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    Команда Рожерио Сени сразу понесется в атаку

    «Баия» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Васко да Гама»
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    Рожерио Сени
    27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Июня 2024 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 03:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» выдала весьма продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Баия» лишь на 3 очка отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч: 12 мячей в 11 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Баия» учинила разгром «Крузейро» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    До последней виктории команда Рожерио Сени уступила «Фламенго» (1:2). А вот поединок с «Крисиумой» завершился ничьей (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда Рожерио Сени отличается неплохим уровнем реализации. В 11 матчах команда отличилась 18 результативными выстрелами.

    Матчи против «Васко да Гамы» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Баия» выиграла 2 раза при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо работать над повышением надежности своих тылов.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» не отличается стабильностью результатов. Команда ныне расположилась на 15 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

    Притом, что «Васко да Гама» выиграла лишь в 3 матчах из 11. Да и забила команда 11 мячей при 22 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Васко да Гама» разгромила «Сан-Паулу» (4:1).

    До того команда провалила матч с «Жувентуде» (0:2). А вот еще раньше случилась сухая ничья с «Крузейро».

    В пяти последних матчах «Васко да Гама» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Жаир, Пракседес, Паулиньо — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит не столь уверенно. Причем до последней виктории команда не могла выиграть 5 раз кряду.

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    При этом «Васко да Гама» пропускает в среднем чуть 2 гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет лишь один балл.

    В кадровом плане у команды также имеются пробоины. Да и победы даются «Васко да Гаме» крайне натужно.

    Наверняка номинальные гости будут действовать с заметной оглядкой на тылы. Да и последняя победа над «Баией» случилась еще 2 года назад.

    Статистика для ставок

    • До последней виктории «Васко да Гама» не побеждала в 5 матчах кряду

    • «Васко да Гама» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Баия» уже 2 года не проигрывает «Васко да Гаме»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: «Баия» по игре выглядит сильнее соперника, и уж точно сразу понесется вперед.

    Номинальные хозяева неплохо атакуют, да и «Васко да Гама» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева добудут минимальную победу.

    Ставка: Точный счет 1:0 за 7.00

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    «Баия» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. Команда Рожерио Сени сразу понесется в атаку
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