8 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Новоризонтиньо» и «Сантос». Начало игры — в 03:00 мск. «Новоризонтиньо» — «Сантос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Новоризонтиньо»

Турнирное положение: «Новоризонтиньо» вполне способен побороться за попалание в топ-4. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Новоризонтиньо» отстает от искомой зоны на 4 очка. Правда, забила команда всего 7 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Новоризонтиньо» подписал мировую с «Бруске» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.

А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух последних поединках она не пропустила ни разу.

Не сыграют: Виктор — травмирован.

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Состояние команды: ныне «Новоризонтиньо» никак не может преуспеть в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Сантоса» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к группе лидеров. Да и оппонент в последних матчах отнюдь не блещет результатами.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» мечтает сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Сантос» выиграл в 5 матчах из 8. Вот только забивает команда в среднем ровно 2 гола за матч: 16 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидную коллизию. «Сантос» уступил «Ботафого» Сан-Паулу (1:2).

До того команда также проиграла. Один из лидеров Серии B не смог справиться с «Америкой МГ» — 1:2.

В пяти последних матчах «Сантос» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: Хулио Фурх, Гильерме, Кевисон, Педриньо — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сантос» откровенно пробуксовывает. В двух своих последних матчах команда проиграла.

При этом «Сантос» явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Вот только в кадровом плане у команды имеются явные проблемы.

Причем команда уже 7 лет не может обыграть «Новоризонтиньо». Да и последний очный поединок был проигран (1:2).

Наверняка номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

Статистика для ставок

«Сантос» уступил в 2 своих последних поединках

«Новоризонтиньо» не проигрывает 3 матча кряду

«Сантос» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.

Прогноз: Гости намерены прервать серию своих неудач, и уж точно будут активны в атаке.

«Сантос» потенциально обязан выигрывать турнир, да и атакует команда мощнее всех в лиге.

Ставка: Победа «Сантоса» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.49