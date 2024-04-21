21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Монако». Начало игры — в 18:05 мск. «Брест» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» проводит блестящий сезон. На текущий момент команда находится на высоком 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» и не мечтает о борьбе за чемпионский титул. Отставание от лидера ПСЖ составляет 10 очков.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Брест» в боевой встрече уступил «Лиону» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Плюс ко всему, «Брест» лишь на 1 балл опережает монегасков. Правда, конкурент сыграл на матч меньше.

Не сыграют: Пьер Леес-Мелу — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: нынче команда выглядит не столь мощно. Плюс очень не вовремя огреб дисквалификацию Леес-Мелу.

Матчи против «Монако» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брест» проиграл 4 раза при всего одной виктории.

Более того, «Брест» уступил монегаскам в 4 последних очных поединках. Да и нынешняя форма номинальных хозяев далека от идеальной.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски сражаются за 2 место, и вполне способны в этом преуспеть. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что в случае победы в этом матче «Монако» поднимется на искомое 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 53 забитых мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Монако» минимально расправился с «Ренном».

В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Монако» забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с надежностью собственных тылов никуда не исчезли. В 28 матчах Лиги 1 монегаски пропустили 38 раз.

Не сыграют: Александр Головин, Гильермо Марипан — травмированы. Тило Керер — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит монолитно. Да и ничья с ПСЖ (0:0) говорит о силе команды.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Есть надежда, что к отчетной встрече успеет восстановиться Александр Головин.

Окрыляет и шестиматчевая серия без поражений. Да и состав «Монако» начинен качественными исполнителями во всех линиях.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Монако» явно будет действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

«Монако» не проигрывает 6 матчей кряду

«Брест» проиграл монегаскам в 4 последних очных поединках

«Брест» в среднем пропускает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Брест» постепенно выдыхается.

«Монако» нынче на подъеме, плюс «Брест» может подкосить дисквалификация одного из лидеров команды.

Ставка: Победа «Монако» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74