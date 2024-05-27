27 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Днепр» Могилев и «Гомель». Начало игры — в 20:00 мск. «Днепр» Могилев — «Гомель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Днепр» Могилев

Турнирное положение: Днепряне выдали крайне слабый старт чемпионата. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Днепр» Могилев выиграл всего в 1 матче чемпионата. Да и забила команда всего 4 мяча в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не разжилась зачетными баллами. Днепряне пали под натиском «Нафтана» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев добыл 3 ничьих при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

Вот только серия без побед выросла до 6 матчей. И даже лидер днепрян Юрий Клочков пока не может изменить ситуацию.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не лучшим образом. Хотя прибавить днепряне вполне способны.

Матчи против «Гомеля» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Днепр» Могилев выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в трех последних очных поединках днепряне уступили «Гомелю».

«Гомель»

Турнирное положение: Гомельчане привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Гомель» в 9 матчах чемпионата выиграл всего 3 раза. При этом «Гомель» забивает не так уже мало: 13 результативных выстрелов.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Гомель» расписал мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).

Эта ничья стала для команды второй кряду. Гомельчане до того привезли один зачетный балл из Бреста (1:1).

Вообще, «Гомель» в 5 последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при всего лишь 3 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе гомельчане смотрятся довольно-таки выгодно. Да и серия без поражений составляет уже 5 матчей.

До 2 последних ничьих команда выиграла дважды кряду. Да и пропускают гомельчане в среднем ровно гол за матч.

Причем «Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам. Да и в трех последних очных встречах команда переиграла соперника.

Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к группе лидеров. Да и в плане реализации гомельчане явно попытаются прибавить.

Статистика для ставок

Днепряне забили меньше всех в чемпионате — 4 мяча

«Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам

«Днепр» Могилев не может победить уже в 6 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гомель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Гомельчане по игре выглядят куда сильнее соперника, к тому же днепряне имеют огромные проблемы в плане реализации.

«Гомель» борется за высокие места, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Ставка: Победа «Гомеля» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16