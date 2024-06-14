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    «Валмиера» начнет без раскачки

    «Валмиера» — «Тукумс 2000». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 14 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на Валмиера
    Прогноз и ставки на «Валмиера» — «Тукумс 2000»
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    «Валмиера»
    14 июня в 18-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Валмиера» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 18:00 мск. «Валмиера» — «Тукумс 2000»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 14 Июня 2024 года

    Валмиера

  • Валмиера
    •  Валмиера 18:00 Тукумс 2000

    Тукумс 2000

  • Латвия. Высшая лига
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    «Валмиера»

    Турнирное положение: «Валмиера» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Валмиера» лишь на 5 очков отстает от идущей на 2 месте «Риги». Да и средняя результативность чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда смогла разжиться тремя баллами. «Валмиера» разгромила «Даугавпилс» (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валмиера» выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Вот только побороться за чемпионство явно не получится. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 17.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: сейчас «Валмиера» пребывает в прекрасных кондициях. Да и оборона действует монолитно.

    Матчи с «Тукумсом 2000» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Валмиера» выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация добыть свою победу кряду у них огромное.

    «Тукумс 2000»

    Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тукумс 2000» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 17 матчах игроки команды настреляли 17 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Ауды» (1:4).

    Причем до того команда проиграла «Риге» (0:3). Да и лидеру чемпионата РФШ она уступила, пусть и с минимальным счетом.

    Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 17 матчах чемпионата она дала результативный сбой уже 31 раз.

    Не сыграют: Кенрой Кэмпбелл — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядит не столь выгодно. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.

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    Между тем, «Тукумс 2000» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков.

    Причем полтора месяца назад команда уступила «Валмиере» (2:3). Хотя до того «Тукумс 2000» дважды кряду обыгрывал соперника.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Команда будет рада приобретению даже одного балла.

    Статистика для ставок

    • «Тукумс 2000» не побеждает в 6 матчах кряду

    • «Валмиера» выиграла 5 матчей подряд

    • «Валмиера» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Валмиера» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: «Валмиера» бьется за высокие места, и уж точно начнет матч активно.

    Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Валмиеры» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Валмиера» — «Тукумс 2000». 14 июня в 18-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Валмиера» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Валмиера» — «Тукумс 2000» с коэффициентом 2.00.
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