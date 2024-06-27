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    «Поросята» съедят «Форталезу»

    «Форталеза» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Палмейрас»
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    «Форталеза»
    27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Палмейрас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Июня 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 03:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» пока никак не может подняться в топ-6. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Форталеза» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 10 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Форталеза» не дала себя обыграть «Атлетико Минейро» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.

    Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.

    Не сыграют: Мариньо, Мойсес, Дуду — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Форталеза» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» добыла одну победу при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Да и дать бой одному из лидеров команда явно постарается.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

    Притом, что «Палмейрас» не столь мощно атакует. В 11 турах чемпионата игроки команды отличились 16 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Палмейрас» уверенно переиграл «Жувентуде» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Ред Булл Брагантино» (2:1). Да и «Атлетико Минейро» был показательно бит (4:0).

    В пяти последних матчах «Палмейрас» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей в ворота соперников при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: Лазаро, Ромуло — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит весьма уверенно. Серия из пяти побед подряд явно окрыляет.

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    При этом «Палмейрас» пропустил в свои ворота всего лишь 6 мячей. Да и по игре команда явно выглядит симпатичнее всех!

    В кадровом плане у команды имеются некоторые пробоины. Тем не менее, «поросята» явно намереваются продолжить свой мощный победный ход.

    И уж точно «поросята» будут активно атаковать. Да и форвард Эстевао в последних матчах заметно оживил игру команды.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» пропустил всего 6 мячей в 11 матчах чемпионата

    • «Палмейрас» выиграл в 5 своих последних поединках

    • «Форталеза» не побеждает «поросят» уже год

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: «Поросята» по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены выбраться на первую строчку таблицы.

    Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, и явно постараются добыть шестую победу кряду.

    Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Форталеза» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. «Поросята» съедят «Форталезу»
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