Актобе
Ордабасы
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» начал чемпионат достаточно продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» лидирует лишь по дополнительным показателям. А вот средняя результативность составляет 2 гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Актобе» уверенно расправился с «Кызылжаром» (2:0).
А вот до того команда прошла в полуфинал Кубка Казахстана. В овертайме она переиграла «Ордабасы» (2:1).
Команда имеет относительно надежные тылы. В 7 сыгранных матчах «Актобе» пропустил в свои ворота 6 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Да и мотивация закрепиться на вершине имеется.
Матчи против «Ордабас» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл дважды при 3 ничьих.
Несомненно, хозяева мотивированы оторваться от преследователей. «Актобе» явно будет действовать с позиции силы.
«Ордабасы»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел не особо впечатляющим. Ныне «Ордабасы» располагается на 5 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Ордабасы» выиграли лишь в 3 матчах из 7. В них игроки команды сумели отличиться 11 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ордабасы» переиграли «Тобол» (1:0).
А вот до того команда вылетела из Кубка Казахстана. Причем обидчиком стал «Актобе» — 1:2 в овертайме.
Причем «Ордабасы» пропускают в среднем менее гола за матч. Вот только стабильности команде явно недостает.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команде трудновато претендовать на лидерство. Для этого ей не хватает монолитности.
На данный момент команда лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только потери очков на ровном месте не дают возможности быть повыше в таблице.
Более того, «Ордабасы» давненько не обыгрывал «Актобе». Последняя виктория была зафиксирована 4 с половиной года назад.
Наверняка гости будут стараться разжиться хотя бы баллом. Да и с атакой у команды относительный порядок.
Статистика для ставок
- «Актобе» уже 4 с половиной года не проиграл «Ордабасам»
- «Актобе» не проигрывает в 3 своих последних матчах
- И те, и другие в среднем пропускают чуть менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью непохожими коэффициентами — 2.22 и 1.62.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Саутгемптон — Вест Бромвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Актобе» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.
Ставка: Победа «Актобе» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.11