В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Румыния — Болгария. Начало — 21:30 (мск). Румыния — Болгария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в группе.

По итогам 10-ти поединков отбора команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Швейцарию на пять баллов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела поражение на выезде от Колумбии (2:3).

Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию «Триколор» в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Румыния проиграла лишь раз при семи победах и пяти ничьих.

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в то же время, они позволяют сопернику рассчитывать на ничью.

Денис Алибек — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Болгария

Турнирное положение: Болгария не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала четыре балла, отстав на 10 пунктов от проходной второй строчки, которую заняла Сербия. Также ее опередили Черногория и Литва.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) на чужом поле.

Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Болгария ни разу не проиграла при одной победе и трех ничьих.

Очевидно, что такая форма может помочь гостям как минимум не проиграть, тем более что соперник в контрольных поединках текущего года не выглядит убедительно.

Кирил Десподов — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Румынии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Румынии забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Болгария сыграла вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.55, победа Болгарии — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из последних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех последних их матчей было именно так.

Ставка: Болгария не проиграет за 2.29.