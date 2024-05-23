«Утрехт»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела не столь продуктивно. В Эредивизии она финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом «Утрехт» в среднем забивает более гола за матч. Да и выиграла команда лишь в 13 матчах из 34.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда подписала мировую. «Утрехт» сыграл вничью с «АЗ Алкмааром» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Да и до последней ничьей команда потерпела обидную коллизию. «Утрехт» дома минимально уступил «Спарте».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Утрехт» выглядит не столь уверенно. Однако пройти в финал плей-офф вполне реально.
Матчи со «Спартой» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных встреч «Утрехт» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда явно начнет встречу максимально активно.
«Спарта»
Турнирное положение: «Спарта» провела вполне приличный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 8 месте.
При этом «Спарта» является немиролюбивой командой. В ее активе всего 7 паритетов в чемпионате Нидерландов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Спарта» переиграла «Херенвен» (2:1).
Причем до того команда одолела «Утрехт» (1:0). А вот чуть раньше роттердамцы пали под натиском чемпиона ПСВ (2:4).
В 5 своих последних поединках команда выиграла 4 раза. В них «Спарта» отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Арно Версхурен — травмирован.
Состояние команды: в последних своих матчах роттердамцы преуспевают в плане результатов. Да и игра команды смотрится выгодно.
Плюс «Спарта» меньше 2 недель назад переиграла «Утрехт» (1:0). Единственный мяч был забит в середине второго тайма.
Роттердамцы весной заметно прибавили. Так что на волне успеха вполне логично могут запрыгнуть в еврокубки!
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат. «Спарта» не будет особо рисковать, но способна выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Спарта» выиграла в 2 своих последних поединках
- «Утрехт» не побеждал в 2 последних матчах
- «Спарта» одолела «Утрехм» в последней очной встрече (1:0)
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.
- 1.81Аталанта — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Соперники вряд ли будут особо рисковать, да и вообще, не преуспевают в плане результативности.
«Спарта» в последних матчах выглядит весьма монолитно, и явно постарается преуспеть в контригре.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставки
Ставка: ТМ 2.5 за 2.09.
Ставка: Обе не забьют за 2.10