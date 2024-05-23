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    Сможет ли «Аль-Хиляль» разгромить «Аль-Таи»?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи»
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    Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»)
    В четверг, 23 мая, в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Таи». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 23 Мая 2024 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 21:00 Аль-Таи

    Аль-Таи

  • Хаиль
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: команда из Эр-Рияда провела отличный сезон и уже досрочно стала чемпионом страны.

    В настоящий момент «лидеры» имеют в своем активе 90 очков и занимают уверенное первое место в турнирной таблице.

    «Аль-Хиляль» смог 96 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Жоржи Жезуша впервые за долгое время не смогли выиграть и сыграли вничью с «Аль-Насром» (1:1).

    До этого же были победы над «Аль-Хазмом» (4:1), «Аль-Ахли» (2:1) и «Аль-Таавуном» (3:0), а также виктория над «Аль-Иттихадом» (2:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

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    Немного ранее «Аль-Хиляль» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, уступив эмиратскому «Аль-Айну» (2:4, 2:1).

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Ренан Лоди, Неймар, Яссер Аль-Шахрани и Салем Аль-Давсари.

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» проводит отличный сезон. Команда досрочно выиграла чемпионат страны и вышла в финал Кубка, где сыграет против «Аль-Насра».

    Сейчас все мысли команды должны быть как раз на кубковом финале, поскольку в Про-Лиге уже давно все известно.

    Также «Аль-Хиляль» обидно вылетел в полуфинале Лиги чемпионов. Это можно считать главным разочарованием сезона для команды.

    «Аль-Таи»

    Турнирное положение: команда из города Хаиль борется за выживание в Про-Лиге.

    В настоящий момент «охотники за гигантами» имеют в своем активе 31 балл и занимают 15-е место в турнирной таблице.

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    • Хаильцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 59 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Аль-Таи» переиграл «Аль-Фатех» (3:1), а до этого сыграл вничью с «Аль-Раедом» (1:1) и «Аль-Халиджом» (0:0).

    Перед этим же подопечные Крешимира Режича уступили «Аль-Фейхе» (0:1), но победили «Аль-Рияд» (2:1).

    Не сыграют: травмирован только Энцо Роко.

    Состояние команды: это тот случай, когда оценивать сезон можно будет только после его окончания.

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    Все будет зависеть от того, останется ли команда в Про-Лиге. Сейчас «Аль-Таи» опережает зону вылета всего на два пункта, поэтому все будет решаться в двух последних турах.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Таи» проиграл только 1 матч из последних 6

    • «Аль-Хиляль» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах

    • «Аль-Таи» не может обыграть «Аль-Хиляль» на протяжении 9 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.12. Ничья — в 10.00, победа «Аль-Таи» — в 11.00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 3.90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.20.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» намного сильнее соперника и, несмотря на то, что «Аль-Таи» этот матч важнее, команда из Эр-Рияда должна добыть уверенную победу.

    Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой-2,5 за 1.95.

    Прогноз: также предположим, что «Аль-Хиляль» пропустит в этой игре, поэтому обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1,70.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи». В четверг, 23 мая, в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Таи». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» с коэффициентом 1.95.
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