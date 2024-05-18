18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. «Актобе» — «Ордабасы»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» начал чемпионат достаточно продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» лидирует лишь по дополнительным показателям. А вот средняя результативность составляет 2 гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Актобе» уверенно расправился с «Кызылжаром» (2:0).

А вот до того команда прошла в полуфинал Кубка Казахстана. В овертайме она переиграла «Ордабасы» (2:1).

Команда имеет относительно надежные тылы. В 7 сыгранных матчах «Актобе» пропустил в свои ворота 6 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Да и мотивация закрепиться на вершине имеется.

Матчи против «Ордабас» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл дважды при 3 ничьих.

Несомненно, хозяева мотивированы оторваться от преследователей. «Актобе» явно будет действовать с позиции силы.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел не особо впечатляющим. Ныне «Ордабасы» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ордабасы» выиграли лишь в 3 матчах из 7. В них игроки команды сумели отличиться 11 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ордабасы» переиграли «Тобол» (1:0).

А вот до того команда вылетела из Кубка Казахстана. Причем обидчиком стал «Актобе» — 1:2 в овертайме.

Причем «Ордабасы» пропускают в среднем менее гола за матч. Вот только стабильности команде явно недостает.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команде трудновато претендовать на лидерство. Для этого ей не хватает монолитности.

На данный момент команда лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только потери очков на ровном месте не дают возможности быть повыше в таблице.

Более того, «Ордабасы» давненько не обыгрывал «Актобе». Последняя виктория была зафиксирована 4 с половиной года назад.

Наверняка гости будут стараться разжиться хотя бы баллом. Да и с атакой у команды относительный порядок.

Статистика для ставок

«Актобе» уже 4 с половиной года не проиграл «Ордабасам»

«Актобе» не проигрывает в 3 своих последних матчах

И те, и другие в среднем пропускают чуть менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Актобе» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Актобе» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.11