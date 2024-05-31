31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Чехия (жен) и Бельгия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. Чехия (жен) — Бельгия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Чехия (жен) не набрала ни одного очка и занимает последнее третье место.

Команда на шесть баллов отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет меньшего числа пропущенных мячей опережает нынешнего соперника и конкурента.

Последние матчи: в прошлом туре чешки уступили на чужом поле Испании (1:3), из-за чего еще сильнее отстали от проходной второй строчки.

Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) Чехия победила лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

Это откровенно плохая форма, чтобы рассчитывать на улучшение позиций в группе, но, возможно, сборной поможет встреча с конкурентом.

Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

Бельгия (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Бельгия (жен) не набрала ни одного пункта и занимает последнее, четвертое место.

Команда на шесть очков отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет большего количества пропущенных мячей уступает нынешнему сопернику и конкуренту.

Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от датчанок (2:4), у которых второе место.

Эта неудача продлила мини-серию поражений сборной в два поединка, которые пришлись на нынешний отбор.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах Бельгия выиграла лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что у команды чуть лучше форма, чем у соперника, поэтому она вполне способна даже обыграть соперника на выезде.

Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Чехия проиграла

в пяти последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Бельгии забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.29. Ничья — в 3.50, победа Швеции — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 1.98.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба сопреника. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

В трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчах гостей сыграл именно такой расклад.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90