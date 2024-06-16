В рамках товарищеского матча 16 июня пройдет игра Эквадор — Гондурас. Начало — 22:30 (мск). Эквадор — Гондурас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Эквадор занимает пятую позицию.

Команда после шести туров имеет восемь очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на три балла опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на своем поле разобралась с Боливией (3:1).

Этот успех прервал серию поражений «Триколор» в два поединка, которые пришлись на контрольные игры, что прошли 2024 году.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Эквадор выиграл трижды при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о противоречивой форме сборной, тем не менее, она все же превосходит соперника в классе.

Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Гондурас

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Гондурас лидирует в своей группе с шестью очками после двух туров.

В другом турнире, Лиги наций, команда вышла в финальную стадию, где потерпела поражение от Коста-Рики на выезде (0:2).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года разгромила на чужом поле Бермуды (6:1).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах Гондурас ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Очевидно, что у коллектива хорошая форма, но южноамериканцы все же сильнее, поэтому ему остается уповать лишь на стремление соперника поберечь лидеров перед стартом Кубка Америки.

Эдвин Родригес — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Эквадора было забито меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Гондураса забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.15, победа Гондаруса — в 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Они превосходят классом своего соперника, поэтому способны не пропустить.

Хотя в четырех последних поединках гостей забивали оба соперника, тут решающую роль должна играть форма фаворита.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей Эквадора был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.