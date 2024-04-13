«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 56 пропущенных мячей.

Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в элитном дивизионе.

Ноттингем Форест — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.123.603.50Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле остался без очков. «Лесники» уступили «Тоттенхэму» (1:3), хотя по ходу игры был ничейный результат.

Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Премьер-лигу, при двух ничьих и одной победе.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Гиббз-Уайт, Авонийи, Нуну Тавареш и Боли — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах «Ноттингем Форест» один раз выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая серия позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но для него крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься в «трясину».

Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 12-ю голами в АПЛ.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 42 баллами и разницей мячей 44-49.

Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Волки» уступили «Вест Хэму» (1:2), хотя к 73-й минуте вели 1:0.

Это поражение стало для клуба третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

Не сыграют: Травмированы — Аит-Нури, Бельегард, Хван Хи Чхан, Педро Нету, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего семь туров.

Хван Хи Чхан — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.60, победа «Вулверхэмптона» — в 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.82 и 2.00.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Гости часто забивают, но и нередко пропускают.

При этом в двух последних матчах «Ноттингем Форест» сработал такой же расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних своих матчей.

Ставка: «Ноттингем Форест» выиграет за 2.12