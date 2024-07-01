Нефтчи Фергана
Пахтакор
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: Ферганцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает чуть более гола за матч: 13 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 9 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Локомотив» Ташкент (1:1).
До того команда минимально уступила «Насафу». А вот встреча с «Сурханом» завершилась ничейным исходом (1:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь уверенно. Да и голы даются ферганцам весьма натужно.
Матчи против «Пахтакора» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.
Несомненно, команда постарается вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках она одолела ташкентцев.
«Пахтакор»
Турнирное положение: Ташкентцы нынешний сезон откровенно проваливают. На данный момент «Пахтакор» располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Пахтакор» выиграл всего лишь в 5 матчах чемпионата из 12. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 4 очка.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких добыла три очка. Ташкентцы минимально одолели «Бунедкор».
До того команда опростоволосилась в матче с АГМК (2:4). А вот встреча с «Навбахором» завершилась ничьей (0:0).
При этом «Пахтакор» весьма неплох в плане реализации — 19 забитых мячей. Да и Драган Черан отличился уже 7 голами в чемпионате.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда Шацких явно не блещет. Да и победы ташкентцам даются с заметной натугой.
Причем «Пахтакор» уже 2 года не может обыграть ферганцев. Тем не менее, команда вполне способна вклиниться в чемпионскую гонку.
Потери очков стали неприятной тенденцией. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде крайне сложно.
Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Черан и компания намерены вернуться в гонку за золотые медали!
Статистика для ставок
- «Пахтакор» уже 2 года не обыгрывает «нефтяников»
- Ферганцы не побеждают 3 матча кряду
- «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.17 и 1.64.
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.24Англия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Ташкентцы пытаются вернуться в гонку за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.
«Пахтакор» неплохо атакует, да и лидер атак команды Черан в последних матчах набрал шикарные кондиции.
Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17