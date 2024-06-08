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    Вернется ли «Сантос» не победную тропу?

    «Новоризонтиньо» — «Сантос». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Новоризонтиньо» — «Сантос»
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    «Сантос»
    8 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Новоризонтиньо» и «Сантос». Начало игры — в 03:00 мск. «Новоризонтиньо» — «Сантос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Новоризонтиньо»

    Турнирное положение: «Новоризонтиньо» вполне способен побороться за попалание в топ-4. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Новоризонтиньо» отстает от искомой зоны на 4 очка. Правда, забила команда всего 7 мячей в 8 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Новоризонтиньо» подписал мировую с «Бруске» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.

    А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух последних поединках она не пропустила ни разу.

    Не сыграют: Виктор — травмирован.

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    Состояние команды: ныне «Новоризонтиньо» никак не может преуспеть в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Сантоса» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к группе лидеров. Да и оппонент в последних матчах отнюдь не блещет результатами.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» мечтает сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сантос» выиграл в 5 матчах из 8. Вот только забивает команда в среднем ровно 2 гола за матч: 16 мячей в 8 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидную коллизию. «Сантос» уступил «Ботафого» Сан-Паулу (1:2).

    До того команда также проиграла. Один из лидеров Серии B не смог справиться с «Америкой МГ» — 1:2.

    В пяти последних матчах «Сантос» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Хулио Фурх, Гильерме, Кевисон, Педриньо — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сантос» откровенно пробуксовывает. В двух своих последних матчах команда проиграла.

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    При этом «Сантос» явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Вот только в кадровом плане у команды имеются явные проблемы.

    Причем команда уже 7 лет не может обыграть «Новоризонтиньо». Да и последний очный поединок был проигран (1:2).

    Наверняка номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

    Статистика для ставок

    • «Сантос» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Новоризонтиньо» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Сантос» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.

    Прогноз: Гости намерены прервать серию своих неудач, и уж точно будут активны в атаке.

    «Сантос» потенциально обязан выигрывать турнир, да и атакует команда мощнее всех в лиге.

    Ставка: Победа «Сантоса» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

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    «Новоризонтиньо» — «Сантос». 8 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Новоризонтиньо» и «Сантос». Начало игры — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Новоризонтиньо» — «Сантос» с коэффициентом 2.27.
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