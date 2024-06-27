27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» выдала весьма продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Баия» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч: 12 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Баия» учинила разгром «Крузейро» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

До последней виктории команда Рожерио Сени уступила «Фламенго» (1:2). А вот поединок с «Крисиумой» завершился ничьей (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Рожерио Сени отличается неплохим уровнем реализации. В 11 матчах команда отличилась 18 результативными выстрелами.

Матчи против «Васко да Гамы» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Баия» выиграла 2 раза при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо работать над повышением надежности своих тылов.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» не отличается стабильностью результатов. Команда ныне расположилась на 15 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

Притом, что «Васко да Гама» выиграла лишь в 3 матчах из 11. Да и забила команда 11 мячей при 22 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Васко да Гама» разгромила «Сан-Паулу» (4:1).

До того команда провалила матч с «Жувентуде» (0:2). А вот еще раньше случилась сухая ничья с «Крузейро».

В пяти последних матчах «Васко да Гама» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

Не сыграют: Жаир, Пракседес, Паулиньо — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит не столь уверенно. Причем до последней виктории команда не могла выиграть 5 раз кряду.

При этом «Васко да Гама» пропускает в среднем чуть 2 гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет лишь один балл.

В кадровом плане у команды также имеются пробоины. Да и победы даются «Васко да Гаме» крайне натужно.

Наверняка номинальные гости будут действовать с заметной оглядкой на тылы. Да и последняя победа над «Баией» случилась еще 2 года назад.

Статистика для ставок

До последней виктории «Васко да Гама» не побеждала в 5 матчах кряду

«Васко да Гама» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Баия» уже 2 года не проигрывает «Васко да Гаме»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: «Баия» по игре выглядит сильнее соперника, и уж точно сразу понесется вперед.

Номинальные хозяева неплохо атакуют, да и «Васко да Гама» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева добудут минимальную победу.

Ставка: Точный счет 1:0 за 7.00