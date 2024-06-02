«Атлетико Минейро» на своем поле примет «Байей» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Байя»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: по итогам пяти стартовых матчей бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку.

Отставание от лидера составляет четыре очка, поэтому хозяева все еще способны побороться за чемпионский титул.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на своем поле разгромила венесуэльский «Каракас» (4:0).

Перед этим хозяева прекратили борьбу в Кубке Бразилии, вылетев по итогам третьего раунда, в котором они уступили «Спорт» Ресифе.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Отавио, Рубенс, Паулу Витор, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, «Атлетико Минейро» выиграл лишь раз при двух поражениях.

При этом в пяти последних матчах «Шахтеры» одержали две победы, поэтому у них явно не лучшая форма.

Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в чемпионате с тремя голами.

«Байя»

Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Байя» занимает вторую строчку.

Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» измеряется лишь дополнительными показателями, ведь у них поровну очков, поэтому гости обозначили свои претензии на титул.

Последние матчи: в предыдущей гости потерпели поражение. В рамках Кубка до Нордесте они по пенальти уступили КРБ (0:0).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков, которые пришлись на разные турниры, при шести победах и одной ничьей.

Не сыграют: травмирован — Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Байя» только раз проиграла при шести победах и одной ничьей.

Коллектив отлично показывает себя в чемпионате Бразилии, поэтому если не поборется за чемпионство, то способен занять высокое место.

Эвералдо — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Байя» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Байи» — в 5.00.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев одна команда не забивала. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

В пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарией.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи из восьми их последних матчей было именно так.

Ставка: «Байя» не проиграет за 2.17.