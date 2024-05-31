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    Кто одержит первую победу в отборе?

    Чехия (жен) — Бельгия (жен). Ставка (к. 1.98) и прогноз на отборочный чемпионат Европы среди женщин 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия (жен) — Бельгия (жен)
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    Тесса Вулларт (Бельгия)
    31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Чехия (жен) и Бельгия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. Чехия (жен) — Бельгия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Чехия (жен)

    Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Чехия (жен) не набрала ни одного очка и занимает последнее третье место.

    Команда на шесть баллов отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет меньшего числа пропущенных мячей опережает нынешнего соперника и конкурента.

    Последние матчи: в прошлом туре чешки уступили на чужом поле Испании (1:3), из-за чего еще сильнее отстали от проходной второй строчки.

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (официальных и контрольных) Чехия победила лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

    Это откровенно плохая форма, чтобы рассчитывать на улучшение позиций в группе, но, возможно, сборной поможет встреча с конкурентом.

    Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

    Бельгия (жен)

    Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Бельгия (жен) не набрала ни одного пункта и занимает последнее, четвертое место.

    Команда на шесть очков отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь за счет большего количества пропущенных мячей уступает нынешнему сопернику и конкуренту.

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    • Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от датчанок (2:4), у которых второе место.

    Эта неудача продлила мини-серию поражений сборной в два поединка, которые пришлись на нынешний отбор.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах Бельгия выиграла лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что у команды чуть лучше форма, чем у соперника, поэтому она вполне способна даже обыграть соперника на выезде.

    Два мяча команды забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Чехия проиграла

    • в пяти последних матчах Чехии забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Бельгии забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.29. Ничья — в 3.50, победа Швеции — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 1.98.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба сопреника. При этом в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

    В трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчах гостей сыграл именно такой расклад.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90

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    Чехия (жен) — Бельгия (жен). 31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Чехия (жен) и Бельгия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Чехия (жен) — Бельгия (жен) с коэффициентом 1.98.
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