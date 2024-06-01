1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА Памир» Душанбе и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ЦСКА Памир» Душанбе

Турнирное положение: «ЦСКА Памир» Душанбе нынче бьется за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «армейцы» еще ни разу не уступили. В 8 матчах команда выиграла 5 раз при трех паритетах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «ЦСКА Памир» Душанбе не смог одолеть «Хосилот» (1:1).

Причем команда не выигрывает уже 2 матча кряду. До того душанбинцы расписали сухую мировую с «Худжандом».

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «ЦСКА Памир» Душанбе забил 6 мячей при всего лишь одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не преуспевала. Зато оборона похожа на неприступный форт Нокс.

Команде явно не хватает пресловутой солидности и монолитности. Потери очков на ровном месте не позволяют «ЦСКА Памир» Душанбе на равных бодаться с «Истиклолом».

Несомненно, «армейцы» постараются вернуться на победный путь. Душанбинцы намерены не отставать от лидера.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Регар-ТадАЗ» имеет сверхнадежные тылы. В 8 поединках чемпионата команда пропустила всего 3 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась очередными тремя зачетными пунктами. «Регар-ТадАЗ» нанес поражение «Панджшеру» (1:0).

Причем до того команда переиграла «Баркчи» (2:1). А вот «Истиклолу» она уступила, хоть и дала бой лидеру чемпионата (1:2).

Зато оборона команды представляет собой настоящий бетон. А вот атакует «Регар-ТадАЗ» не столь уверенно: всего 9 голов в 8 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит достаточно убедительно. Да и отставание от 2 строчки минимальное.

На данный момент команда мотивирована догнать «армейцев». Вот только забивает «Регар-ТадАЗ» в среднем гол за матч.

Вот только «Регар-ТадАЗ» почти 5 лет не обыгрывает «армейцев». Да и соперник также отличается крепкими тылами.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Плюс оппонент в последних матчах несколько притормозил.

Статистика для ставок

«Регар-ТадАЗ» пропускает реже всех в чемпионате — всего 2 мяча

«ЦСКА Памир» Душанбе не выигрывает 2 матча кряду

«Регар-ТадАЗ» почти 5 лет не может одолеть «армейцев»

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА Памир» Душанбе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«ЦСКА Памир» Душанбе в последних матчах потерял 4 очка, и явно постарается вернуться на победную тропу.

Ставка: Победа «ЦСКА Памир» Душанбе в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10