Фламенго
Гремио
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» удачно начал сезон. Команда на данный момент лидирует в таблице.
«Фламенго» набрал 14 очков по итогам семи встреч. У клуба 4 победы, две ничьи и одно поражение.
Последние матчи: «Фламенго» набрал отличную форму. В последних матчах команда исключительно побеждает.
Выигрышная серия «Фламенго» составляет пять встреч. В предстоящем поединке букмекеры также уверены, что клуб снова завоюет три очка.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фламенго» много забивает и мало пропускает. В последних пяти матчах команде удалось 16 раз поразить ворота соперника.
Последний раз «Фламенго» проигрывал еще 8 мая. Тогда в гостях команда уступила «Палестино» со счетом 0:1.
«Фламенго» отлично играет на своем поле. Клуб выиграл четыре предыдущих домашних матча.
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» на данный момент выступает не лучшим образом. Клуб располагается лишь на 13-м месте.
У «Гремио» две победы и три поражения. Команда в пяти встречах забила четыре гола и пропустила пять мячей.
Последние матчи: «Гремио» плохо начал текущий месяц. Клуб на своем поле уступил «РБ Брагантино» со счетом 0:2.
Но затем удалось добиться одной победы и один раз сыграть вничью. «Гремио» нужно исправлять ситуацию, чтобы подняться в верхнюю часть таблицы.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гремио» не лучшим образом играет в гостях. Команда в последних шести выездных матчах одержала только две победы.
Друг с другом команды последний раз играли 26 октября 2023 года. Тогда «Гремио» победил дома со счетом 3:2.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Фламенго» удалось 16 раз поразить ворота соперника
- «Гремио» в предыдущих шести выездных матчах одержал только две победы
- «Гремио» в октябре прошлого года дома одолел «Фламенго» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.93.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.81США — Бразилия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.10Интернасьонал — Сан-Паулу: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
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Прогноз: «Фламенго» должен подтвердить статус фаворита. У команды высокие шансы на победу.
Ставка: Победа «Фламенго» с форой (-1) за 1.82.
Прогноз: еще один прогноз, что забить смогут оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.02