13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Химнасия» Ла-Плата и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 03:15 мск. «Химнасия» Ла-Плата — «Барракас Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химнасия» Ла-Плата

Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата по итогам четырех туров занимает шестую позицию с семью очками в активе. Разница мячей: 8-4.

Команда на три очка опережает своего нынешнего соперника, а также на такое же количество баллов отстает от лидера в таблице «Расинга».

Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата потерпели поражение. На выезде они уступили «Институто» (1:2).

Эта неудача прервала серию без поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство и Кубок страны, «Химнасия» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно в свете возможности подняться еще ближе к лидерам чемпионата.

Матиас Абальдо — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

«Барракас Сентраль»

Турнирное положение: «Барракас Сентраль» занимает 21-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 2-5.

Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они в рамках чемпионата проиграли «Уракану» (0:2).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Барракас Сентраль» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб не имеет хороших шансов даже на ничью, но чтобы подняться в таблице ему важно как минимум не проиграть.

Два гола команды в лиге забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Барракас Сентраль» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химнасия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.70, победа «Барракас Сентраль» — в 5.10.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

И хотя в трех последних играх гостей хотя бы один из соперников не забивал, фактор фаворита здесь обещает стать определяющим.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей «Химнасии» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05