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    АГМК ждет коллизия?

    АГМК — «Насаф». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 7 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на АГМК — «Насаф»
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    АГМК
    7 мая в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Насаф». Начало игры — в 17:00 мск. АГМК — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 07 Мая 2024 года
    AGMK
  • Узбекистан. Суперлига
  •  AGMK 17:00 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi
  • Узбекистан. Суперлига
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    АГМК

    Турнирное положение: АГМК стартовал в чемпионате явно не лучшим образом. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК в 5 матчах набрал лишь 8 очков. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела неудачу. АГМК уступил «Сурхану» (1:2).

    Причем до того команда смогла одолеть «Бунедкор» (1:0). Да и с самаркандцами АГМК справился на ура (3:1).

    До последней коллизии команда выиграла дважды кряду. Вот только потери очков на старте вышли абсолютно нелогичными.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: нет сомнений, что АГМК способен побороться за самые высокие места. Правда, для этого нужно прибавить в плане реализации.

    Матчи против «Насафа» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при 2 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. АГМК наверняка постарается подтянуться к лидирующей группе.

    «Насаф»

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела на своем уровне. Ныне «Насаф» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Насаф» имеет сложности в плане реализации. В 4 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 5 результативными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Насаф» не смог переиграть «Андижан» (1:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (2:1). Зато с «Пахтакором» удалось подписать мировую (0:0).

    Причем команда еще ни разу не проиграла в текущем чемпионате. «Насаф» остается единственным клубом, не познавшим горечи поражений.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Насаф» выглядит монолитно. Да и оборона дала результативный сбой всего лишь 2 раза.

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    В двух стартовых турах команда не пропустила ни разу. Да и вообще, «Насаф» явно способен побороться за чемпионский титул.

    Вот только потери очков в матчах с априори более слабыми оппонентами не идут в плюс. Да и по игре команда выглядит скромнее ожидаемого.

    Наверняка гости будут действовать первым номером. «Насаф» более 3 лет не проигрывал АГМК, да и нынче обязан брать три очка.

    Статистика для ставок

    • АГМК до последней коллизии добыл 2 виктории кряду

    • «Насаф» еще ни разу не проиграл в текущем чемпионате

    • «Насаф» не уступает АГМК уже три с половиной года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.28 и 1.59.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    АГМК традиционно неудачно противостоит «Насафу», к тому же не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Насафа» за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    Ставка и прогноз на матч АГМК — «Насаф» с коэффициентом 2.65. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. АГМК ждет коллизия?
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