ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоНовая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту «Аризона Койотис»Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте? «Зенит» и «Динамо» ведут борьбу за золото РПЛЗолотая лихорадка в РПЛ, последний танец в Первой лиге
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Актобе» закрепиться на вершине?

    «Актобе» — «Ордабасы». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 18 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Актобе Прогнозы на Ордабасы Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Ордабасы»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе»
    18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. «Актобе» — «Ордабасы»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 18 Мая 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 17:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» начал чемпионат достаточно продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» лидирует лишь по дополнительным показателям. А вот средняя результативность составляет 2 гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Актобе» уверенно расправился с «Кызылжаром» (2:0).

    А вот до того команда прошла в полуфинал Кубка Казахстана. В овертайме она переиграла «Ордабасы» (2:1).

    Команда имеет относительно надежные тылы. В 7 сыгранных матчах «Актобе» пропустил в свои ворота 6 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Да и мотивация закрепиться на вершине имеется.

    Матчи против «Ордабас» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл дважды при 3 ничьих.

    Несомненно, хозяева мотивированы оторваться от преследователей. «Актобе» явно будет действовать с позиции силы.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел не особо впечатляющим. Ныне «Ордабасы» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ордабасы» выиграли лишь в 3 матчах из 7. В них игроки команды сумели отличиться 11 точными выстрелами.

  • «Зенит» прополз в Суперфинал. Промах Заболотного оставил ЦСКА без трофеев
  • Реакция спортивных СМИ на ответный финальный матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ордабасы» переиграли «Тобол» (1:0).

    А вот до того команда вылетела из Кубка Казахстана. Причем обидчиком стал «Актобе» — 1:2 в овертайме.

    Причем «Ордабасы» пропускают в среднем менее гола за матч. Вот только стабильности команде явно недостает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команде трудновато претендовать на лидерство. Для этого ей не хватает монолитности.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На данный момент команда лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только потери очков на ровном месте не дают возможности быть повыше в таблице.

    Более того, «Ордабасы» давненько не обыгрывал «Актобе». Последняя виктория была зафиксирована 4 с половиной года назад.

    Наверняка гости будут стараться разжиться хотя бы баллом. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» уже 4 с половиной года не проиграл «Ордабасам»

    • «Актобе» не проигрывает в 3 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем пропускают чуть менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Актобе» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Актобе» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Табило — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:55
    •  3.03
  • Прогноз на матч Карабах — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Антальяспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фамаликан — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Польша — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Палермо — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мирандес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Актобе» — «Ордабасы». 18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Ордабасы» с коэффициентом 2.55.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры