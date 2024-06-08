«Новоризонтиньо»
Турнирное положение: «Новоризонтиньо» вполне способен побороться за попалание в топ-4. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Новоризонтиньо» отстает от искомой зоны на 4 очка. Правда, забила команда всего 7 мячей в 8 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Новоризонтиньо» подписал мировую с «Бруске» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.
А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух последних поединках она не пропустила ни разу.
Не сыграют: Виктор — травмирован.
Состояние команды: ныне «Новоризонтиньо» никак не может преуспеть в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Сантоса» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к группе лидеров. Да и оппонент в последних матчах отнюдь не блещет результатами.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» мечтает сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Сантос» выиграл в 5 матчах из 8. Вот только забивает команда в среднем ровно 2 гола за матч: 16 мячей в 8 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидную коллизию. «Сантос» уступил «Ботафого» Сан-Паулу (1:2).
До того команда также проиграла. Один из лидеров Серии B не смог справиться с «Америкой МГ» — 1:2.
В пяти последних матчах «Сантос» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.
Не сыграют: Хулио Фурх, Гильерме, Кевисон, Педриньо — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сантос» откровенно пробуксовывает. В двух своих последних матчах команда проиграла.
При этом «Сантос» явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Вот только в кадровом плане у команды имеются явные проблемы.
Причем команда уже 7 лет не может обыграть «Новоризонтиньо». Да и последний очный поединок был проигран (1:2).
Наверняка номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.
Статистика для ставок
- «Сантос» уступил в 2 своих последних поединках
- «Новоризонтиньо» не проигрывает 3 матча кряду
- «Сантос» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.
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Прогноз: Гости намерены прервать серию своих неудач, и уж точно будут активны в атаке.
«Сантос» потенциально обязан выигрывать турнир, да и атакует команда мощнее всех в лиге.
Ставка: Победа «Сантоса» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49