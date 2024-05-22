22 мая в 1/2 финала плей-офф борьбы за выживание чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Ден Хааг» и «Эксельсиор». Начало игры — в 19:45 мск. «Ден Хааг» — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ден Хааг»

Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. В первом голландском дивизионе она финишировала на 5 строчке таблицы.

При этом «Ден Хааг» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч. Да и выиграла команда в 17 матчах из 38.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда подписала мировую. «Ден Хааг» сыграл вничью с «Графсхапом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ден Хааг» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. При этом атака пока что полностью компенсирует проблемы в тылах.

Не сыграют: Амир Абсалем — дисквалифицирован.

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Состояние команды: ныне «Ден Хааг» выглядит достаточно прилично. Да и пройти в финал плей-офф вполне реально.

Матчи с «Эксельсиором» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных встреч «Ден Хааг» выиграл 2 раза при 1 поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева постарается преуспеть в атаке. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

«Эксельсиор»

Турнирное положение: «Эксельсиор» провалил нынешний сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 16 месте.

При этом «Эксельсиор» имеет проблемы с надежностью тылов. В 34 матчах в воротах команды побывало 73 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Эксельсиор» по всем статьям уступил «Фейеноорду» (0:4).

Причем до того команда разгромила «Хераклес» (4:0). А вот чуть раньше она дома уступила «Неймегену» (0:3).

Более того, «Эксельсиор» выиграл всего в 6 матчах чемпионата Нидерландов. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч: 50 голов в 34 поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: проблемы в обороне никуда не делись. Между тем, сохранить место в элите команде по силам.

Между тем, «Эксельсиор» 2 года назад уже проходил «Ден Хааг» в аналогичном плей-офф. Тогда команда победила в серии послематчевых пенальти.

Последние неудачи команды негативно повлияли на психологическое состояние игроков. Да и оппонент явно не лыком шит!

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат в первой встрече. «Эксельсиор» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Эксельсиор» 2 года назад прошел «Ден Хааг» в серии пенальти

«Ден Хааг» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Эксельсиор» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ден Хааг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.26.

Прогноз: Хозяева явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.

«Ден Хааг» мотивирован добыть положительный результат в первой встрече, и будет стремиться соорудить голевой задел.

Ставка: Победа «Ден Хаага» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева добудут уверенную викторию.

Ставка: Фора «Ден Хаага» -1.5 за 3.90