«Брест»
Турнирное положение: «Брест» проводит блестящий сезон. На текущий момент команда находится на высоком 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» и не мечтает о борьбе за чемпионский титул. Отставание от лидера ПСЖ составляет 10 очков.
Брест — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Брест» в боевой встрече уступил «Лиону» (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Плюс ко всему, «Брест» лишь на 1 балл опережает монегасков. Правда, конкурент сыграл на матч меньше.
Не сыграют: Пьер Леес-Мелу — дисквалифицирован.
Состояние команды: нынче команда выглядит не столь мощно. Плюс очень не вовремя огреб дисквалификацию Леес-Мелу.
Матчи против «Монако» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брест» проиграл 4 раза при всего одной виктории.
Более того, «Брест» уступил монегаскам в 4 последних очных поединках. Да и нынешняя форма номинальных хозяев далека от идеальной.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски сражаются за 2 место, и вполне способны в этом преуспеть. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что в случае победы в этом матче «Монако» поднимется на искомое 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 53 забитых мяча.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Монако» минимально расправился с «Ренном».
В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Монако» забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
А вот проблемы с надежностью собственных тылов никуда не исчезли. В 28 матчах Лиги 1 монегаски пропустили 38 раз.
Не сыграют: Александр Головин, Гильермо Марипан — травмированы. Тило Керер — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит монолитно. Да и ничья с ПСЖ (0:0) говорит о силе команды.
В кадровом плане у команды не все так радужно. Есть надежда, что к отчетной встрече успеет восстановиться Александр Головин.
Окрыляет и шестиматчевая серия без поражений. Да и состав «Монако» начинен качественными исполнителями во всех линиях.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Монако» явно будет действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- «Монако» не проигрывает 6 матчей кряду
- «Брест» проиграл монегаскам в 4 последних очных поединках
- «Брест» в среднем пропускает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.
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Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Брест» постепенно выдыхается.
«Монако» нынче на подъеме, плюс «Брест» может подкосить дисквалификация одного из лидеров команды.
Ставка: Победа «Монако» за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.74