ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияЕвро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола Хвича КварацхелияОт радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024 Тони КроосДневник Евро. Итальянцы — лучшие тренеры Евро, суперкомпьютер предсказал триумф Англии, Кроос стал лучшим распасовщиком
    Все новости спорта

    Позволит ли Венесуэла набрать очки Ямайке?

    Ямайка — Венесуэла. Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Америки, 1 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки 2024 Прогнозы на сборную Ямайки Прогнозы на сборную Венесуэлы Календарь Кубка Америки-2024
    Прогноз и ставки на Ямайка — Венесуэла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йеферсон Сотельдо (Венесуэла)
    1 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Ямайка и Венесуэла. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B 01 Июля 2024 года

    Ямайка

  • Кингстон
    •  Ямайка 03:00 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
    •

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайка по итогам двух туров Кубка Америки занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного балла.

    Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, ведь после третьего тура минимум два ее конкурента наберут больше очков, чем она, даже если победит.

    Ямайка — Венесуэла: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.503.451.92Бонус$9500
    •

    Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Эквадора (1:3).

    Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и стоило коллективу шансов на четвертьфинал.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах Ямайка выиграла пять раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Можно подумать, что у коллектива не самая плохая форма, но то, что два из трех поражений по ходу данного периода пришлись на последние матчи, говорит об обратном.

    Майкл Антонио — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэла по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.

    Команда уже вышла в плей-офф с первой позиции в группе, где опережает второй Эквадор и третью Мексику, которые уже никак ее не догонят.

  • Сане, Салах, Киммих, Де Брейне и еще 10 звезд, которые могут сменить команду этим летом
  • На трансферном рынке в ближайшие пару месяцев будет очень жарко
  • 27/06/2024

    • Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре минимально обыграла Мексику (1:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым в поединках, которые пришлись как раз на нынешний турнир, что и позволило ему выйти в четвертьфинал.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и одну товарищескую встречу, Венесуэла ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволила ей выйти в четвертьфинал, что для нее уже редкое достижение.

    Три голы команды на Кубке Америки забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей Ямайки забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Венесуэла не проиграла

    • в пяти из восьми последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.45, победа Ямайки — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в двух последних матчах номинальные гости выиграли. Они все же превосходят классом своего соперника.

    При этом номинальные хозяева проиграли.

    Ставка: Венесуэла победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних поединков Ямайки.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Офнер — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Эсхата — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ЦСКА — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч БАТЭ — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.21
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Куритиба — Вила Нова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ямайка — Венесуэла: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. Позволит ли Венесуэла набрать очки Ямайке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры