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    «Армейцы» будут торопиться!

    «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ»
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    1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА Памир» Душанбе и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 01 Июня 2024 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 16:00 Регар-ТадАЗ

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «ЦСКА Памир» Душанбе

    Турнирное положение: «ЦСКА Памир» Душанбе нынче бьется за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «армейцы» еще ни разу не уступили. В 8 матчах команда выиграла 5 раз при трех паритетах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «ЦСКА Памир» Душанбе не смог одолеть «Хосилот» (1:1).

    Причем команда не выигрывает уже 2 матча кряду. До того душанбинцы расписали сухую мировую с «Худжандом».

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «ЦСКА Памир» Душанбе забил 6 мячей при всего лишь одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не преуспевала. Зато оборона похожа на неприступный форт Нокс.

    Команде явно не хватает пресловутой солидности и монолитности. Потери очков на ровном месте не позволяют «ЦСКА Памир» Душанбе на равных бодаться с «Истиклолом».

    Несомненно, «армейцы» постараются вернуться на победный путь. Душанбинцы намерены не отставать от лидера.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Регар-ТадАЗ» имеет сверхнадежные тылы. В 8 поединках чемпионата команда пропустила всего 3 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась очередными тремя зачетными пунктами. «Регар-ТадАЗ» нанес поражение «Панджшеру» (1:0).

    Причем до того команда переиграла «Баркчи» (2:1). А вот «Истиклолу» она уступила, хоть и дала бой лидеру чемпионата (1:2).

    Зато оборона команды представляет собой настоящий бетон. А вот атакует «Регар-ТадАЗ» не столь уверенно: всего 9 голов в 8 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит достаточно убедительно. Да и отставание от 2 строчки минимальное.

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    На данный момент команда мотивирована догнать «армейцев». Вот только забивает «Регар-ТадАЗ» в среднем гол за матч.

    Вот только «Регар-ТадАЗ» почти 5 лет не обыгрывает «армейцев». Да и соперник также отличается крепкими тылами.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Плюс оппонент в последних матчах несколько притормозил.

    Статистика для ставок

    • «Регар-ТадАЗ» пропускает реже всех в чемпионате — всего 2 мяча

    • «ЦСКА Памир» Душанбе не выигрывает 2 матча кряду

    • «Регар-ТадАЗ» почти 5 лет не может одолеть «армейцев»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА Памир» Душанбе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «ЦСКА Памир» Душанбе в последних матчах потерял 4 очка, и явно постарается вернуться на победную тропу.

    Ставка: Победа «ЦСКА Памир» Душанбе в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ». 1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА Памир» Душанбе и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «ЦСКА Памир» Душанбе — «Регар-ТадАЗ» с коэффициентом 2.47.
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