча кряду

«Нефтчи» Фергана в среднем пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.17 и 1.64.

Прогноз: Ташкентцы пытаются вернуться в гонку за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.

«Пахтакор» неплохо атакует, да и лидер атак команды Черан в последних матчах набрал шикарные кондиции.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17