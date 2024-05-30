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    «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед»
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    «Ди Си Юнайтед»
    30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Ди Си Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Монреаль

  • США. MLS
    •  Монреаль 02:30 Ди Си Юнайтед

    Ди Си Юнайтед

  • Вашингтон
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» стартовал в чемпионате ужасно. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монреаль» в 14 матчах добыл всего лишь 3 победы. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Монреаль» расписал мировую с «Нэшвиллом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монреаль» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 13 пропущенных.

    Более того, команда не выигрывает уже полтора месяца. Да и в кадровом плане у нее имеются явные проблемы.

    Не сыграют: Маттиас Коккаро, Рахим Эдвардс, Ласси Лаппалайнен, Хосеф Мартинес, Натан Салиба — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Монреаль» находится в психологической яме. Команда в среднем забивает всего гол за матч.

    Матчи против «Ди Си Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Монреаль» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка хозяева постараются разжиться очками. Правда, в двух последних очных поединках «Монреаль» уступил «Ди Си Юнайтед».

    «Ди Си Юнайтед»

    Турнирное положение: «Ди Си Юнайтед» не столь ярко стартовал в МЛС. Команда ныне расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ди Си Юнайтед» в 15 встречах добыл лишь 18 очков. Да и пропускает команда частенько: 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда взяла всего один пункт. «Ди Си Юнайтед» не смог одолеть «Чикаго Файр» (1:1).

    Поединок с «Интером Майами» команда провела неудачно (0:1). А вот встреча с «Нью-Йорк Ред Буллз» стала провальной (1:4).

    В пяти последних матчах «Ди Си Юнайтед» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Коннер Энтли, Мартин Родригес, Педро Сантуш — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ди Си Юнайтед» выглядит бледновато. Между тем, потенциал у команды высокий.

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    При этом «Ди Си Юнайтед» уже полтора года не проигрывает «Монреалю». Да и в нынешнем своем состоянии команде будет непросто.

    Команда выигрывает с огромной натугой. Да и вообще, в плане креатива у нее имеются значительные сложности.

    Наверняка номинальные гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент вполне под стать!

    Статистика для ставок

    • «Ди Си Юнайтед» полтора года не проигрывает «Монреалю»

    • «Ди Си Юнайтед» выиграл у «Монреаля» в 2 последних очных поединках

    • «Монреаль» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монреаль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с кардинально разными коэффициентами — 1.62 и 2.32.

    Прогноз: Обе команды намерены поднатореть в плане реализации.

    И тем, и другим нужно побеждать, так что ждем сразу нескольких забитых мячей в этой встрече.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится ничьей.

    Ставка: Ничья за 3.52

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    «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед». 30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Ди Си Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед» с коэффициентом 2.38.
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