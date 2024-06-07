В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Чехия — Мальта. Начало — 18:30 (мск). Чехия — Мальта: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла Армению на своем поле со счетом 2:1.

Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

Такие результаты, безусловно, говорят о хорошей форме хозяев, которые готовятся к старту континентального первенства.

Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

Мальта

Турнирное положение: Мальта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

По итогам восьми матчей команда не набрала ни одного балла. Более того, в отборе на континентальное первенство ей удалось забить лишь два мяча.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Беларусью (1:1) на своем поле.

Эта мировая оформила мини-серию ничьих коллектива в два поединка, которые пришлись на контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Мальта ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такая форма сулит гостям разве что ничью, но и это будет сенсационным результатом для сборной островной страны.

Оба гола команды в отборе на чемпионат Европы забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчах Чехии забивали обе команды

в девяти из 10 последних матчей Мальты хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.50, победа Мальты — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Как видим, зачастую их поединки весьма результативны.

В трех последних играх хозяев было забито больше 2,5 голов, но против чуть более сильных соперников, так что в игре с Мальтой вполне возможно забить и больше мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гости не выиграли при тотал больше 3,5 голов.

Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.25.