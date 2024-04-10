10 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бирмингем» и «Кардифф». Начало игры — в 21:45 мск. «Бирмингем» — «Кардифф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Бирмингем» находится в сложной ситуации. Клуб ведет борьбу за то, чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе.

Сейчас команда находится в зоне вылета. «Бирмингем» набрал 42 очка в 41-м матче. У клуба 11 побед, 9 ничьих и 21 поражение.

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Последние матчи: Прошедший месяц оказался кошмарным для «Бирмингема». Команда из шести матчей проиграла пять. Также была зафиксирована одна ничья.

Апрель клуб начал с победы над «Престоном». Встреча была выиграна со счетом 1:0.

Но затем последовал неудачный выезд в «Лестер». В гостях «Бирмингем» уступил «лисам» 1:2.

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Не сыграют: Чанг, Юткевич (травмы).

Состояние команды: «Бирмингему» надо срочно улучшать ситуацию. Клубу грозит вылет из Чемпионшипа.

До конца чемпионата осталось немного матчей. В таком положении нужно бороться за очки в каждой встрече.

В марте «Бирмингем» проиграл три домашних матча подряд. В клубе рассчитывают, что такое больше не повторится. В апреле уже была одержана одна домашняя победа. «Бирмингем» взял верх над «Престоном».

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Кардифф Сити» на данный момент располагается в середине таблицы. У команды 11-е место и 56 набранных очков.

По итогам 41-й встречи у «Кардифф Сити» 17 побед, 5 ничьих и 19 поражений.

Последние матчи: В начале марта «Кардифф Сити» смог одержать три победы подряд. Были обыграны «Бристоль Сити» (1:0), «Хаддерсфилд» (1:0) и «Ипсвич Таун» (2:1).

Но потом команда сбавила обороты и пошло ухудшение результатов. В последнем матче, который прошел 6 апреля, «Кардифф» в рамках Чемпионшипа в родных стенах уступил «Халл Сити» со счетом 1:3.

Не сыграют: Алнвик, Этете, Колвилл, Макгиннес и О'Дауда (травмы).

Состояние команды: «Кардифф Сити» может позволить себе играть в удовольствие. Над клубом не довлеет угроза вылета и ни на что серьезное он уже не претендует.

«Кардифф» можно назвать бескомпромиссным коллективом. Команда редко играет вничью. В нынешнем сезоне Чемпионшипа их было зафиксировано только пять. «Кардифф Сити» и в матче с «Бирмингемом» не подпишет мировую?

Статистика для ставок

«Бирмингем» проиграл три последних домашних матча из четырех

«Кардифф Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа только 5 раз играл вничью

В первом круге «Бирмингем» победил в гостях со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бирмингема» дают 1.92, а на «Кардифф Сити» — 3.95. Ничью букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал больше 2.5 гола и тотал меньше 2.5 гола идут с коэффицинтами 2.05 и 1.77.

Прогноз: Хозяевам очки нужны как воздух. «Бирмингем» порадует фанатов победой. У команды огромная мотивация.

Ставка: победа «Бирмингема» за 1.92.

Прогноз: «Кардифф» спокойно доигрывает сезон. Команде уже практически ничего не надо. Ввиду отсутствия какого-либо давления гости смогут сыграть раскрепощенно. Вероятность обмена голами немаленькая.

Ставка: обе команды забьют за 1.86.