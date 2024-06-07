Чехия
Мальта
Чехия
Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.
По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.
Чехия — Мальта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече обыграла Армению на своем поле со счетом 2:1.
Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.
Такие результаты, безусловно, говорят о хорошей форме хозяев, которые готовятся к старту континентального первенства.
Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.
Мальта
Турнирное положение: Мальта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.
По итогам восьми матчей команда не набрала ни одного балла. Более того, в отборе на континентальное первенство ей удалось забить лишь два мяча.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Беларусью (1:1) на своем поле.
Эта мировая оформила мини-серию ничьих коллектива в два поединка, которые пришлись на контрольные игры.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Мальта ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что такая форма сулит гостям разве что ничью, но и это будет сенсационным результатом для сборной островной страны.
Оба гола команды в отборе на чемпионат Европы забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчах Чехии забивали обе команды
- в девяти из 10 последних матчей Мальты хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.50, победа Мальты — в 19.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Как видим, зачастую их поединки весьма результативны.
В трех последних играх хозяев было забито больше 2,5 голов, но против чуть более сильных соперников, так что в игре с Мальтой вполне возможно забить и больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гости не выиграли при тотал больше 3,5 голов.
Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.25.