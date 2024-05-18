Брага
Порту
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» сражается за 3 место. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Брага» лишь на один пункт отстает от «Порту». Так что победа в этом матче гарантированно возведет команду на пьедестал.
Брага — Порту: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Брага» с трудом переиграла «Виторию Гимарайнш» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.
Да и оборона команды действует не столь монолитно. В 33 поединках в воротах «Браги» побывало уже 49 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Браге» нужно исключительно побеждать. Да и с реализацией у команды полный ажур: 71 забитый мяч в 33 матчах.
Матчи против «Порту» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брага» выиграла лишь 1 раз при 3 поражениях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Рикарду Орта и его партнеры обязаны рисковать, да и оппонент небезгрешен.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» нынешний сезон откровенно провалили. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
Причем наиболее надежным звеном является оборона. В 33 матчах Примейра-Лиги она дала результативный сбой всего 27 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Порту» нанес поражение «Боавиште» (2:1).
В пяти последних матчах «Порту» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
В двух своих последних матчах «драконы» победили. Да и ничья со «Спортингом» вышла вполне-себе боевой (2:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Порту» выглядит достаточно выгодно. Да и в случае ничьей команда сохранит за собой 3 строчку.
В 33 матчах чемпионата «Порту» победил 21 раз. Вот только 61 забитый мяч — явно маловато для португальского гранда.
В двух последних очных поединках со «Брагой» команда победила. Причем в обоих «драконы» выиграли с одинаковым счетом 2:0.
Наверняка номинальные гости не будут играть лишь на удержание нужной ничьей. «Порту» явно будет искать шансы у ворот «Браги».
Статистика для ставок
- «Порту» обыграл «Брагу» в 2 последних очных поединках
- «Порту» забивает в среднем чуть меньше 2 голов за матч
- «Брага» в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Драконы» имеют приличный подбор игроков, и уж точно будут активны у ворот соперника.
«Порту» в двух последних очных встречах обыграл «Брагу», да и нынче смотрится сильнее соперника.
Ставка: Победа «Порту» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.25