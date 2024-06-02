Интер Майами
Сент-Луис Сити
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» отлично начал новый сезон. Команда на данный момент лидирует в таблице.
В 17 встречах набрано 34 очка. У «Интер Майами» 10 побед, 4 ничьи и три поражения. Клуб забил 39 гола и пропустил 24 мяча.
Последние матчи: В мае «Интер Майами» провел шесть матчей. Клуб победил 4 раза и только в одной встрече не набрал ни одного очка.
30 мая «Интер Майами» потерпел неудачу в игре с «Атлантой». Хозяева уступили дома со счетом 1:3.
Состояние команды: «Интер Майами» в нынешнем сезоне ставит перед собой максимальные цели. Команда собирается бороться за чемпионство.
Решительно настроен и Лионель Месси. Аргентинец заинтересован в том, чтобы завоевать золотые награды в МЛС по итогам сезона. С результативностью у форварда всё в полном порядке.
В предстоящей встрече букмекеры выделили явного фаворита. У «Интер Майами» высокие шансы на победу.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне. На текущий момент клуб находится на 11-й позиции с 16 баллами. У «Сент-Луис Сити» 3 победы, 7 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: В мае «Сент-Луис Сити» уступил в трех матчах из пяти. На данный момент проигрышная серия команды составляет три поединка.
До этого «Сент-Луис Сити» не набрал ни одного очка в матчах с «Лос-Анджелесом», «Цинциннати» и «Сиэтлом».
Состояние команды: Пока коллектив из Сент-Луиса играет не лучшим образом. Команде после серии неудач стоит сделать качественную работу над ошибками.
«Сент-Луис Сити» плохо играет в гостях. С марта 2024 года клуб в шести выездных матчах ни разу не победил.
Последний раз команды играли друг с другом летом прошлого года. Тогда «Сент-Луис Сити» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0.
Статистика для ставок
- В мае «Интер Майами» из шести матчей проиграл лишь один
- «Сент-Луис Сити» в нынешнем сезоне ни разу не победил в гостях
- «Интер Майами» на данный момент лидирует в таблице
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.65.
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Прогноз: Оба клуба должны проявить себя в атаке. И те, и другие хотят победить, поэтому стоит ждать сразу несколько забитых голов в предстоящем матче.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.14.
Прогноз: еще один прогноз, что «Интер Майами» подтвердит статус фаворита и уверенно победит.
Ставка: Победа «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.23