Чехия (жен)
Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Чехия (жен) не набрала ни одного очка и занимает последнее третье место.
Команда на шесть баллов отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет меньшего числа пропущенных мячей опережает нынешнего соперника и конкурента.
Последние матчи: в прошлом туре чешки уступили на чужом поле Испании (1:3), из-за чего еще сильнее отстали от проходной второй строчки.
Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) Чехия победила лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.
Это откровенно плохая форма, чтобы рассчитывать на улучшение позиций в группе, но, возможно, сборной поможет встреча с конкурентом.
Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.
Бельгия (жен)
Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Бельгия (жен) не набрала ни одного пункта и занимает последнее, четвертое место.
Команда на шесть очков отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет большего количества пропущенных мячей уступает нынешнему сопернику и конкуренту.
Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от датчанок (2:4), у которых второе место.
Эта неудача продлила мини-серию поражений сборной в два поединка, которые пришлись на нынешний отбор.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах Бельгия выиграла лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что у команды чуть лучше форма, чем у соперника, поэтому она вполне способна даже обыграть соперника на выезде.
Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Чехия проиграла
- в пяти последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Бельгии забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.29. Ничья — в 3.50, победа Швеции — в 2.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 1.98.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба сопреника. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.
В трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчах гостей сыграл именно такой расклад.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90