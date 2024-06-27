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    Сохранит ли Эквадор шансы на плей-офф?

    Эквадор — Ямайка. Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Америки, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Ямайка
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    Джереми Сармиенто
    27 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Эквадор и Ямайка. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Ямайка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B 27 Июня 2024 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 01:00 Ямайка

    Ямайка

  • Кингстон
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    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпел поражение от Венесуэлы (1:2).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 8 баллов и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, опережая 7-ю строчку (плей-офф) и непроходную 8-ю позицию на три балла.

    Эквадор — Ямайка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разобралась с Боливией (3:1) — игра проходила в США.

    Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Эквадор лишь дважды выиграл при трех поражениях.

    Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако уровень соперника позволяет ей рассчитывать на более выгодную возможность выиграть.

    Джереми Сармиенто — автор единственного гола команды не Кубке Америки 2024 года.

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайка в стартовом туре группового раунда Кубка Америки потерпела поражение от Мексики (0:1).

    Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

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    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках квалификации на мундиаль, одолела на выезде Доминиканы (3:2).

    Посему поражение в первом туре Кубка Америки прервало победную серию коллектива в три поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Ямайка выиграла трижды при одном поражении.

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    Тем не менее, все вышеуказанные успехи пришлись на поединки против менее сильных соперников, чем предыдущий и грядущий.

    Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Эквадора забивали обе команды

    • в трех последних матчах Эквадора забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Ямайки забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.10, победа Ямайки — в 7.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.77.

    Прогноз: в трех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их стартовом туре Кубка Америки.

    И хотя в пяти последних поединках Ямайки такой сценарий был реализован только в трех случаях, фактор фаворита обещает здесь стать определяющим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперники забьют, ведь так было в трех последних поединках Эквадора.

    Ставка: обе команды забьют за 2.17.

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