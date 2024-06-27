Форталеза
Палмейрас
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» пока никак не может подняться в топ-6. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Форталеза» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Форталеза» не дала себя обыграть «Атлетико Минейро» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 9 пропущенных.
Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.
Не сыграют: Мариньо, Мойсес, Дуду — травмированы.
Состояние команды: В последних поединках «Форталеза» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Палмейраса» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» добыла одну победу при 3 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Да и дать бой одному из лидеров команда явно постарается.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.
Притом, что «Палмейрас» не столь мощно атакует. В 11 турах чемпионата игроки команды отличились 16 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Палмейрас» уверенно переиграл «Жувентуде» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Ред Булл Брагантино» (2:1). Да и «Атлетико Минейро» был показательно бит (4:0).
В пяти последних матчах «Палмейрас» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей в ворота соперников при всего 3 пропущенных.
Не сыграют: Лазаро, Ромуло — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит весьма уверенно. Серия из пяти побед подряд явно окрыляет.
При этом «Палмейрас» пропустил в свои ворота всего лишь 6 мячей. Да и по игре команда явно выглядит симпатичнее всех!
В кадровом плане у команды имеются некоторые пробоины. Тем не менее, «поросята» явно намереваются продолжить свой мощный победный ход.
И уж точно «поросята» будут активно атаковать. Да и форвард Эстевао в последних матчах заметно оживил игру команды.
Статистика для ставок
- «Палмейрас» пропустил всего 6 мячей в 11 матчах чемпионата
- «Палмейрас» выиграл в 5 своих последних поединках
- «Форталеза» не побеждает «поросят» уже год
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
- 2.77Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.04Нидерланды — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.38Франция — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Поросята» по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены выбраться на первую строчку таблицы.
Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, и явно постараются добыть шестую победу кряду.
Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21