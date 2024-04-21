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    «Брест» — «Монако». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монако»
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    Александр Головин
    21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Монако». Начало игры — в 18:05 мск. «Брест» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Апреля 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:05 Монако Монако
  • Монако
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    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» проводит блестящий сезон. На текущий момент команда находится на высоком 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брест» и не мечтает о борьбе за чемпионский титул. Отставание от лидера ПСЖ составляет 10 очков.

    Брест — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Брест» в боевой встрече уступил «Лиону» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Плюс ко всему, «Брест» лишь на 1 балл опережает монегасков. Правда, конкурент сыграл на матч меньше.

    Не сыграют: Пьер Леес-Мелу — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: нынче команда выглядит не столь мощно. Плюс очень не вовремя огреб дисквалификацию Леес-Мелу.

    Матчи против «Монако» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брест» проиграл 4 раза при всего одной виктории.

    Более того, «Брест» уступил монегаскам в 4 последних очных поединках. Да и нынешняя форма номинальных хозяев далека от идеальной.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски сражаются за 2 место, и вполне способны в этом преуспеть. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что в случае победы в этом матче «Монако» поднимется на искомое 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 53 забитых мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Монако» минимально расправился с «Ренном».

    В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Монако» забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с надежностью собственных тылов никуда не исчезли. В 28 матчах Лиги 1 монегаски пропустили 38 раз.

    Не сыграют: Александр Головин, Гильермо Марипан — травмированы. Тило Керер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит монолитно. Да и ничья с ПСЖ (0:0) говорит о силе команды.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Есть надежда, что к отчетной встрече успеет восстановиться Александр Головин.

    Окрыляет и шестиматчевая серия без поражений. Да и состав «Монако» начинен качественными исполнителями во всех линиях.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Монако» явно будет действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • «Монако» не проигрывает 6 матчей кряду

    • «Брест» проиграл монегаскам в 4 последних очных поединках

    • «Брест» в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

    Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Брест» постепенно выдыхается.

    «Монако» нынче на подъеме, плюс «Брест» может подкосить дисквалификация одного из лидеров команды.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

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    Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Монако» с коэффициентом 2.64. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль монегасков?
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