Франция
Польша
Франция
Турнирное положение: Франция занимает 2-е место с 4 очками, опережая на один балл третью в группе Австрию и по разнице мячей уступает лидеру Нидерландам.
Команда гарантированно выйдет в плей-офф, если сыграет вничью, тогда как в случае победы может выиграть группу, если в параллельной игре Нидерланды не обыграют Польшу.
Франция — Польша: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем поединке во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с Нидерландами — 0:0.
Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на Евро-2024 и товарищеские встречи.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Канте, Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Тюрам
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Франция ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме сборной накануне игры, в которой ей нельзя уступать, с другой — это явно не лучшие как для гранда результаты.
Автогол австрийца Максимилиана Вобера — пока что единственный забитый мяч команды на Евро-2024.
Польша
Турнирное положение: Польша занимает 4-е место с нулем очков, уступая Нидерландам и Франции четыре очка, а также три балла — Австрии.
Таким образом, команда уже потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф, и все, что ей остается — играть за престиж.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче во втором туре группового раунда потерпела поражение от Австрии — 1:3.
Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись Евро-2024.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Щенсный, Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковский, Петровский, Слиш, Залевский, Зелинский, Букса, Пентек
Состояние команды: в последних 10-ти матчах в официальных и товарищеских встречах Польша проиграла дважды при шести победах и двух ничьих.
Хотя в последнее время коллектив редко проигрывает, то, что оба эти поражения пришлись на два последние матча, говорит о явных проблемах в игре.
Адам Букса и Кшиштоф Пентек — авторы двух голов команды на Евро-2024.
Статистика для ставок
- в трех последних матчей Франции забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах Франции хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах Польши забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, победа Польши — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.
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Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. «Кадра» регулярно забивает, но и часто пропускает.
И хотя в четырех последних поединках хозяев хотя бы одна команда не забивала, то, что в последнем туре их должно прорвать, а соперник будет стараться хлопнуть дверью, должно способствовать результативной игре.
Ставка: обе команды забьют за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках Польши.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.