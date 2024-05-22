Ден Хааг
Эксельсиор
«Ден Хааг»
Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. В первом голландском дивизионе она финишировала на 5 строчке таблицы.
При этом «Ден Хааг» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч. Да и выиграла команда в 17 матчах из 38.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда подписала мировую. «Ден Хааг» сыграл вничью с «Графсхапом» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ден Хааг» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Вот только оборона команды частенько дает сбои. При этом атака пока что полностью компенсирует проблемы в тылах.
Не сыграют: Амир Абсалем — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Ден Хааг» выглядит достаточно прилично. Да и пройти в финал плей-офф вполне реально.
Матчи с «Эксельсиором» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных встреч «Ден Хааг» выиграл 2 раза при 1 поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева постарается преуспеть в атаке. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
«Эксельсиор»
Турнирное положение: «Эксельсиор» провалил нынешний сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 16 месте.
При этом «Эксельсиор» имеет проблемы с надежностью тылов. В 34 матчах в воротах команды побывало 73 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Эксельсиор» по всем статьям уступил «Фейеноорду» (0:4).
Причем до того команда разгромила «Хераклес» (4:0). А вот чуть раньше она дома уступила «Неймегену» (0:3).
Более того, «Эксельсиор» выиграл всего в 6 матчах чемпионата Нидерландов. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч: 50 голов в 34 поединках.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: проблемы в обороне никуда не делись. Между тем, сохранить место в элите команде по силам.
Между тем, «Эксельсиор» 2 года назад уже проходил «Ден Хааг» в аналогичном плей-офф. Тогда команда победила в серии послематчевых пенальти.
Последние неудачи команды негативно повлияли на психологическое состояние игроков. Да и оппонент явно не лыком шит!
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат в первой встрече. «Эксельсиор» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Эксельсиор» 2 года назад прошел «Ден Хааг» в серии пенальти
- «Ден Хааг» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Эксельсиор» пропускает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ден Хааг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.26.
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Прогноз: Хозяева явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.
«Ден Хааг» мотивирован добыть положительный результат в первой встрече, и будет стремиться соорудить голевой задел.
Ставка: Победа «Ден Хаага» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева добудут уверенную викторию.
Ставка: Фора «Ден Хаага» -1.5 за 3.90