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    Прервет ли «Брагантино» беспроигрышную серию «Куябы»?

    «Куяба» — «РБ Брагантино». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «РБ Брагантино»
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    Хелиньо
    «Куяба» на своем поле примет «РБ Брагантино» в 13-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 30 июня и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «РБ Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» занимает 14-е в турнирной таблице. В ее активе 13 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда находится вне зоны вылета и на два балла опережает «трясину», а также на четыре очка отстает от зоны Южноамериканского кубка.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью на чужом поле, где поделил очки с «Коринтиансом» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива второй кряду в поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Макс, Дейверсон, Габриэл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Куяба» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

    Эти результаты говорят о неплохой форме, как для коллектива, который продолжает борьбу за выживание в элитном дивизионе.

    Клейсон и Исидро Питта — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 14 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на один балл зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Ботафого» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» трижды проиграл при пяти победах и одной ничьей.

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    Это говорит о противоречивой форме гостей, ведь при пяти победах они трижды проиграли, так что исход может быть любым.

    Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Куябы» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Куяба» не проиграла

    • в пяти последних матчах «РБ Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Куябы» — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий, так что это и для них совсем не редкость.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, причем больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Брагантино».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Куяба» — «РБ Брагантино»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Брагантино» беспроигрышную серию «Куябы»?
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