Валмиера
Тукумс 2000
«Валмиера»
Турнирное положение: «Валмиера» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Валмиера» лишь на 5 очков отстает от идущей на 2 месте «Риги». Да и средняя результативность чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда смогла разжиться тремя баллами. «Валмиера» разгромила «Даугавпилс» (6:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валмиера» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
Вот только побороться за чемпионство явно не получится. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 17.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Валмиера» пребывает в прекрасных кондициях. Да и оборона действует монолитно.
Матчи с «Тукумсом 2000» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Валмиера» выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация добыть свою победу кряду у них огромное.
«Тукумс 2000»
Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Тукумс 2000» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 17 матчах игроки команды настреляли 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Ауды» (1:4).
Причем до того команда проиграла «Риге» (0:3). Да и лидеру чемпионата РФШ она уступила, пусть и с минимальным счетом.
Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 17 матчах чемпионата она дала результативный сбой уже 31 раз.
Не сыграют: Кенрой Кэмпбелл — дисквалифицирован.
Состояние команды: в последнее время команда выглядит не столь выгодно. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.
Между тем, «Тукумс 2000» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.
Причем полтора месяца назад команда уступила «Валмиере» (2:3). Хотя до того «Тукумс 2000» дважды кряду обыгрывал соперника.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Команда будет рада приобретению даже одного балла.
Статистика для ставок
- «Тукумс 2000» не побеждает в 6 матчах кряду
- «Валмиера» выиграла 5 матчей подряд
- «Валмиера» в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Валмиера» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 3.12Ислочь — Гомель: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.14Металлург Бекабад — Бунедкор: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.00Алга — Абдыш-Ата: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: «Валмиера» бьется за высокие места, и уж точно начнет матч активно.
Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Валмиеры» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11