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    Поднимется ли «Байя» на вершину?

    «Атлетико Минейро» — «Байя». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Байя»
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    Паулиньо
    «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Байей» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Байя»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 22:00 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: по итогам пяти стартовых матчей бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку.

    Отставание от лидера составляет четыре очка, поэтому хозяева все еще способны побороться за чемпионский титул.

    Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на своем поле разгромила венесуэльский «Каракас» (4:0).

    Перед этим хозяева прекратили борьбу в Кубке Бразилии, вылетев по итогам третьего раунда, в котором они уступили «Спорт» Ресифе.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Отавио, Рубенс, Паулу Витор, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, «Атлетико Минейро» выиграл лишь раз при двух поражениях.

    При этом в пяти последних матчах «Шахтеры» одержали две победы, поэтому у них явно не лучшая форма.

    Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в чемпионате с тремя голами.

    «Байя»

    Турнирное положение: по итогам шести стартовых туров бразильской Серии А «Байя» занимает вторую строчку.

    Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» измеряется лишь дополнительными показателями, ведь у них поровну очков, поэтому гости обозначили свои претензии на титул.

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    • Последние матчи: в предыдущей гости потерпели поражение. В рамках Кубка до Нордесте они по пенальти уступили КРБ (0:0).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков, которые пришлись на разные турниры, при шести победах и одной ничьей.

    Не сыграют: травмирован — Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Байя» только раз проиграла при шести победах и одной ничьей.

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    Коллектив отлично показывает себя в чемпионате Бразилии, поэтому если не поборется за чемпионство, то способен занять высокое место.

    Эвералдо — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Байя» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Байи» — в 5.00.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев одна команда не забивала. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    В пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарией.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в семи из восьми их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Байя» не проиграет за 2.17.

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    «Атлетико Минейро» — «Байя». «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Байей» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Байя» с коэффициентом 1.90.
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