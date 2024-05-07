7 мая в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Насаф». Начало игры — в 17:00 мск. АГМК — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК стартовал в чемпионате явно не лучшим образом. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК в 5 матчах набрал лишь 8 очков. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела неудачу. АГМК уступил «Сурхану» (1:2).

Причем до того команда смогла одолеть «Бунедкор» (1:0). Да и с самаркандцами АГМК справился на ура (3:1).

До последней коллизии команда выиграла дважды кряду. Вот только потери очков на старте вышли абсолютно нелогичными.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: нет сомнений, что АГМК способен побороться за самые высокие места. Правда, для этого нужно прибавить в плане реализации.

Матчи против «Насафа» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. АГМК наверняка постарается подтянуться к лидирующей группе.

«Насаф»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела на своем уровне. Ныне «Насаф» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Насаф» имеет сложности в плане реализации. В 4 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 5 результативными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Насаф» не смог переиграть «Андижан» (1:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (2:1). Зато с «Пахтакором» удалось подписать мировую (0:0).

Причем команда еще ни разу не проиграла в текущем чемпионате. «Насаф» остается единственным клубом, не познавшим горечи поражений.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Насаф» выглядит монолитно. Да и оборона дала результативный сбой всего лишь 2 раза.

В двух стартовых турах команда не пропустила ни разу. Да и вообще, «Насаф» явно способен побороться за чемпионский титул.

Вот только потери очков в матчах с априори более слабыми оппонентами не идут в плюс. Да и по игре команда выглядит скромнее ожидаемого.

Наверняка гости будут действовать первым номером. «Насаф» более 3 лет не проигрывал АГМК, да и нынче обязан брать три очка.

Статистика для ставок

АГМК до последней коллизии добыл 2 виктории кряду

«Насаф» еще ни разу не проиграл в текущем чемпионате

«Насаф» не уступает АГМК уже три с половиной года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.28 и 1.59.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

АГМК традиционно неудачно противостоит «Насафу», к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Насафа» за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28