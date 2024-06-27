27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Палмейрас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» пока никак не может подняться в топ-6. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Форталеза» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Форталеза» не дала себя обыграть «Атлетико Минейро» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.

Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.

Не сыграют: Мариньо, Мойсес, Дуду — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Форталеза» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» добыла одну победу при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Да и дать бой одному из лидеров команда явно постарается.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

Притом, что «Палмейрас» не столь мощно атакует. В 11 турах чемпионата игроки команды отличились 16 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Палмейрас» уверенно переиграл «Жувентуде» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Ред Булл Брагантино» (2:1). Да и «Атлетико Минейро» был показательно бит (4:0).

В пяти последних матчах «Палмейрас» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей в ворота соперников при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: Лазаро, Ромуло — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит весьма уверенно. Серия из пяти побед подряд явно окрыляет.

При этом «Палмейрас» пропустил в свои ворота всего лишь 6 мячей. Да и по игре команда явно выглядит симпатичнее всех!

В кадровом плане у команды имеются некоторые пробоины. Тем не менее, «поросята» явно намереваются продолжить свой мощный победный ход.

И уж точно «поросята» будут активно атаковать. Да и форвард Эстевао в последних матчах заметно оживил игру команды.

Статистика для ставок

«Палмейрас» пропустил всего 6 мячей в 11 матчах чемпионата

«Палмейрас» выиграл в 5 своих последних поединках

«Форталеза» не побеждает «поросят» уже год

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Поросята» по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены выбраться на первую строчку таблицы.

Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, и явно постараются добыть шестую победу кряду.

Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21