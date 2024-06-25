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    Выиграет ли Франция группу на Евро-2024?

    Франция — Польша. Ставка (к. 2.07) и прогноз на исход в матче Евро-2024 25 июня 2024 года

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    Антуан Гризманн
    25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Франция и Польша. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Польша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа D 25 Июня 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 19:00 Польша

    Польша

  • Варшава
    •

    Франция

    Турнирное положение: Франция занимает 2-е место с 4 очками, опережая на один балл третью в группе Австрию и по разнице мячей уступает лидеру Нидерландам.

    Команда гарантированно выйдет в плей-офф, если сыграет вничью, тогда как в случае победы может выиграть группу, если в параллельной игре Нидерланды не обыграют Польшу.

    Франция — Польша: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем поединке во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с Нидерландами — 0:0.

    Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Канте, Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Тюрам

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Франция ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме сборной накануне игры, в которой ей нельзя уступать, с другой — это явно не лучшие как для гранда результаты.

    Автогол австрийца Максимилиана Вобера — пока что единственный забитый мяч команды на Евро-2024.

    Польша

    Турнирное положение: Польша занимает 4-е место с нулем очков, уступая Нидерландам и Франции четыре очка, а также три балла — Австрии.

    Таким образом, команда уже потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф, и все, что ей остается — играть за престиж.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче во втором туре группового раунда потерпела поражение от Австрии — 1:3.

    Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись Евро-2024.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Щенсный, Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковский, Петровский, Слиш, Залевский, Зелинский, Букса, Пентек

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах в официальных и товарищеских встречах Польша проиграла дважды при шести победах и двух ничьих.

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    Хотя в последнее время коллектив редко проигрывает, то, что оба эти поражения пришлись на два последние матча, говорит о явных проблемах в игре.

    Адам Букса и Кшиштоф Пентек — авторы двух голов команды на Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчей Франции забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Франции хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах Польши забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, победа Польши — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. «Кадра» регулярно забивает, но и часто пропускает.

    И хотя в четырех последних поединках хозяев хотя бы одна команда не забивала, то, что в последнем туре их должно прорвать, а соперник будет стараться хлопнуть дверью, должно способствовать результативной игре.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних поединках Польши.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Франция — Польша.

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    Франция — Польша: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.06.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Франция группу на Евро-2024?
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