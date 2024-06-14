14 июня в чемпионате Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Гремио». Начало встречи — в 02:00 мск. «Фламенго» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» удачно начал сезон. Команда на данный момент лидирует в таблице.

«Фламенго» набрал 14 очков по итогам семи встреч. У клуба 4 победы, две ничьи и одно поражение.

Последние матчи: «Фламенго» набрал отличную форму. В последних матчах команда исключительно побеждает.

Выигрышная серия «Фламенго» составляет пять встреч. В предстоящем поединке букмекеры также уверены, что клуб снова завоюет три очка.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фламенго» много забивает и мало пропускает. В последних пяти матчах команде удалось 16 раз поразить ворота соперника.

Последний раз «Фламенго» проигрывал еще 8 мая. Тогда в гостях команда уступила «Палестино» со счетом 0:1.

«Фламенго» отлично играет на своем поле. Клуб выиграл четыре предыдущих домашних матча.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» на данный момент выступает не лучшим образом. Клуб располагается лишь на 13-м месте.

У «Гремио» две победы и три поражения. Команда в пяти встречах забила четыре гола и пропустила пять мячей.

Последние матчи: «Гремио» плохо начал текущий месяц. Клуб на своем поле уступил «РБ Брагантино» со счетом 0:2.

Но затем удалось добиться одной победы и один раз сыграть вничью. «Гремио» нужно исправлять ситуацию, чтобы подняться в верхнюю часть таблицы.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гремио» не лучшим образом играет в гостях. Команда в последних шести выездных матчах одержала только две победы.

Друг с другом команды последний раз играли 26 октября 2023 года. Тогда «Гремио» победил дома со счетом 3:2.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Фламенго» удалось 16 раз поразить ворота соперника

«Гремио» в предыдущих шести выездных матчах одержал только две победы

«Гремио» в октябре прошлого года дома одолел «Фламенго» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.93.

Прогноз: «Фламенго» должен подтвердить статус фаворита. У команды высокие шансы на победу.

Ставка: Победа «Фламенго» с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: еще один прогноз, что забить смогут оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.02