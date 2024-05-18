18 мая в 34-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Брага» и «Порту». Начало игры — в 22:30 мск. «Брага» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» сражается за 3 место. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Брага» лишь на один пункт отстает от «Порту». Так что победа в этом матче гарантированно возведет команду на пьедестал.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Брага» с трудом переиграла «Виторию Гимарайнш» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.

Да и оборона команды действует не столь монолитно. В 33 поединках в воротах «Браги» побывало уже 49 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Браге» нужно исключительно побеждать. Да и с реализацией у команды полный ажур: 71 забитый мяч в 33 матчах.

Матчи против «Порту» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брага» выиграла лишь 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Рикарду Орта и его партнеры обязаны рисковать, да и оппонент небезгрешен.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» нынешний сезон откровенно провалили. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Причем наиболее надежным звеном является оборона. В 33 матчах Примейра-Лиги она дала результативный сбой всего 27 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Порту» нанес поражение «Боавиште» (2:1).

В пяти последних матчах «Порту» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

В двух своих последних матчах «драконы» победили. Да и ничья со «Спортингом» вышла вполне-себе боевой (2:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Порту» выглядит достаточно выгодно. Да и в случае ничьей команда сохранит за собой 3 строчку.

В 33 матчах чемпионата «Порту» победил 21 раз. Вот только 61 забитый мяч — явно маловато для португальского гранда.

В двух последних очных поединках со «Брагой» команда победила. Причем в обоих «драконы» выиграли с одинаковым счетом 2:0.

Наверняка номинальные гости не будут играть лишь на удержание нужной ничьей. «Порту» явно будет искать шансы у ворот «Браги».

Статистика для ставок

«Порту» обыграл «Брагу» в 2 последних очных поединках

«Порту» забивает в среднем чуть меньше 2 голов за матч

«Брага» в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Драконы» имеют приличный подбор игроков, и уж точно будут активны у ворот соперника.

«Порту» в двух последних очных встречах обыграл «Брагу», да и нынче смотрится сильнее соперника.

Ставка: Победа «Порту» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25