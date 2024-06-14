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    Команды забьют друг другу?

    «Фламенго» — «Гремио». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, бразильская Серия А, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Гремио»
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    «Фламенго»
    14 июня в чемпионате Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Гремио». Начало встречи — в 02:00 мск. «Фламенго» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» удачно начал сезон. Команда на данный момент лидирует в таблице.

    «Фламенго» набрал 14 очков по итогам семи встреч. У клуба 4 победы, две ничьи и одно поражение.

    Последние матчи: «Фламенго» набрал отличную форму. В последних матчах команда исключительно побеждает.

    Выигрышная серия «Фламенго» составляет пять встреч. В предстоящем поединке букмекеры также уверены, что клуб снова завоюет три очка.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фламенго» много забивает и мало пропускает. В последних пяти матчах команде удалось 16 раз поразить ворота соперника.

    Последний раз «Фламенго» проигрывал еще 8 мая. Тогда в гостях команда уступила «Палестино» со счетом 0:1.

    «Фламенго» отлично играет на своем поле. Клуб выиграл четыре предыдущих домашних матча.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» на данный момент выступает не лучшим образом. Клуб располагается лишь на 13-м месте.

    У «Гремио» две победы и три поражения. Команда в пяти встречах забила четыре гола и пропустила пять мячей.

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    • Последние матчи: «Гремио» плохо начал текущий месяц. Клуб на своем поле уступил «РБ Брагантино» со счетом 0:2.

    Но затем удалось добиться одной победы и один раз сыграть вничью. «Гремио» нужно исправлять ситуацию, чтобы подняться в верхнюю часть таблицы.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гремио» не лучшим образом играет в гостях. Команда в последних шести выездных матчах одержала только две победы.

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    Друг с другом команды последний раз играли 26 октября 2023 года. Тогда «Гремио» победил дома со счетом 3:2.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Фламенго» удалось 16 раз поразить ворота соперника

    • «Гремио» в предыдущих шести выездных матчах одержал только две победы

    • «Гремио» в октябре прошлого года дома одолел «Фламенго» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.93.

    Прогноз: «Фламенго» должен подтвердить статус фаворита. У команды высокие шансы на победу.

    Ставка: Победа «Фламенго» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: еще один прогноз, что забить смогут оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Фламенго» — «Гремио». 14 июня в чемпионате Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Гремио». Начало встречи — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Гремио» с коэффициентом 1.82.
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