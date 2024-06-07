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    Споткнется ли Чехия о Мальту?

    Чехия — Мальта. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

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    Сборная Чехии
    В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Чехия — Мальта. Начало — 18:30 (мск). Чехия — Мальта: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 18:30 Мальта

    Мальта

  • Валлетта
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    Чехия

    Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.

    Чехия — Мальта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла Армению на своем поле со счетом 2:1.

    Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

    Такие результаты, безусловно, говорят о хорошей форме хозяев, которые готовятся к старту континентального первенства.

    Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

    Мальта

    Турнирное положение: Мальта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда не набрала ни одного балла. Более того, в отборе на континентальное первенство ей удалось забить лишь два мяча.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Беларусью (1:1) на своем поле.

    Эта мировая оформила мини-серию ничьих коллектива в два поединка, которые пришлись на контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Мальта ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма сулит гостям разве что ничью, но и это будет сенсационным результатом для сборной островной страны.

    Оба гола команды в отборе на чемпионат Европы забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчах Чехии забивали обе команды

    • в девяти из 10 последних матчей Мальты хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.50, победа Мальты — в 19.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Как видим, зачастую их поединки весьма результативны.

    В трех последних играх хозяев было забито больше 2,5 голов, но против чуть более сильных соперников, так что в игре с Мальтой вполне возможно забить и больше мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гости не выиграли при тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.25.

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    Чехия — Мальта. В рамках товарищеского матча 7 июня пройдет игра Чехия — Мальта. Начало — 18:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Чехия — Мальта с коэффициентом 2.20.
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