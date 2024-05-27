Днепр Могилев
Гомель
«Днепр» Могилев
Турнирное положение: Днепряне выдали крайне слабый старт чемпионата. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Днепр» Могилев выиграл всего в 1 матче чемпионата. Да и забила команда всего 4 мяча в 9 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре команда не разжилась зачетными баллами. Днепряне пали под натиском «Нафтана» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев добыл 3 ничьих при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.
Вот только серия без побед выросла до 6 матчей. И даже лидер днепрян Юрий Клочков пока не может изменить ситуацию.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не лучшим образом. Хотя прибавить днепряне вполне способны.
Матчи против «Гомеля» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Днепр» Могилев выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в трех последних очных поединках днепряне уступили «Гомелю».
«Гомель»
Турнирное положение: Гомельчане привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Гомель» в 9 матчах чемпионата выиграл всего 3 раза. При этом «Гомель» забивает не так уже мало: 13 результативных выстрелов.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Гомель» расписал мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).
Эта ничья стала для команды второй кряду. Гомельчане до того привезли один зачетный балл из Бреста (1:1).
Вообще, «Гомель» в 5 последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при всего лишь 3 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе гомельчане смотрятся довольно-таки выгодно. Да и серия без поражений составляет уже 5 матчей.
До 2 последних ничьих команда выиграла дважды кряду. Да и пропускают гомельчане в среднем ровно гол за матч.
Причем «Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам. Да и в трех последних очных встречах команда переиграла соперника.
Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к группе лидеров. Да и в плане реализации гомельчане явно попытаются прибавить.
Статистика для ставок
- Днепряне забили меньше всех в чемпионате — 4 мяча
- «Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам
- «Днепр» Могилев не может победить уже в 6 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гомель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.
- 2.09Аталанта — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.32Лидс — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Севилья — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Гомельчане по игре выглядят куда сильнее соперника, к тому же днепряне имеют огромные проблемы в плане реализации.
«Гомель» борется за высокие места, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Ставка: Победа «Гомеля» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16