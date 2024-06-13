Химнасия и Эсгрима
Барракас Сентраль
«Химнасия» Ла-Плата
Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата по итогам четырех туров занимает шестую позицию с семью очками в активе. Разница мячей: 8-4.
Команда на три очка опережает своего нынешнего соперника, а также на такое же количество баллов отстает от лидера в таблице «Расинга».
Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата потерпели поражение. На выезде они уступили «Институто» (1:2).
Эта неудача прервала серию без поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство и Кубок страны, «Химнасия» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно в свете возможности подняться еще ближе к лидерам чемпионата.
Матиас Абальдо — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.
«Барракас Сентраль»
Турнирное положение: «Барракас Сентраль» занимает 21-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 2-5.
Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.
Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они в рамках чемпионата проиграли «Уракану» (0:2).
Эта неудача продлила безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Барракас Сентраль» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой клуб не имеет хороших шансов даже на ничью, но чтобы подняться в таблице ему важно как минимум не проиграть.
Два гола команды в лиге забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Барракас Сентраль» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химнасия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.70, победа «Барракас Сентраль» — в 5.10.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
И хотя в трех последних играх гостей хотя бы один из соперников не забивал, фактор фаворита здесь обещает стать определяющим.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05