«Верона» на своем поле сыграет против «Интера» в последнем, 38-м туре испанской Примеры. Встреча состоится 26 мая и начнется в 21:45 по мск. «Верона» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «желто-синие» уже обезопасили от зоны вылета и чувствуют себя спокойно.

В настоящий момент «мастифы» имеют в своем активе 37 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Верона — Интер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 5.804.601.55Бонус$9500

«Скалигеры» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 49 раз пропустили в свои.

Последние матчи: команда из Вероны в прошлом туре переиграла «Салернитану» (2:1), а до этого проиграла «Торино» (1:2).

Перед этим веронцы одолели «Фиорентину» (2:1), но уступили «Лацио» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

Также веронский коллектив выиграл у «Удинезе» (1:0) и сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).

Не сыграют: команде из одноименного города в этой игре не смогут помочь травмированный Хуан Крус и дисквалифицированный Ондрей Дуда.

Состояние команды: сейчас «Верона» чувствует себя хорошо, поскольку главная задача на сезон выполнена. Команда Марко Барони сохранила прописку в Серии А на следующий сезон.

В целом же «Верона» могла выступить и лучше, но могла и вылететь, поэтому сезон можно оценить на «четверку с минусом», крайне средний.

«Интер»

Турнирное положение: команда из Милана уже давно и досрочно стала чемпионом Италии.

Сейчас миланцы имеют в своем активе 93 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А.

Миланский коллектив смог забить целых 87 мячей, а в свои пропустила всего 20.

Последние матчи: в прошлом туре «змеи» сыграли вничью с «Лацио» (1:1), а до этого разгромили «Фрозиноне» (5:0).

Перед этим «черно-синие» проиграли «Сассуоло» (0:1), но победили «Торино» (2:0) и «Милан» (2:1).

Также не так давно «нерадзурри» поделили очки с «Кальяри» (2:2), но одолели «Удинезе» (2:1) и «Эмполи» (2:0).

Не сыграют: «желанная» сможет рассчитывать в этой игре на всех футболистов.

Состояние команды: этот сезон «Интер» провел очень даже хорошо. Подопечные Симоне Индзаги смогли спокойно взять Скудетто и думается, что если бы не досадный вылет от «Атлетико», то смогли бы далеко зайти в Лиге чемпионов.

Сейчас «Интер» имеет отличный состав и его необходимо сохранить. Индзаги должен остаться в команде, Лаутаро Мартинес, скорее всего, продлит контракт, Генрих Мхитарян уже его переподписал, поэтому все должно быть хорошо.

Статистика для ставок

«Интер» проиграл только 1 из последних 9 матчей во всех турнирах

«Интер» выиграл у «Вероны» 7 последних очных матчей

«Верона» не может победить «Интер» на протяжении последних 26 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа «Вероны» — в 5.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: «Интеру» хочет ничего и не нужно в этой игре, но он просто сильнее своего соперника и захочет завершить сезон на мажорной ноте.

Ставка: победа «Интера» с форой-1 за 1.88.

Прогноз: «Верона» в последних играх регулярно забивает, поэтому должна сделать это и сейчас. Ну а «Интер» забьет само собой.

Ставка: обе забьют 3,5 за 1.70.