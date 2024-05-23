ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Работа с "Динамо" — моя тренерская мечта». Александр Точилин — о проблемах «Сочи» и самом обидном поражении Австрия осталась за бортом плей-оффУпущенный шанс Австрии, чешский блокбастер, крупные победы США, Швеции и Германии Маурисио ПочеттиноГладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси»
    Все новости спорта

    Под знаком голевого минимализма?!

    «Утрехт» — «Спарта». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Эредивизия, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Спарта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Утрехт»
    23 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Утрехт» и «Спарта». Начало игры — в 22:00 мск. «Утрехт» — «Спарта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Утрехт»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела не столь продуктивно. В Эредивизии она финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Утрехт» в среднем забивает более гола за матч. Да и выиграла команда лишь в 13 матчах из 34.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда подписала мировую. «Утрехт» сыграл вничью с «АЗ Алкмааром» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Да и до последней ничьей команда потерпела обидную коллизию. «Утрехт» дома минимально уступил «Спарте».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Утрехт» выглядит не столь уверенно. Однако пройти в финал плей-офф вполне реально.

    Матчи со «Спартой» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных встреч «Утрехт» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда явно начнет встречу максимально активно.

    «Спарта»

    Турнирное положение: «Спарта» провела вполне приличный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 8 месте.

    При этом «Спарта» является немиролюбивой командой. В ее активе всего 7 паритетов в чемпионате Нидерландов.

  • Трансферный дайджест. 14-20 мая
  • Тоуни в сфере интересов «МЮ», за Воробьевым гоняются российские гранды, Саммервиль готов сделать шаг вперед
  • 20/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Спарта» переиграла «Херенвен» (2:1).

    Причем до того команда одолела «Утрехт» (1:0). А вот чуть раньше роттердамцы пали под натиском чемпиона ПСВ (2:4).

    В 5 своих последних поединках команда выиграла 4 раза. В них «Спарта» отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Арно Версхурен — травмирован.

    Состояние команды: в последних своих матчах роттердамцы преуспевают в плане результатов. Да и игра команды смотрится выгодно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Плюс «Спарта» меньше 2 недель назад переиграла «Утрехт» (1:0). Единственный мяч был забит в середине второго тайма.

    Роттердамцы весной заметно прибавили. Так что на волне успеха вполне логично могут запрыгнуть в еврокубки!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат. «Спарта» не будет особо рисковать, но способна выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» выиграла в 2 своих последних поединках

    • «Утрехт» не побеждал в 2 последних матчах

    • «Спарта» одолела «Утрехм» в последней очной встрече (1:0)

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.

    Прогноз: Соперники вряд ли будут особо рисковать, да и вообще, не преуспевают в плане результативности.

    «Спарта» в последних матчах выглядит весьма монолитно, и явно постарается преуспеть в контригре.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставки

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.09.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Эмбер — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Александрова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Энергетик — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Эксельсиор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шаповалов — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Утрехт» — «Спарта». 23 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Утрехт» и «Спарта». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Спарта» с коэффициентом 2.09.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры