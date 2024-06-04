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    Станет ли Болгария проблемой для Румынии?

    Румыния — Болгария. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Болгария
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    Денис Алибек
    В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Румыния — Болгария. Начало — 21:30 (мск). Румыния — Болгария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 21:30 Болгария

    Болгария

  • София
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    Румыния

    Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в группе.

    По итогам 10-ти поединков отбора команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Швейцарию на пять баллов.

    Румыния — Болгария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела поражение на выезде от Колумбии (2:3).

    Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию «Триколор» в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи этого года.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Румыния проиграла лишь раз при семи победах и пяти ничьих.

    Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в то же время, они позволяют сопернику рассчитывать на ничью.

    Денис Алибек — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Болгария

    Турнирное положение: Болгария не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала четыре балла, отстав на 10 пунктов от проходной второй строчки, которую заняла Сербия. Также ее опередили Черногория и Литва.

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  • 28/05/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) на чужом поле.

    Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Болгария ни разу не проиграла при одной победе и трех ничьих.

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    Очевидно, что такая форма может помочь гостям как минимум не проиграть, тем более что соперник в контрольных поединках текущего года не выглядит убедительно.

    Кирил Десподов — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Румынии забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Румынии забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Болгария сыграла вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.55, победа Болгарии — в 6.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из последних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех последних их матчей было именно так.

    Ставка: Болгария не проиграет за 2.29.

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    Румыния — Болгария. В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Румыния — Болгария. Начало — 21:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Румыния — Болгария с коэффициентом 2.08.
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