В четверг, 23 мая, в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на своем поле примет «Дамак». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Аль-Иттихад» — «Дамак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Перед началом сезона были очень большие ожидания на фоне громких трансферов прошлым летом, но ничего не получилось. «Аль-Иттихад» занимает 5-е место в таблице чемпионата страны.

За 2 тура до конца сезона команда набрала 51 очко, оставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла — шансы еще есть. Несмотря на это, «Аль-Иттихад» не блещет результатами в последнее время.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Саудовской Аравии команда сыграла вничью с «Аль-Халиджем» (1:1), а до этого крупно проиграла «Аль-Иттифаку» (0:5).

«Аль-Иттихад» не может победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период команда 4 раза проиграла и однажды сыграла вничью. За эти 5 встреч «Аль-Иттихад» пропустил 14 голов при 4-х забитых.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На финише чемпионата «Аль-Иттихад» далеко не в самой лучшей форме. К тому же, главная ставка была сделана на нападающего Карима Бензема, который, откровенно, провалился. Сейчас форвард вообще не выходит на поле на протяжении 5-и последних матчей.

Несмотря на провал Бензема, у «Аль-Иттихада» есть яркий лидер в атаке. Форвард Абдерразак Хамдалла забил 19 голов и сделал 3 голевые передачи в 24-х встречах.

«Дамак»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в чемпионате страны. «Дамак» занимает 10-е место в таблице с 40 очками в активе, при этом команда точно не вылетит.

Стоит отметить, что «Дамак» не так уж и плохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 11-е место в лиге. В гостях команда набрала 17 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата «Дамак» сыграл вничью с «Аль-Фейха» (1:1), а до этого также поделил очки с «Абхой» (0:0).

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Аль-Ахдуд» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период «Дамак» пропустил 7 голов при 4-х забитых.

Состояние команды: «Дамак» провел довольно средний сезон. За 2 тура до конца у команды уже нет глобальных турнирных задач. «Дамак» спокойно доигрывает сезон.

В нынешнем сезоне команда уже обыгрывала «Аль-Иттихад». В рамках 16-го тура чемпионата страны «Дамак» одолел своего соперника со счетом 3:1, забив в каждом тайме.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

«Дамак» также не может обыграть своих соперников на протяжении 4-х последних поединков

«Дамак» только 1 раз победил «Аль-Иттихад» в 5-и последних очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Иттихада» — 1.83, победа «Дамака» — 3.55, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Ставка: Ничья за 3.95.

Прогноз: Команды вполне могут сыграть результативно в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.40.