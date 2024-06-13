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    Вернется ли «Химнасия» к победам?

    «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль»
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    Леонардо Моралес («Химнасия»)
    13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Химнасия» Ла-Плата и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 03:15 мск. «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 13 Июня 2024 года

    Химнасия и Эсгрима

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    •  Химнасия и Эсгрима 03:15 Барракас Сентраль

    Барракас Сентраль

  • Буэнос-Айрес
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    «Химнасия» Ла-Плата

    Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата по итогам четырех туров занимает шестую позицию с семью очками в активе. Разница мячей: 8-4.

    Команда на три очка опережает своего нынешнего соперника, а также на такое же количество баллов отстает от лидера в таблице «Расинга».

    Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата потерпели поражение. На выезде они уступили «Институто» (1:2).

    Эта неудача прервала серию без поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство и Кубок страны, «Химнасия» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно в свете возможности подняться еще ближе к лидерам чемпионата.

    Матиас Абальдо — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    «Барракас Сентраль»

    Турнирное положение: «Барракас Сентраль» занимает 21-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 2-5.

    Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

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    • Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они в рамках чемпионата проиграли «Уракану» (0:2).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Барракас Сентраль» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой клуб не имеет хороших шансов даже на ничью, но чтобы подняться в таблице ему важно как минимум не проиграть.

    Два гола команды в лиге забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Барракас Сентраль» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химнасия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.70, победа «Барракас Сентраль» — в 5.10.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних играх гостей хотя бы один из соперников не забивал, фактор фаворита здесь обещает стать определяющим.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль». 13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Химнасия» Ла-Плата и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 03:15 мск. / Ставка и прогноз на матч «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль» с коэффициентом 1.98.
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