ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    Воспользуются ли «Лесники» слабостью «Волков»?

    «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Англии 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2024 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 56 пропущенных мячей.

    Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в элитном дивизионе.

    Ноттингем Форест — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.603.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле остался без очков. «Лесники» уступили «Тоттенхэму» (1:3), хотя по ходу игры был ничейный результат.

    Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Премьер-лигу, при двух ничьих и одной победе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Гиббз-Уайт, Авонийи, Нуну Тавареш и Боли — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах «Ноттингем Форест» один раз выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такая серия позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но для него крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься в «трясину».

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 12-ю голами в АПЛ.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 42 баллами и разницей мячей 44-49.

    Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.

  • Одиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • От АПЛ, Серии А и Бундеслиги до Скандинавии, МЛС и Азии
  • 10/04/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Волки» уступили «Вест Хэму» (1:2), хотя к 73-й минуте вели 1:0.

    Это поражение стало для клуба третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

    Не сыграют: Травмированы — Аит-Нури, Бельегард, Хван Хи Чхан, Педро Нету, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такие результаты не обещают коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего семь туров.

    Хван Хи Чхан — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали обе команды

    • в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.60, победа «Вулверхэмптона» — в 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Гости часто забивают, но и нередко пропускают.

    При этом в двух последних матчах «Ноттингем Форест» сработал такой же расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних своих матчей.

    Ставка: «Ноттингем Форест» выиграет за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуются ли «Лесники» слабостью «Волков»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры