ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит» Эрик тен ХагЗвездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»? Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо» 1:0. Онлайн
  • 23:59
    • «ПСЖ» победил «Лион» и стал обладателем Кубка Франции
  • 23:58
    • «Реал» и «Бетис» поделили очки в матче Примеры
  • 23:00
    • «Байер» стал обладателем Кубка Германии
  • 22:16
    • Швейцария обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира
  • 18:31
    • «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд
    Все новости спорта

    Очередная коллизия днепрян?

    «Днепр» Могилев — «Гомель». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Гомель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Клочков
    27 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Днепр» Могилев и «Гомель». Начало игры — в 20:00 мск. «Днепр» Могилев — «Гомель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Мая 2024 года

    Днепр Могилев

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 18:00 Гомель

    Гомель

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: Днепряне выдали крайне слабый старт чемпионата. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Днепр» Могилев выиграл всего в 1 матче чемпионата. Да и забила команда всего 4 мяча в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда не разжилась зачетными баллами. Днепряне пали под натиском «Нафтана» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев добыл 3 ничьих при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

    Вот только серия без побед выросла до 6 матчей. И даже лидер днепрян Юрий Клочков пока не может изменить ситуацию.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не лучшим образом. Хотя прибавить днепряне вполне способны.

    Матчи против «Гомеля» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Днепр» Могилев выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в трех последних очных поединках днепряне уступили «Гомелю».

    «Гомель»

    Турнирное положение: Гомельчане привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гомель» в 9 матчах чемпионата выиграл всего 3 раза. При этом «Гомель» забивает не так уже мало: 13 результативных выстрелов.

  • Время тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца
  • Под руководством Тен Хага «Юнайтед» упал на беспрецедентную глубину, и им нужен новый тренер
  • 24/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Гомель» расписал мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).

    Эта ничья стала для команды второй кряду. Гомельчане до того привезли один зачетный балл из Бреста (1:1).

    Вообще, «Гомель» в 5 последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при всего лишь 3 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе гомельчане смотрятся довольно-таки выгодно. Да и серия без поражений составляет уже 5 матчей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    До 2 последних ничьих команда выиграла дважды кряду. Да и пропускают гомельчане в среднем ровно гол за матч.

    Причем «Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам. Да и в трех последних очных встречах команда переиграла соперника.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться подтянуться к группе лидеров. Да и в плане реализации гомельчане явно попытаются прибавить.

    Статистика для ставок

    • Днепряне забили меньше всех в чемпионате — 4 мяча

    • «Гомель» уже 6 лет не проигрывает днепрянам

    • «Днепр» Могилев не может победить уже в 6 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гомель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Гомельчане по игре выглядят куда сильнее соперника, к тому же днепряне имеют огромные проблемы в плане реализации.

    «Гомель» борется за высокие места, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Ставка: Победа «Гомеля» за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Ван — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Векич — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Томлянович — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Андреева — Бектас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фучович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азаренко — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бронцетти — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Мотидзуки
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ковачевич — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вольф — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Табило — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Днепр» Могилев — «Гомель». 27 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Днепр» Могилев и «Гомель». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Днепр» Могилев — «Гомель» с коэффициентом 2.16.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры