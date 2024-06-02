2 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Сент-Луис Сити». Начало игры — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Сент-Луис Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» отлично начал новый сезон. Команда на данный момент лидирует в таблице.

В 17 встречах набрано 34 очка. У «Интер Майами» 10 побед, 4 ничьи и три поражения. Клуб забил 39 гола и пропустил 24 мяча.

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Последние матчи: В мае «Интер Майами» провел шесть матчей. Клуб победил 4 раза и только в одной встрече не набрал ни одного очка.

30 мая «Интер Майами» потерпел неудачу в игре с «Атлантой». Хозяева уступили дома со счетом 1:3.

Состояние команды: «Интер Майами» в нынешнем сезоне ставит перед собой максимальные цели. Команда собирается бороться за чемпионство.

Решительно настроен и Лионель Месси. Аргентинец заинтересован в том, чтобы завоевать золотые награды в МЛС по итогам сезона. С результативностью у форварда всё в полном порядке.

В предстоящей встрече букмекеры выделили явного фаворита. У «Интер Майами» высокие шансы на победу.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне. На текущий момент клуб находится на 11-й позиции с 16 баллами. У «Сент-Луис Сити» 3 победы, 7 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: В мае «Сент-Луис Сити» уступил в трех матчах из пяти. На данный момент проигрышная серия команды составляет три поединка.

До этого «Сент-Луис Сити» не набрал ни одного очка в матчах с «Лос-Анджелесом», «Цинциннати» и «Сиэтлом».

Состояние команды: Пока коллектив из Сент-Луиса играет не лучшим образом. Команде после серии неудач стоит сделать качественную работу над ошибками.

«Сент-Луис Сити» плохо играет в гостях. С марта 2024 года клуб в шести выездных матчах ни разу не победил.

Последний раз команды играли друг с другом летом прошлого года. Тогда «Сент-Луис Сити» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0.

Статистика для ставок

В мае «Интер Майами» из шести матчей проиграл лишь один

«Сент-Луис Сити» в нынешнем сезоне ни разу не победил в гостях

«Интер Майами» на данный момент лидирует в таблице

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.65.

Прогноз: Оба клуба должны проявить себя в атаке. И те, и другие хотят победить, поэтому стоит ждать сразу несколько забитых голов в предстоящем матче.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.14.

Прогноз: еще один прогноз, что «Интер Майами» подтвердит статус фаворита и уверенно победит.

Ставка: Победа «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.23