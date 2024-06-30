«Куяба» на своем поле примет «РБ Брагантино» в 13-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 30 июня и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «РБ Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» занимает 14-е в турнирной таблице. В ее активе 13 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда находится вне зоны вылета и на два балла опережает «трясину», а также на четыре очка отстает от зоны Южноамериканского кубка.

Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью на чужом поле, где поделил очки с «Коринтиансом» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива второй кряду в поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Макс, Дейверсон, Габриэл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Куяба» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Эти результаты говорят о неплохой форме, как для коллектива, который продолжает борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Клейсон и Исидро Питта — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 14 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на один балл зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Ботафого» (1:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» трижды проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Это говорит о противоречивой форме гостей, ведь при пяти победах они трижды проиграли, так что исход может быть любым.

Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Куябы» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Куяба» не проиграла

в пяти последних матчах «РБ Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Куябы» — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий, так что это и для них совсем не редкость.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, причем больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Брагантино».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70