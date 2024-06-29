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    Прервет ли «Нью-Йорк Сити» серию фиаско?

    «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити»
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    «Нью-Йорк Сити»
    «Нью-Йорк Сити» на своем поле примет «Орландо Сити» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 29 июня и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 29 Июня 2024 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 02:30 Орландо Сити

    Орландо Сити

  • Орландо
    •

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 29 набранными очками идет на шестом месте в восточной конференции и на восемь пунктов опережает десятую строку, которая уже не дает право на плей-офф.

    За 19 проведенных встреч «Нью-Йорк Сити» одержал девять викторий, дважды сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 26:23.

    Нью-Йорк Сити — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом игровом дне «горожане» на выезде потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 от «Нэшвилла». И данная неудача стала для них третьей кряду. До этого они еще уступили 2:3 дома «Коламбус Крю» и в гостях 0:2 «Лос-Анджелес Галакси».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» к этому поединку подходит с 3-матчевой проигрышной серией, где два фиаско были сухими. Перед этим же «голуби» выиграли пять встреч кряду, но в четырех случаях виктории были с минимальным счетом.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Флорида с 21 зачетным пунктом идет десятым в этой конференции, но от девятой строки отстает только по разнице мячей.

    «Орландо Сити» отпраздновал пять викторий, шесть раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений, забил 23 гола при 31 пропущенном.

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    • Последние матчи: В своем последнем проведенном матче «львы» на своей территории нанесли поражение «Чикаго Файр» со счетом 4:2. И этой победой они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпели три фиаско и два раза сыграли вничью.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За минувшие восемь встреч чемпионата «Орландо Сити» смог выиграть только в двух из них. И также за этот период времени коллектив расписал три мировые и трижды уходил с поля поверженным. В трех же встречах данного периода команда уходила с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» дома выиграл пять встреч из семи предыдущих и дважды проиграл

    • «Орландо Сити» в гостях проиграл лишь раз за минувшие семь матчей и трижды победил

    • «Нью-Йорк Сити» обыграл «Орландо Сити» в трех последних очных поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.88, победа «Орландо Сити» — 3.85, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.11 соответственно.

    Прогноз: ставим здесь на победу «Нью-Йорк Сити», ведь он отлично играет дома против предстоящего противника, да и к тому же приложит максимум усилий, чтобы прервать серию фиаско.

    Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Йорк Сити» за 1.88.

    Прогноз: и также еще в данном противостоянии поставим на верховой исход, ведь зачастую в очных играх эти команды выдают результативные встречи.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.12.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Нью-Йорк Сити» серию фиаско?
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