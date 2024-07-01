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    «Пахтакор» одолеет ферганцев

    «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор»
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    «Пахтакор»
    1 июля в 5-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Пахтакор». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 01 Июля 2024 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 17:30 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: Ферганцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает чуть более гола за матч: 13 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 9 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Локомотив» Ташкент (1:1).

    До того команда минимально уступила «Насафу». А вот встреча с «Сурханом» завершилась ничейным исходом (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь уверенно. Да и голы даются ферганцам весьма натужно.

    Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.

    Несомненно, команда постарается вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках она одолела ташкентцев.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы нынешний сезон откровенно проваливают. На данный момент «Пахтакор» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Пахтакор» выиграл всего лишь в 5 матчах чемпионата из 12. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких добыла три очка. Ташкентцы минимально одолели «Бунедкор».

    До того команда опростоволосилась в матче с АГМК (2:4). А вот встреча с «Навбахором» завершилась ничьей (0:0).

    При этом «Пахтакор» весьма неплох в плане реализации — 19 забитых мячей. Да и Драган Черан отличился уже 7 голами в чемпионате.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда Шацких явно не блещет. Да и победы ташкентцам даются с заметной натугой.

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    Причем «Пахтакор» уже 2 года не может обыграть ферганцев. Тем не менее, команда вполне способна вклиниться в чемпионскую гонку.

    Потери очков стали неприятной тенденцией. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде крайне сложно.

    Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Черан и компания намерены вернуться в гонку за золотые медали!

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» уже 2 года не обыгрывает «нефтяников»

    • Ферганцы не побеждают 3 матча кряду

    • «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.17 и 1.64.

    Прогноз: Ташкентцы пытаются вернуться в гонку за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.

    «Пахтакор» неплохо атакует, да и лидер атак команды Черан в последних матчах набрал шикарные кондиции.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    «Нефтчи» Фергана — «Пахтакор»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» одолеет ферганцев
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