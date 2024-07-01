Ямайка
Венесуэла
Ямайка
Турнирное положение: Ямайка по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного балла.
Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, ведь после третьего тура минимум два ее конкурента наберут больше очков, чем она, даже если победит.
Ямайка — Венесуэла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Эквадора (1:3).
Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и стоило коллективу шансов на четвертьфинал.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах Ямайка выиграла пять раз при трех поражениях и одной ничьей.
Можно подумать, что у коллектива не самая плохая форма, но то, что два из трех поражений по ходу данного периода пришлись на последние матчи, говорит об обратном.
Майкл Антонио — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэла по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.
Команда уже вышла в плей-офф с первой позиции в группе, где опережает второй Эквадор и третью Мексику, которые уже никак ее не догонят.
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре минимально обыграла Мексику (1:0).
Этот успех стал для коллектива вторым в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и позволило ему выйти в четвертьфинал.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу, Венесуэла ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволила ей выйти в четвертьфинал, что для нее уже редкое достижение.
Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Венесуэла не проиграла
- в пяти из восьми последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.45, победа Ямайки — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в двух последних матчах номинальные гости выиграли. Они все же превосходят классом своего соперника.
При этом номинальные хозяева проиграли.
Ставка: Венесуэла победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних поединков Ямайки.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.