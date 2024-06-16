ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ГерманииДневник Евро-2024. Прощание с Беккенбауэром, разгром на «Альянц Арене» и первое удаление Сборная ГерманииКороче, Евро. 14-15 июня Джуд БеллингемЗавышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024?
    Все новости спорта

    Побеспокоит ли Гондурас Эквадор перед Кубком Америки?

    Эквадор — Гондурас. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на Эквадор — Гондурас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Феликс Торрес
    В рамках товарищеского матча 16 июня пройдет игра Эквадор — Гондурас. Начало — 22:30 (мск). Эквадор — Гондурас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Июня 2024 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 22:30 Гондурас

    Гондурас

  • Тегусигальпа
    •

    Эквадор

    Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Эквадор занимает пятую позицию.

    Команда после шести туров имеет восемь очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.

    Эквадор — Гондурас: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.355.009.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на своем поле разобралась с Боливией (3:1).

    Этот успех прервал серию поражений «Триколор» в два поединка, которые пришлись на контрольные игры, что прошли 2024 году.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Эквадор выиграл трижды при двух поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о противоречивой форме сборной, тем не менее, она все же превосходит соперника в классе.

    Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

    Гондурас

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Гондурас лидирует в своей группе с шестью очками после двух туров.

    В другом турнире, Лиги наций, команда вышла в финальную стадию, где потерпела поражение от Коста-Рики на выезде (0:2).

  • Завышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024?
  • Кто из фаворитов чемпионата Европы может провалиться на турнире в Германии?
  • Вчера

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года разгромила на чужом поле Бермуды (6:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах Гондурас ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Очевидно, что у коллектива хорошая форма, но южноамериканцы все же сильнее, поэтому ему остается уповать лишь на стремление соперника поберечь лидеров перед стартом Кубка Америки.

    Эдвин Родригес — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Эквадора было забито меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Гондураса забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.15, победа Гондаруса — в 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Они превосходят классом своего соперника, поэтому способны не пропустить.

    Хотя в четырех последних поединках гостей забивали оба соперника, тут решающую роль должна играть форма фаворита.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей Эквадора был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Жабер — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Накашима — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Джонс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дордой — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Галфи — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Дакворт — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Тобол — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор — Гондурас. В рамках товарищеского матча 16 июня пройдет игра Эквадор — Гондурас. Начало — 22:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Эквадор — Гондурас с коэффициентом 1.82.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры