В четверг, 23 мая, в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Таи». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: команда из Эр-Рияда провела отличный сезон и уже досрочно стала чемпионом страны.

В настоящий момент «лидеры» имеют в своем активе 90 очков и занимают уверенное первое место в турнирной таблице.

«Аль-Хиляль» смог 96 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Жоржи Жезуша впервые за долгое время не смогли выиграть и сыграли вничью с «Аль-Насром» (1:1).

До этого же были победы над «Аль-Хазмом» (4:1), «Аль-Ахли» (2:1) и «Аль-Таавуном» (3:0), а также виктория над «Аль-Иттихадом» (2:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Все прогнозы на футбол

Немного ранее «Аль-Хиляль» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, уступив эмиратскому «Аль-Айну» (2:4, 2:1).

Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Ренан Лоди, Неймар, Яссер Аль-Шахрани и Салем Аль-Давсари.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» проводит отличный сезон. Команда досрочно выиграла чемпионат страны и вышла в финал Кубка, где сыграет против «Аль-Насра».

Сейчас все мысли команды должны быть как раз на кубковом финале, поскольку в Про-Лиге уже давно все известно.

Также «Аль-Хиляль» обидно вылетел в полуфинале Лиги чемпионов. Это можно считать главным разочарованием сезона для команды.

«Аль-Таи»

Турнирное положение: команда из города Хаиль борется за выживание в Про-Лиге.

В настоящий момент «охотники за гигантами» имеют в своем активе 31 балл и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Хаильцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 59 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Аль-Таи» переиграл «Аль-Фатех» (3:1), а до этого сыграл вничью с «Аль-Раедом» (1:1) и «Аль-Халиджом» (0:0).

Перед этим же подопечные Крешимира Режича уступили «Аль-Фейхе» (0:1), но победили «Аль-Рияд» (2:1).

Не сыграют: травмирован только Энцо Роко.

Состояние команды: это тот случай, когда оценивать сезон можно будет только после его окончания.

Все будет зависеть от того, останется ли команда в Про-Лиге. Сейчас «Аль-Таи» опережает зону вылета всего на два пункта, поэтому все будет решаться в двух последних турах.

Статистика для ставок

«Аль-Таи» проиграл только 1 матч из последних 6

«Аль-Хиляль» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах

«Аль-Таи» не может обыграть «Аль-Хиляль» на протяжении 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.12. Ничья — в 10.00, победа «Аль-Таи» — в 11.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 3.90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.20.

Прогноз: «Аль-Хиляль» намного сильнее соперника и, несмотря на то, что «Аль-Таи» этот матч важнее, команда из Эр-Рияда должна добыть уверенную победу.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой-2,5 за 1.95.

Прогноз: также предположим, что «Аль-Хиляль» пропустит в этой игре, поэтому обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1,70.