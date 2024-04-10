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    «Бирмингем» добьется победы

    «Бирмингем» — «Кардифф». Ставка (к. 1.92) и прогноз на английский Чемпионшип, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Кардифф»
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    «Кардифф Сити»
    10 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бирмингем» и «Кардифф». Начало игры — в 21:45 мск. «Бирмингем» — «Кардифф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2024 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 21:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бирмингем»

    Турнирное положение: «Бирмингем» находится в сложной ситуации. Клуб ведет борьбу за то, чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе.

    Сейчас команда находится в зоне вылета. «Бирмингем» набрал 42 очка в 41-м матче. У клуба 11 побед, 9 ничьих и 21 поражение.

    Бирмингем Сити — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Прошедший месяц оказался кошмарным для «Бирмингема». Команда из шести матчей проиграла пять. Также была зафиксирована одна ничья.

    Апрель клуб начал с победы над «Престоном». Встреча была выиграна со счетом 1:0.

    Но затем последовал неудачный выезд в «Лестер». В гостях «Бирмингем» уступил «лисам» 1:2.

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    Не сыграют: Чанг, Юткевич (травмы).

    Состояние команды: «Бирмингему» надо срочно улучшать ситуацию. Клубу грозит вылет из Чемпионшипа.

    До конца чемпионата осталось немного матчей. В таком положении нужно бороться за очки в каждой встрече.

    В марте «Бирмингем» проиграл три домашних матча подряд. В клубе рассчитывают, что такое больше не повторится. В апреле уже была одержана одна домашняя победа. «Бирмингем» взял верх над «Престоном».

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Кардифф Сити» на данный момент располагается в середине таблицы. У команды 11-е место и 56 набранных очков.

    По итогам 41-й встречи у «Кардифф Сити» 17 побед, 5 ничьих и 19 поражений.

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    • Последние матчи: В начале марта «Кардифф Сити» смог одержать три победы подряд. Были обыграны «Бристоль Сити» (1:0), «Хаддерсфилд» (1:0) и «Ипсвич Таун» (2:1).

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    Но потом команда сбавила обороты и пошло ухудшение результатов. В последнем матче, который прошел 6 апреля, «Кардифф» в рамках Чемпионшипа в родных стенах уступил «Халл Сити» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Алнвик, Этете, Колвилл, Макгиннес и О'Дауда (травмы).

    Состояние команды: «Кардифф Сити» может позволить себе играть в удовольствие. Над клубом не довлеет угроза вылета и ни на что серьезное он уже не претендует.

    «Кардифф» можно назвать бескомпромиссным коллективом. Команда редко играет вничью. В нынешнем сезоне Чемпионшипа их было зафиксировано только пять. «Кардифф Сити» и в матче с «Бирмингемом» не подпишет мировую?

    Статистика для ставок

    • «Бирмингем» проиграл три последних домашних матча из четырех

    • «Кардифф Сити» в нынешнем сезоне Чемпионшипа только 5 раз играл вничью

    • В первом круге «Бирмингем» победил в гостях со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бирмингема» дают 1.92, а на «Кардифф Сити» — 3.95. Ничью букмекеры оценивают в 3.50.

    Тотал больше 2.5 гола и тотал меньше 2.5 гола идут с коэффицинтами 2.05 и 1.77.

    Прогноз: Хозяевам очки нужны как воздух. «Бирмингем» порадует фанатов победой. У команды огромная мотивация.

    Ставка: победа «Бирмингема» за 1.92.

    Прогноз: «Кардифф» спокойно доигрывает сезон. Команде уже практически ничего не надо. Ввиду отсутствия какого-либо давления гости смогут сыграть раскрепощенно. Вероятность обмена голами немаленькая.

    Ставка: обе команды забьют за 1.86.

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    Ставка и прогноз на матч «Бирмингем» — «Кардифф» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бирмингем» добьется победы
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