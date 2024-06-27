27 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Эквадор и Ямайка. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Ямайка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпел поражение от Венесуэлы (1:2).

Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 8 баллов и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, опережая 7-ю строчку (плей-офф) и непроходную 8-ю позицию на три балла.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.

Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Эквадор лишь дважды выиграл при трех поражениях.

Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако уровень соперника позволяет ей рассчитывать на более выгодную возможность выиграть.

Джереми Сармиенто — автор единственного гола команды не Кубке Америки 2024 года.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайка в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпела поражение от Мексики (0:1).

Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках квалификации на мундиаль, одолела на выезде Доминиканы (3:2).

Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Ямайка выиграла трижды при одном поражении.

Тем не менее, все вышеуказанные успехи пришлись на поединки против менее сильных соперников, чем предыдущий и грядущий.

Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Эквадора забивали обе команды

в трех последних матчах Эквадора забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Ямайки забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.10, победа Ямайки — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.77.

Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их стартовом туре Кубка Америки.

И хотя в пяти последних поединках Ямайки такой сценарий был реализован только в трех случаях, фактор фаворита обещает здесь стать определяющим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют, ведь так было в трех последних поединках Эквадора.

Ставка: обе команды забьют за 2.17.