ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак» Хаби АлонсоНовая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту «Аризона Койотис»Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте?
    Все новости спорта

    «Драконы» привычно одолеют «Брагу»

    «Брага» — «Порту». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 18 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пепе
    18 мая в 34-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Брага» и «Порту». Начало игры — в 22:30 мск. «Брага» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 18 Мая 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:30 Порту

    Порту

  • Порту
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» сражается за 3 место. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Брага» лишь на один пункт отстает от «Порту». Так что победа в этом матче гарантированно возведет команду на пьедестал.

    Брага — Порту: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.403.652.05Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Брага» с трудом переиграла «Виторию Гимарайнш» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.

    Да и оборона команды действует не столь монолитно. В 33 поединках в воротах «Браги» побывало уже 49 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Браге» нужно исключительно побеждать. Да и с реализацией у команды полный ажур: 71 забитый мяч в 33 матчах.

    Матчи против «Порту» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брага» выиграла лишь 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Рикарду Орта и его партнеры обязаны рисковать, да и оппонент небезгрешен.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» нынешний сезон откровенно провалили. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем наиболее надежным звеном является оборона. В 33 матчах Примейра-Лиги она дала результативный сбой всего 27 раз.

  • Мбаппе в «Пари Сен-Жермен»: от футбольной сказки до мыльной оперы
  • Килиан Мбаппе наконец-то положил конец слухам
  • 15/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Порту» нанес поражение «Боавиште» (2:1).

    В пяти последних матчах «Порту» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    В двух своих последних матчах «драконы» победили. Да и ничья со «Спортингом» вышла вполне-себе боевой (2:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Порту» выглядит достаточно выгодно. Да и в случае ничьей команда сохранит за собой 3 строчку.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В 33 матчах чемпионата «Порту» победил 21 раз. Вот только 61 забитый мяч — явно маловато для португальского гранда.

    В двух последних очных поединках со «Брагой» команда победила. Причем в обоих «драконы» выиграли с одинаковым счетом 2:0.

    Наверняка номинальные гости не будут играть лишь на удержание нужной ничьей. «Порту» явно будет искать шансы у ворот «Браги».

    Статистика для ставок

    • «Порту» обыграл «Брагу» в 2 последних очных поединках

    • «Порту» забивает в среднем чуть меньше 2 голов за матч

    • «Брага» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: «Драконы» имеют приличный подбор игроков, и уж точно будут активны у ворот соперника.

    «Порту» в двух последних очных встречах обыграл «Брагу», да и нынче смотрится сильнее соперника.

    Ставка: Победа «Порту» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Табило — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:55
    •  3.03
  • Прогноз на матч Карабах — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Антальяспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фамаликан — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Польша — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.01
  • Прогноз на матч Харри — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Палермо — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мирандес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брага» — «Порту». 18 мая в 34-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Брага» и «Порту». Начало игры — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Порту» с коэффициентом 2.15.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры