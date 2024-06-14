14 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Бунедкор». Начало игры — в 18:00 мск. «Металлург» Бекабад — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлург» Бекабад старт чемпионата откровенно провалил. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Металлург» Бекабад в нынешнем чемпионате добыл всего 5 очков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Металлурги» уступили АГМК (0:1).

А вот до того команда дала бой «Навбахору» (1:1). Да и ничью с «Андижаном» (1:1) вполне можно считать локальным успехом.

В 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Металлург» Бекабад забил 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует достаточно приличные результаты. Да и оборона ошибается не так часто.

Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при 2 паритетах.

Несомненно, «Металлург» Бекабад постарается оттолкнуться от дна таблицы. «Металлурги» постепенно прибавляют.

«Бунедкор»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате явно не блещет. Ныне «Бунедкор» располагается на скромном 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бунедкор» лишь на 3 очка отстает от спасительной 11 позиции. Плюс команда выиграла всего в одном матче чемпионата из 10.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Бунедкор» пропустил три безответных мяча от «Нефтчи» Фергана (0:3).

А вот до того команда была разгромлена еще и «Согдианой» (0:4). А вот победа над ташкентским «Локомотивом» (3:2) пока остается единственной.

Забивает команда в среднем менее гола за матч. Да и пропускает «Бунедкор» многовато: 22 мячей в 10 поединках узбекского чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бунедкор» не блещет стабильностью. Между тем, команде явно не к лицу биться за выживание.

При этом «Бунедкор» проиграл в 2 своих последних матчах. Причем в этих поединках команда не забила ни разу.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в Бекабад за очками. Да и должно же команду наконец-то прорвать?!

Статистика для ставок

«Бунедкор» проиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Металлург» Бекабад не добыл ни одной победы в чемпионате

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее аутсайдера, и уж точно активно сыграют в атаке.

«Бунедкор» потенциально способен прибавить, и уж точно мотивирован выбраться из подвала таблицы.

Ставка: Победа «Бунедкора» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22