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    «Эйбару» добиться положительного исхода будет тяжело

    «Спортинг» Хихон — «Эйбар». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Эйбар»
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    «Спортинг» Хихон
    Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эйбара» в 41-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 26 мая и начнется в 19:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Мая 2024 года

    Спортинг Хихон

  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 19:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
    •

    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: Клуб из города Хихон за два тура до финиша в таблице расположился с 59 очками на седьмой строке, но от шестой, дающей билет в плей-офф, отстает на два балла.

    «Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 16 викторий, 11 встреч свел вничью и 13 матчей проиграл, разница мячей составляет 49:42.

    Спортинг Хихон — Эйбар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-белые» в минувшем туре первенства потерпели гостевое фиаско от лидирующего «Леганеса» со счетом 1:2. А до этого поединка они на своей территории разгромили аутсайдера «Андорру» со счетом 5:2.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: Финишный отрезок «Спортинг» проводит не лучшим образом, ведь за минувшие шесть встреч первенства он проиграл в трех из них, а также дважды победил и расписал одну мировую. И стоит отметить, что обе виктории были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 68 набранными баллами идет на третьей позиции. И вот второй строки, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, отстает лишь на пункт.

    Баски в текущем первенстве добились 20 викторий, восемь встреч свели вничью и потерпели 12 фиаско, разница мячей составляет 68:44.

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  • 15/05/2024

    • Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» на своем поле обыграли «Картахену» со счетом 1:0. Туром ранее они расписали в Валенсии мировую с местным клубом «Леванте», сыграв со счетом 2:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» проводит весьма неплохо, ведь он проиграл лишь один поединок из шести минувших, четыре раза смог победить и раз сыграл вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь в одной игре из 11 последних.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» дома выиграл четыре из шести минувших встреч при двух фиаско

    • У «Эйбара» лишь одна гостевая виктория за пять предыдущих игр и три проигрыша

    • Два последних очных поединка между этими клубами завершились миром

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.65. Ничья оценена в 3.40, а победа «Эйбара» оценена в 2.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Здесь в первую очередь напрашивается ставка на обмен забитыми мячами и верховой тотал, так как данные команды в своих последних отрезках очень редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.97.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Спортинга» с нулевой форой. Ведь хихонский клуб в последнее время дома выступает неплохо, а «Эйбар» в гостях совсем не впечатляет.

    Ставка: победа «Спортинга» с форой 0 за 1.90.

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    «Спортинг» Хихон — «Эйбар». Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эйбара» в 41-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 26 мая и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Эйбар» с коэффициентом 1.97.
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