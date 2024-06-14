14 июня в 18-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Валмиера» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 18:00 мск. «Валмиера» — «Тукумс 2000»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валмиера»

Турнирное положение: «Валмиера» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Валмиера» лишь на 5 очков отстает от идущей на 2 месте «Риги». Да и средняя результативность чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда смогла разжиться тремя баллами. «Валмиера» разгромила «Даугавпилс» (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валмиера» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

Вот только побороться за чемпионство явно не получится. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 17.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: сейчас «Валмиера» пребывает в прекрасных кондициях. Да и оборона действует монолитно.

Матчи с «Тукумсом 2000» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Валмиера» выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация добыть свою победу кряду у них огромное.

«Тукумс 2000»

Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Тукумс 2000» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 17 матчах игроки команды настреляли 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Ауды» (1:4).

Причем до того команда проиграла «Риге» (0:3). Да и лидеру чемпионата РФШ она уступила, пусть и с минимальным счетом.

Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 17 матчах чемпионата она дала результативный сбой уже 31 раз.

Не сыграют: Кенрой Кэмпбелл — дисквалифицирован.

Состояние команды: в последнее время команда выглядит не столь выгодно. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.

Между тем, «Тукумс 2000» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.

Причем полтора месяца назад команда уступила «Валмиере» (2:3). Хотя до того «Тукумс 2000» дважды кряду обыгрывал соперника.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Команда будет рада приобретению даже одного балла.

Статистика для ставок

«Тукумс 2000» не побеждает в 6 матчах кряду

«Валмиера» выиграла 5 матчей подряд

«Валмиера» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Валмиера» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Валмиера» бьется за высокие места, и уж точно начнет матч активно.

Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Валмиеры» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11