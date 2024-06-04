4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Италия (жен) и Норвегия (жен). Начало игры — в 19:15 мск. Италия (жен) — Норвегия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия (жен)

Турнирное положение: Итальянки нынешний отборочный цикл проваливают. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом Италия (жен) в 3 матчах победила лишь однажды. Да и средняя результативность составляет лишь гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть три очка. Италия (жен) расписала мировую с норвежками (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Италия (жен) победила всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Испанки не побеждают в двух поединках кряду. Причем встреча с финнками стала для команды настоящим разочарованием (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: команде срочно нужно побеждать. Да и отставание от 2 места измеряется лишь дополнительными показателями.

Поединки с норвежками для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних встреч Италия (жен) выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Итальянкам срочно нужно брать три очка!

Норвегия (жен)

Турнирное положение: Норвежки борются за одно из двух проходных мест. Вот и на данный момент команда пребывает на 2 строчке таблицы своей группы.

При этом Норвегия (жен) имеет весьма надежные тылы. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота всего один мяч.

Последние матчи: в трех матчах отбора команда набрала 4 очка. Да и забивают норвежки в среднем гол за матч.

Причем в минувшем туре команда расписала мировую с итальянками (0:0). А вот в поединке с голландками взять очки не сложилось (0:1).

Между тем, команда уверенно расправилась с финнками (4:0). Да и закрепиться за второй позиции в группе Норвегия (жен) явно постарается.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно монолитно. Да и надежные тылы станут прекрасным подспорьем.

Между тем, Норвегия (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс еще вполне можно постараться побороться за первое место.

В 5 своих последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах норвежки отличились 12 раз при одном пропущенном.

Номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Однако итальянок скандинавки не обыгрывали уже 16 лет.

Статистика для ставок

Норвегия (жен) пропустила всего 1 мяч в 3 матчах отбора

И те, и другие не побеждали в 2 своих последних матчах

Последний очный поединок этих соперниц завершился сухим паритетом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.80.

Прогноз: Хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

Итальянки сражаются за прямой выход на женский Евро, да и пора бы команде продемонстрировать свое мастерство.

Ставка: Победа Италии (жен) за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30