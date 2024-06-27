Эквадор
Ямайка
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпел поражение от Венесуэлы (1:2).
Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 8 баллов и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, опережая 7-ю строчку (плей-офф) и непроходную 8-ю позицию на три балла.
Эквадор — Ямайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.
Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и Кубок Америки.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Эквадор лишь дважды выиграл при трех поражениях.
Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако уровень соперника позволяет ей рассчитывать на более выгодную возможность выиграть.
Джереми Сармиенто — автор единственного гола команды не Кубке Америки 2024 года.
Ямайка
Турнирное положение: Ямайка в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпела поражение от Мексики (0:1).
Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках квалификации на мундиаль, одолела на выезде Доминиканы (3:2).
Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Ямайка выиграла трижды при одном поражении.
Тем не менее, все вышеуказанные успехи пришлись на поединки против менее сильных соперников, чем предыдущий и грядущий.
Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Эквадора забивали обе команды
- в трех последних матчах Эквадора забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Ямайки забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.10, победа Ямайки — в 7.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.77.
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Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их стартовом туре Кубка Америки.
И хотя в пяти последних поединках Ямайки такой сценарий был реализован только в трех случаях, фактор фаворита обещает здесь стать определяющим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют, ведь так было в трех последних поединках Эквадора.
Ставка: обе команды забьют за 2.17.