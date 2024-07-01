1 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Ямайка и Венесуэла. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайка по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного балла.

Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, ведь после третьего тура минимум два ее конкурента наберут больше очков, чем она, даже если победит.

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Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Эквадора (1:3).

Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и стоило коллективу шансов на четвертьфинал.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах Ямайка выиграла пять раз при трех поражениях и одной ничьей.

Можно подумать, что у коллектива не самая плохая форма, но то, что два из трех поражений по ходу данного периода пришлись на последние матчи, говорит об обратном.

Майкл Антонио — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэла по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.

Команда уже вышла в плей-офф с первой позиции в группе, где опережает второй Эквадор и третью Мексику, которые уже никак ее не догонят.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре минимально обыграла Мексику (1:0).

Этот успех стал для коллектива вторым в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и позволило ему выйти в четвертьфинал.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу, Венесуэла ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволила ей выйти в четвертьфинал, что для нее уже редкое достижение.

Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Венесуэла не проиграла

в пяти из восьми последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.45, победа Ямайки — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в двух последних матчах номинальные гости выиграли. Они все же превосходят классом своего соперника.

При этом номинальные хозяева проиграли.

Ставка: Венесуэла победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних поединков Ямайки.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.